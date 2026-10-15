In een jaar bomvol gigantisch goede games levert ontwikkelaar The Coalition doodleuk nog even Gears of War: E-Day aan. Samen met bol mogen wij een Xbox Series X-emplaar van de game weggeven, zodat jij de ellende van E-Day met je eigen ogen kunt beleven.

Hoewel die gebeurtenis in de Gears of War-geschiedenis getekend wordt door ellende en verdriet, is E-Day een genot om naar te kijken. De belichting maakt van de stad Kalona een omgeving die op je drukt.

Het volledige verhaal vindt plaats in één stad, waar je met een team aan militairen door hordes dodelijke aliens knalt en zaagt. Daarbij is E-Day een prequel op de eerdere Gears of War-titels, waarin je de eerste dagen van de monsterlijke invasie meemaakt en daarmee dus ook het ontstaan van Bravo Squad.

Daarbij vertelt The Coalition een aangrijpend verhaal, met kleine details die de personages dieper maken dan hun ruige, opgepompte exterieur. Lars stelt in zijn review dat Gears of War: E-Day maar weinig gelijken kent.

“Gears of War: E-Day klopt van begin tot eind. The Coalition behoudt in de campagne het pure DNA van de serie met bikkelharde actie die films van Michael Bay laat verbleken, maar last ook succesvol rustige momenten in om het verhaal en de sfeer te laten ademen. Het resultaat is niet alleen de meest meeslepende Gears of War-game tot dusver, maar ook een confronterend oorlogsepos dat maar weinig gelijken kent. Op multiplayervlak overstijgt E-Day zijn voorgangers door vooral grootser uit te pakken.”

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© The Coalition

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