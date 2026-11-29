Acteur Shawn Ashmore is al zo lang onderdeel van Hollywood, dat vrijwel iedereen zijn gezicht wel kan verbinden met een bekende film of serie. Zij het de Animorphs-serie, Iceman uit de X-Men-films van Fox of als Wesley Evers in The Rookie. Maar de Canadees heeft ook een interessante geschiedenis in de gamesindustrie. ID kreeg de kans om even met Ashmore te babbelen, zowel over zijn verleden als zijn blik op de toekomst.

Shawn Ashmore komt rechtstreeks uit een Meet & Greet met fans wanneer we met uitzicht over de drukke beursvloer van Heroes Dutch Comic Con plaatsnemen. Tas al op de rug: volgens mij was hij klaar om weg te gaan, maar desalniettemin schudden we enthousiast de hand, en laat hij enige vermoeidheid niet direct merken. Wanneer ik hem vraag naar zijn reis benoemt hij snel de jetlag, maar hij is oogt blij om het over videogames en films te hebben. “Perfect, dingen waar ik van houd!”

Dit interview is bijgewerkt omwille van lengte en leesbaarheid.

Begin in games

Als ik naar je verleden kijk, had je een interessante start omtrent je werk in videogames. Je eerste game-rol was voor de X-Men-tie-ingame, waarin je Iceman weer vertolkte.

Oh, die was ik vergeten! Ik bedoel, ik denk aan Quantum Break, want dat was de game waarbij ik het gevoel heb dat het begon. Maar ja. De tie-ingame van na X-Men 2.

Je was het vergeten, dus dat maakt deze vraag misschien wat lastiger: ik wilde weten wat je nog van het proces achter die game weet?

Ik weet nog dat ik het stemwerk ervoor deed. Dat was echt gaaf. En het model en het ontwerp zagen er heel goed uit. Het leek echt heel erg op mij, dat was gaaf. En de personages die ze hadden gekozen vond ik interessant. Wolverine is natuurlijk geweldig, Nightcrawler is geweldig, en dan was Iceman ook top. Dus om van die hele film te zien dat ze mijn personage kozen als een van de speelbare personages was echt cool.

Dat kan ik me voorstellen. Maar toen duurde het ongeveer tien jaar voordat je weer een rol in een videogame kreeg. En ik kan me voorstellen dat dat een hele andere ervaring was. Want Quantum Break: dat was jij.

Ja. Voor X-Men deed ik eigenlijk heel weinig. Ik heb het gevoel dat ik één of twee sessies deed voor de X-Men-videogame. Daarom ben ik het vergeten, want het werk was zo kort. Maar Quantum Break was een heel ander verhaal. Het was na X-Men: Days of Future Past. Ik kreeg eigenlijk een willekeurig telefoontje van mijn manager die zei: "Hé, er is een videogamestudio die in jou geïnteresseerd is voor hun nieuwe game. Ze willen je naar Helsinki laten overvliegen om met hen af te spreken en over de game te praten."

En ik zei: "Oh, dat klinkt cool. Welke studio is het?" Toen zij zeiden: “Remedy”, reageerde ik meteen met: "Ik doe het." Op de set van X-Men 2 had ik mijn Xbox bij me, en ik speelde de hele tijd Max Payne. Dus ik was een enorme fan van wat ze deden.

Toen ik naar Helsinki ging en met het team optrok, kwam ik allereerst terug en zei ik tegen mijn manager: "Ik denk niet dat ze me mogen." Toen nam hij contact op, en zij zeiden: "Nee, nee, ze zijn dol op je. Ze willen nog steeds dat je de game doet." Toen ik weer terugging, en het hele team leerde kennen, besefte ik dat de Finnen gewoon een specifiek soort humor hebben.

Het heeft uiteindelijk wel tot een langdurige samenwerking geleid, toch?

Ja, uiteindelijk heb ik het zo ontzettend naar mijn zin gehad en echte vrienden gemaakt daar. Natuurlijk heb ik daarna opnieuw met hen gewerkt. Iedere keer dat Sam Lake naar Los Angeles komt, proberen we samen te gaan zitten voor een diner. Ik beschouw hem als een vriend, en ik vind zijn werk zo creatief en zo leuk dat ik me echt gelukkig prijs dat ik deel heb mogen uitmaken van het Remedy-universum, zoals ze het nu noemen.

Je zit er echt middenin. Zijn er nog andere games in de toekomst waar je deel van uitmaakt, of mag je daar niet-

Nope!

Oké. Is het acteren in videogames iets dat je meer wil doen?

100%. Ja. Ik bedoel, specifiek met Remedy, als er ooit een kans is om weer met hen te werken, zou ik dat zonder te aarzelen doen. En gewoon in het algemeen, werken in games, denk ik dat er nu een interessante plek is voor verhaalvertelling. Niet alle studio's doen het, niet alle games richten zich op acteerwerk en personage en verhaal.

© Remedy Entertainment

Maar daarom houd ik van Remedy, want dat is precies wat zij doen. Dat is hun focus, en als acteur denk ik dat dat is waar ik wil zijn in videogames, bij iemand zoals waar dat centraal staat. En het gaat ook om hun creativiteit als. Ik draag nu trouwens mijn Alan Wake 2-shirt.

Maar zelfs bijvoorbeeld de muzikale sequentie, weet je? Ik denk: "Oh, dat is geniaal." En dan hun crossover, voor Alan Wake 2, in de DLC [Night Springs], in een van de afleveringen, is Tim, mijn personage, een speelbaar personage. Maar Sam [Lake] zei: " We beginnen als Shawn en Sam." Zoals: "Jij speelt Shawn Ashmore. Ik speel Sam Lake, in een alternatief universum. Maar naarmate de aflevering vordert, komen we steeds bij andere versies van jou terecht."

© Remedy Entertainment

Er was een gesprek toen ze me benaderden voor Alan Wake 2. Ik denk dat ze probeerden de [Quantum Break-]rechten terug te krijgen van Microsoft. En dus zei Sam: "Het zou Jack Joyce kunnen zijn." En toen ineens snapte ik het: "Oh, het is Tim Breaker, dus Timebreaker."

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Ik was een beetje teleurgesteld, want ik dacht: "Oh, ik wil Jack Joyce graag nog een keer spelen." Maar achteraf gezien denk ik dat het bijna interessanter is om Tim een andere variant van al deze dingen te laten zijn. En voor degenen die het weten, is het best gaaf. Er is nog steeds een connectie zonder dat er echt een connectie is, en het creëert bijna nog een laag, wat volgens mij is waar Remedy zo goed in is.

© Remedy Entertainment

Support-main

Is er nog een ander videogamebedrijf waarvan je nu zegt: oké, nou, daar wil ik iets mee doen. Je houdt overduidelijk van Remedy-games, zijn er nog meer franchises?

Ik houd van Remedy-games! Kijkend naar de games die ik nu speel… Ik ben altijd al fan geweest van Blizzard-games, dus ik speel veel Overwatch.

Same!

Ik ben een Zenyatta-main, sowieso een support-main. Zenyatta is de beste support, maar ik krijg de hele tijd het vuur aan de schenen want: "Oh, je hebt niet de heals." Ik zeg dan: "Ja, maar kijk eens naar mijn eliminaties aan het einde van de ronde." Dat is wat ik leuk vind aan Zenyatta, het voelt nog steeds een beetje als een DPS, want je kunt veel schade aanrichten.

Nu we het toch over Blizzard hebben, ik denk dat mijn meest gespeelde en ooit, StarCraft 2 is. Ik kijk nog steeds StarCraft-replays, speel niet veel meer. Ik was nooit erg goed, maar ik hield altijd van de game, en ik hield van die scene. Dus ja, als er ooit een Blizzard-kans zou komen, zou dat best leuk zijn.

Er wordt gewerkt aan een geanimeerde Overwatch-serie-

Ja! Oh man, de animatics en die verhaaldingen voor Overwatch, vooral toen ze voor het eerst uitkwamen, dacht ik: "Dit is zoals een serie. Ik zou hiernaar kijken. Ik zou naar deze film kijken." Ze hebben echt een goed gevoel voor personage en verhaal en uiteraard enorme, enorme budgetten om hun animatiewerk te doen. Zoals die korte films. Die zijn geweldig.

Absoluut! Je zit ook al een paar decennia in de entertainmentbusiness. Al sinds de jaren negentig. Was je toen al bezig met gaming? En heb je de industrie en het verhaalpotentieel zien groeien?

Oh ja, ik ben 47, en ik begon met acteren toen ik 10 was. Dus 37 jaar. Toen ik begon met videogames spelen, was er vooral Nintendo. De Super Nintendo en toen N64. Maar er was geen echte... ik ga niet zeggen dat er geen echt acteerwerk was, maar nu is het zo dat je een subtiele prestatie kunt neerzetten. Met motion capture en het vertalen daarvan. En ik denk dat dat lange tijd ontbrak, vanuit het perspectief van een acteur.

Er was ongelooflijk stemwerk, en uiteraard waren sommige van de beste games en beste verhalen daar vanwege stemprestaties. Maar nu is er dat extra niveau van oh, we kunnen een nauwkeurige motion-captureprestatie neerzetten, een gezichtsprestatie, en dus kan er veel meer subtiliteit in een gameperformance zitten dan vroeger.

© Remedy Entertainment

Iceman in de ijskast

Wanneer ik mensen vertel dat ik Shawn Ashmore ga interviewen, dan zeg ik "Ik ga Iceman interviewen." Vroeger keek ik al naar X-Men, en nu komt die hele kleine wereld – de zogenoemde Fox-Verse - een beetje ten einde in Avengers: Doomsday.

Klopt! Ik denk dat dat de laatste keer is dat we de OG’s zien. Daarmee doel ik op de cast die daarin zit, en onderdeel was van de groep waar ik uiteraard in zat. Dat is ook een beetje raar, want een paar jaar later maakten ze First Class en had je James McAvoy, Michael Fassbender en Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, die hele groep. En toen maakten we samen een film in Days of Future Past. Het is een beetje bitterzoet.

Maar wat interessant is voor mij is dat ik al het castingnieuws lees en ik denk: "Oh, het is, het is best triest, want het voelt als het einde van een tijdperk." Maar wat-

© Disney

Is het triest omdat je er niet bij bent met hen?

Eh, ik weet het niet? Of nou ja, zeker wel. Maar ook niet zozeer. Het is meer de gedachte van “oh, onze tijd is voorbij,” maar dat is onvermijdelijk. Het toffe is daarentegen, dat ik de nieuwe X-Men-film nu als fan kan bekijken. Want ik weet er niets van. Ik ben wel opgegroeid met het lezen van X-Men-strips, dus het was uiteraard ongelooflijk spannend om in de X-Men-films te zitten.

En nu mag ik opdagen in de bioscoop wanneer de X-Men-reboot uitkomt en er niets van weten. Behalve dan, uiteraard, dat ik weet wie de personages zijn en dat soort dingen. Daar is wel iets spannends aan, zo’n een frisse start, en ik hoop dat het geweldig is. Sommige mensen zeggen: "Oh, het moet balen zijn." Maar dat is het niet. Ik heb mijn run gehad. Ik mocht het personage vier keer spelen. Waar kun je nog meer voor wensen?