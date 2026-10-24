Dat blijkt uit een artikel van Puck, waar men dat van drie bronnen bekend met de situatie heeft vernomen. Netflix had interesse in de franchises van Xbox om daar series en films van te maken. De streamingdienst vroeg 500 miljoen dollar voor een deal van zeven jaar zodat het bedrijf films en series gebaseerd op Xbox-IP kon maken, maar Microsoft eiste 800 miljoen dollar, waarna de deal niet doorging.
Netflix en Microsoft hebben niet op de geruchten gereageerd. Microsoft liet wel weten dat het "recordbrekende interesse" waarneemt in de IP van het bedrijf, en dat het Netflix als een belangrijke partner ziet voor de aankomende animatieseries rondom Minecraft en Diablo die zijn aangekondigd.
Xbox heeft laten weten dat het meerdere kleinere deals met verschillende partners overweegt, in plaats van met één bedrijf in zee gaat voor gameverfilmingen. Eerder werkte het bedrijf al samen met Paramount om een live-action serie gebaseerd op Halo te maken. Daar zijn twee seizoenen van verschenen voordat het geannuleerd werd.