Microsoft overweegt mogelijk om gigantische gamefranchises als The Elder Scrolls, Fallout en Minecraft console-exclusief voor Xbox te maken. Dat zou betekenen dat nieuwe delen in deze gameseries niet meer uitkomen op PlayStation- of Nintendo-consoles - al zouden pc-releases wel intact blijven.

Microsoft heeft een enquête verstuurd naar bepaalde leden van het Xbox Insider-programma, zo meldt Windows Central. Daarin wordt gevaagd of men toekomstige games in de Fallout-, The Elder Scrolls- en Minecraft-franchises zou aanschaffen als ze niet meer beschikbaar waren op PlayStation- en Nintendo-consoles.

De enquête

"Stel je voor dat alle toekomstige gamereleases in de Fallout-franchise exclusief voor Xbox uitkwamen en niet meer op PlayStation of Nintendo uit zouden komen", zo leest een van de vragen. "Bestaande Fallout-spellen zouden wel beschikbaar blijven op platforms waar ze nu al verkrijgbaar zijn. Niets verandert op pc. Welke van de volgende zinnen omschrijft waar je deze nieuwe exclusieve content waarschijnlijk zou spelen?" Vervolgens zijn er verschillende opties beschikbaar, waaronder op Xbox Series X/S, op pc, of de optie om de game niet aan te schaffen.

Naast de bovengenoemde specifieke gameseries gaat een andere vraag in de enquête nog verder. Daarin wordt een toekomst geschetst waarin alle voor Xbox ontwikkelde games behalve Call of Duty alleen op Xbox-consoles verschijnen.

Van exclusief naar multiplatform en weer terug

Een enquête bewijst natuurlijk niet dat Microsoft echt van plan is om nog meer games console-exclusief voor Xbox te maken, maar de timing van de vragen is wel interessant. De afgelopen jaren heeft Microsoft steeds meer van zijn games naar concurrerende platforms gebracht, waaronder grote franchises als Halo en Forza Horizon.

Eerder dit jaar nam Asha Sharma echter de rol van Xbox-ceo op zich, en sindsdien lijkt het bedrijf weer meer interesse te hebben in het exclusief uitbrengen van games op Xbox-consoles. Een recent voorbeeld is het pas uitgekomen Gears of War: E-Day, dat alleen op Xbox en pc beschikbaar is, ondanks dat er geruime tijd een PlayStation 5-verise in ontwikkeling was. Ook het volgend jaar geplande Clockwork Revolution zal alleen op Xbox en pc uitkomen.

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De enige gamereeks die echt zonder twijfel altijd op alle platforms uit lijkt te kunnen blijven komen, is Call of Duty, gezien die game ook als uitzondering wordt genoemd in de enquete. Dat is ook niet zo gek: het is een van de grootste franchises van Microsoft die juist zoveel geld binnenhaalt omdat het op elk platform beschikbaar is. Daarbij heeft Microsoft bij de overname van Call of Duty-eigenaar Activision Blizzard moeten beloven nieuwe games in de reeks op meerdere platforms uit te blijven brengen, op zijn minst tien jaar lang.