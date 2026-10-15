In een jaar bomvol gigantisch goede games levert ontwikkelaar The Coalition doodleuk nog even Gears of War: E-Day aan. Samen met bol mogen wij een Xbox Series X-emplaar van de game weggeven, zodat jij de ellende van E-Day met je eigen ogen kunt beleven.
Hoewel die gebeurtenis in de Gears of War-geschiedenis getekend wordt door ellende en verdriet, is E-Day een genot om naar te kijken. De belichting maakt van de stad Kalona een omgeving die op je drukt.
Het volledige verhaal vindt plaats in één stad, waar je met een team aan militairen door hordes dodelijke aliens knalt en zaagt. Daarbij is E-Day een prequel op de eerdere Gears of War-titels, waarin je de eerste dagen van de monsterlijke invasie meemaakt en daarmee dus ook het ontstaan van Bravo Squad.
Daarbij vertelt The Coalition een aangrijpend verhaal, met kleine details die de personages dieper maken dan hun ruige, opgepompte exterieur. Lars stelt in zijn review dat Gears of War: E-Day maar weinig gelijken kent.
“Gears of War: E-Day klopt van begin tot eind. The Coalition behoudt in de campagne het pure DNA van de serie met bikkelharde actie die films van Michael Bay laat verbleken, maar last ook succesvol rustige momenten in om het verhaal en de sfeer te laten ademen. Het resultaat is niet alleen de meest meeslepende Gears of War-game tot dusver, maar ook een confronterend oorlogsepos dat maar weinig gelijken kent. Op multiplayervlak overstijgt E-Day zijn voorgangers door vooral grootser uit te pakken.”
Win de game voor Xbox Series X
Wat moet je doen om Gears of War: E-Day te winnen? Ga naar de website van bol, vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!
Gears of War: E-Day is beschikbaar voor Xbox Series X en Series S, Windows-pc via de Microsoft Store en Steam, en via Xbox Cloud Gaming voor geschikte Game Pass-gebruikers. De game ondersteunt ook Xbox Play Anywhere, waardoor een digitale aankoop binnen het Xbox-ecosysteem op console en pc bruikbaar is. Voor een fysieke disc heb je wel een console met discstation nodig, zoals de Xbox Series X.
Hoeveel kost Gears of War: E-Day los?
Op 13 oktober 2026 stond de fysieke Xbox Series X-versie van Gears of War: E-Day bij bol voor 69,99 euro. Digitale edities kunnen per winkel en moment verschillen, vooral bij bundels of Premium Editions. Wie vooral de campagne wil spelen, vergelijkt daarom het beste de losse prijs met Game Pass Ultimate of PC Game Pass, omdat de game daar sinds de release ook onderdeel van is.
Welke leeftijdsclassificatie heeft Gears of War: E-Day?
Gears of War: E-Day heeft in Nederland een PEGI 18-classificatie. Dat betekent dat de game bedoeld is voor volwassenen, onder meer door het gewelddadige oorlogsgeweld, de horrorachtige sfeer en de intense actie. Voor jongere spelers is dit dus geen passende keuze. Ouders kunnen op Xbox-consoles gezinsinstellingen gebruiken om aankopen, speeltijd en toegang tot games met leeftijdsclassificaties te beperken.
Waarom is Gears of War: E-Day interessant als je de serie niet kent?
Gears of War: E-Day speelt zich 14 jaar vóór de eerste Gears of War af en laat zien hoe de oorlog tegen de Locust begint. Daardoor hoef je niet alle eerdere delen te kennen om de basis van het verhaal te volgen. Nieuwe spelers krijgen meteen de kern van de serie: zware actie, coöpgerichte gevechten, een sombere sciencefictionwereld en personages die onder extreme druk overeind proberen te blijven.