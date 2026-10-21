Gerucht: Nieuwe Xbox komt in 2028 uit, kan tot wel 1800 dollar kosten

De nieuwe Xbox-console, die de codenaam Project Helix draagt, zou volgens nieuwe geruchten in 2028 verschijnen en tussen de 1200 en 1800 dollar kunnen kosten.

Fortune publiceerde gisteren een profiel van de huidige Xbox-ceo Asha Sharma. Naast een interview worden er ook details gegeven over de toekomstplannen van de Xbox-divisie binnen Microsoft, met informatie die de website van anonieme bronnen zou hebben verkregen.

Prijzige console

Daarin wordt gemeld dat de nieuwe Xbox-console, die de codenaam Project Helix draagt, gepland staat voor release in 2028. Daarbij zou de prijs ergens tussen de 1200 en 1800 dollar komen te liggen. Een prijs in euro's werd niet gegeven, maar vaak worden de prijzen letterlijk gekopieerd naar eurobedragen voor consoles.

Mocht dit kloppen, dan is dat een opvallend hoge prijs voor een spelcomputer. Huidige spelcomputers gaan vaak over de toonbank voor prijzen tussen de 500 en 800 dollar. De markt is de afgelopen jaren echter sterk veranderd, en prijzen blijven stijgen doordat componenten zoals geheugen steeds duurder worden door de populariteit van AI.

Project Helix is de eerder dit jaar aangekondigde nieuwe console van Microsoft. Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat het samen met AMD aan een nieuwe spelcomputer werkte. Project Helix moet mogelijk zowel Xbox-games als pc-games kunnen afspelen. Volgens geruchten krijgen eigenaren daarbij mogelijk toegang tot verschillende digitale pc-winkels, al is dit nog niet helemaal bevestigd.

Nieuwe Xbox-handheld

In het artikel wordt ook geclaimd dat er in 2027 eerst een nieuwe Xbox-handheld uitkomt, al worden daar verder weinig details over gegeven. Er gingen al langer geruchten dat Microsoft zowel een nieuwe console als handheld wil uitbrengen.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Onenigheid over besturingssysteem

In het artikel wordt ook gemeld dat de Xbox-divisie en Windows-divisie binnen Microsoft onenigheid hebben over het besturingssysteem van de nieuwe Xbox en handheld. "Windows-leiders willen dat de aankomend handheld een uitgeklede versie van Windows Home gebruikt. Sharma's team wil zelf zijn eigen software maken en draaien om zo de beste game-ervaring beschikbaar te stellen."

Xbox Game Pass op de schop

Verder wordt in het artikel ook gemeld dat Xbox Game Pass op de schop gaat - daar gaan al langer geruchten over. Er zou een 'à la carte'-structuur worden overwogen, waarbij mensen zelf kunnen bepalen wat ze bij hun Xbox Game Pass-abonnement willen en zo ook de prijs bepalen. Denk aan losse elementen als multiplayer en cloud gaming, maar ook de mogelijkheid om alleen consolegames te verkrijgen of juist ook pc-games erbij te nemen.

Nog meer ontslagen

Tot slot wordt in het artikel gemeld dat er de komende maanden meerdere ontslagrondes binnen de Xbox-divisie plaatsvinden, nadat er eerder dit jaar ook al meermaals ontslagen vielen. Deze maand nog zou een nieuwe ontslagronde worden doorgevoerd, en verderop dit jaar ook.