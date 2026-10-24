Microsoft vroeg blijkbaar 800 miljoen dollar aan Netflix zodat de streamingdienst zeven jaar lang exclusief series en films kon maken gebaseerd op Xbox-franchises.

Dat blijkt uit een artikel van Puck, waar men dat van drie bronnen bekend met de situatie heeft vernomen. Netflix had interesse in de franchises van Xbox om daar series en films van te maken. De streamingdienst vroeg 500 miljoen dollar voor een deal van zeven jaar zodat het bedrijf films en series gebaseerd op Xbox-IP kon maken, maar Microsoft eiste 800 miljoen dollar, waarna de deal niet doorging.

Netflix en Microsoft hebben niet op de geruchten gereageerd. Microsoft liet wel weten dat het "recordbrekende interesse" waarneemt in de IP van het bedrijf, en dat het Netflix als een belangrijke partner ziet voor de aankomende animatieseries rondom Minecraft en Diablo die zijn aangekondigd.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender