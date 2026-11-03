Bethesda heeft officieel de naam van de zesde The Elder Scrolls-game bevestigd. Die luidt The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Dat werd gedaan in een video waarin het veertigjarige bestaan van ontwikkelaar Bethesda Game Studios wordt gevierd. Er werd een korte teaser getoond waarin het logo van de game werd onthuld, en daarmee dus ook de volledige naam. Dat The Elder Scrolls 6 in ontwikkeling is, was al jaren bekend, maar de volledige naam is nu dus pas officieel bekendgemaakt.

Todd Howard van Bethesda luidde de logo-onthulling als volgt in: "Natuurlijk kijken we terug, maar we kijken ook vooruit naar wat we zoal doen, vooral rondom de Fallour-franchise en natuurlijk The Elder Scrolls. Iedereen vraagt ons om het zesde deel. En we dachten dat dit het perfecte moment was om de naam aan te kondigen."

Dat de game de subtitel Sentinel krijgt, is niet geheel onverwachts. Daar gingen al langer geruchten over de ronde, en ook vorige week werd dit nog geclaimd.

Bethesda heeft de locatie waar de game zich afspeelt niet onthuld, maar volgens dezelfde geruchten zal dat in Hammerfell zijn. Spelers konden deze regio eerder al bezoeken in The Elder Scrolls 2: Daggerfell, alsmede in de mmo The Elder Scrolls Online en de The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Daarbij zou het ontstaan van de Elder Scrolls en de geheimen daar omheen een belangrijk rol spelen.

Wachten op The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 werd in 2018 aangekondigd middels een korte teaser, maar sindsdien is er tot vandaag geen concrete informatie over de game gegeven - behalve dan dat het spel nog geruime tijd op zich laat wachten en dat de game op Creation Engine 3 zal draaien.

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In de The Elder Scrolls-games verkennen spelers een fantasievolle wereld. Men maakt zelf een personage aan en gaat op avontuur, waarbij men buiten het hoofdverhaal zelf op zoek gaat naar allerlei zijmissies. De games staan er om bekend dat spelers in principe hun eigen avontuur creëren, en dat men min of meer alles kan doen - waaronder het doden van belangrijke personages.