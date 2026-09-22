Er zijn weer ontslagen gevallen onder de verschillende takken van Xbox Game Studios. Daarnaast zijn verschillende franchises en diens ontwikkelaars ondergebracht bij andere studios, zoals hoe Activision Blizzard nu over de Halo-franchise gaat.

Het gaat momenteel om 268 ontslagen, waarmee Matt Booty - Chief Content Officer van Xbox - in een post op Xbox Wire aangeeft ongeveer driekwart door de herstructurering van de organisatie te zijn. Deze ronde volgt de 1600 ontslagen van eerder dit jaar op, waar Xbox-CEO Asha Sharma duidelijk maakte dat er dit fiscale jaar in totaal zo’n 3200 banen werden geschrapt in de Xbox-takken.

De ontslagen zijn dus niet geheel onverwachts, maar desalniettemin grootschalig en ingrijpend. Met de huidige cijfers zijn het er daarbij nog geen 3200, dus toekomstige ontslagrondes liggen nog altijd op tafel. Hopelijk vinden de ontslagen werknemers snel ander werk in de industrie.

De duiding die Asha Sharma bij de eerste ontslagen gaf, ging onder andere in op de strategie van de vorige Xbox-top, met een focus op Game Pass. Ook stelde ze veel managementlagen te schrappen, om beslissingen sneller door te kunnen voeren. De volledige uiteenzetting van hoe de vorige ontslagronde eraan toe ging lees je in dit artikel , met hier ook nog een samenvatting van de informatie die daarna nog naar buiten kwam.

© Microsoft

Halo valt nu onder Activision

Groot nieuws rondom deze fase van de herstructurering is dat er een aantal ontwikkelstudio’s en teams ondergebracht worden bij andere studio’s. Het meest opvallende voorbeeld is de Halo-franchise, die sinds Halo 4 ontwikkeld werd door 343 Studios - later bekend als Halo Studios - waarvan nu bekend is gemaakt dat Activision - het bedrijf achter onder andere de Call of Duty-games - nu over de franchise gaat.

Het gros van het Halo Studios-team valt onder de ontslagen werknemers, en onder Activision wordt een nieuw team opgebouwd om aan de aankomende Halo-titel te werken. De ontwikkeling van Call of Duty en Halo staat dus los van elkaar, en de een moet de ander niet beïnvloeden. Een klein team blijft achter bij Halo Studios om de community en bestaande games te ondersteunen.

World’s Edge Studios, die bekendstaan om de Age of Empire-reeks, en Rare - het bedrijf achter Sea of Thieves zijn bij deze ook ondergebracht bij Activision.

© Microsoft

Meer franchises worden elders ondergebracht

Daar houden de samenvoegingen ook niet op. Avowed-maker Obsidian wordt namelijk ondergebracht bij Bethesda, terwijl het werkt aan een nieuwe Fallout-game - een terugkeer voor de studio na het legendarische Fallout: New Vegas. Er wordt verder gewerkt aan de huidige projecten, zoals Grounded.

Ook ontwikkelstudios Turn10 en Playground Games - respectievelijk verantwoordelijk voor de Forza-games en het aankomende Fable - worden samengevoegd. De twee teams werkten al meerdere jaren samen, en zijn nu dus één team. Verder wordt King - de mobiele gamedivisie van Activision Blizzard - samengevoegd met Microsoft Casual Games.

Deze aanpak is onderdeel van het plan om sterker in te zetten op de ip die spelers al kennen. Franchises als Halo en The Elder Scrolls bijvoorbeeld, waarover Sharma een tijd geleden ook een klein teken van leven gaf.

Twee weken geleden kondigde Blizzard daarbij ook een nieuwe StarCraft-shooter en Diablo 5 aan, met releasedata die nog jaren van ons verwijderd zijn . Ook dit zijn bekende franchises die in het zonnetje gezet worden, wellicht om vertrouwen te wekken in de toekomst van aankomende Xbox-releases.

© Obsidian Entertainment

In de post van Booty meldt hij ook nog een update over de ontwikkelstudio’s die als onderdeel van de vorige herstructurering losgelaten zijn van Xbox Game Studios. Double Fine en Compulsion Games zijn onafhankelijk geworden, Undead Labs is in zee gegaan met een nieuwe uitgever en werkt verder aan State of Decay 3 - die toch op dag één op Xbox Game Pass komt te staan. Xbox Game Studios is nog steeds in gesprek met Arkane over hoe verder te gaan, en deze gesprekken kunnen nog tot eind dit jaar duren.

Hellblade-ontwikkelaar Ninja Theory heeft echter minder geluk, nadat twee deals in het water zijn gevallen. Er wordt nu met de studio en diens werknemers gesproken over de sluiting van de het bedrijf - nadat Xbox eerder dit jaar het project ‘Senua’ van Ninja Theory aankondigde tijdens een Showcase.

Meer releases

Naast dat Xbox Game Studios bepaalde franchises dus onderbrengt bij andere ontwikkelaars, slaat het ook de handen ineen met externe makers. Het voornaamste voorbeeld is de recent aangekondigde samenwerking met Hideo Kojima en zijn bedrijf Kojima Productions, met wie Xbox de spionagegame Physint gaat produceren. Ook brengen de twee partijen samen de horrorgame OD-Knock uit.

Ook hoort bij de nieuwe strategie van Xbox een hernieuwde focus op exclusieve games . De afgelopen jaren bracht Xbox steeds meer titels naar concurrerende platforms - zo kwam Xbox-franchise Halo voor het eerst naar PlayStation-console met Campaign Evolved - maar nu lijkt het bedrijf dit weer af te bouwen.

Forza Horizon 6 moet nog wel naar PlayStation 5 komen, en Fable komt in februari ook naar Sony’s platform, maar van het aankomende Gears of War: E-Day en de game Clockwork Evolution is bekend dat die niet op platforms buiten de Xbox Series-consoles en pc uitkomen.