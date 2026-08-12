Xbox-ceo Asha Sharma was deze week op kantoor bij Bethesda Game Studios om een speelsessie van The Elder Scrolls 6 bij te wonen. Ze noemt wat ze gezien heeft "ongelooflijk".

"Een live speelsessie van The Elder Scrolls 6: ******** vanmorgen", zo tweette ze gisteren. Ze verhult daarbij expres de subtitel van de game, die nog niet is aangekondigd. "De schaal en grootsheid (van het spel) zijn ongelooflijk. Het verhaal is nog beter." Meer informatie deelde ze niet.

Bethesda reageerde op de tweet van Sharma met de melding dat het geweldig was om de game aan haar te laten zien. "Bedankt voor de aardige woorden en een fijn bezoek."

Met het bericht lijkt Sharma fans lekker te willen maken voor de komst van de game, maar er wordt op internet niet onverdeeld positief op gereageerd. Fans wachten namelijk al geruime tijd op de game die al acht jaar geleden werd aangekondigd.

Wachten op The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 werd in 2018 aangekondigd middels een korte teaser, maar sindsdien is er geen concrete informatie over de game gegeven - behalve dan dat het spel nog geruime tijd op zich laat wachten en dat de game op Creation Engine 3 zal draaien.

In de The Elder Scrolls-games verkennen spelers een fantasievolle wereld. Men maakt zelf een personage aan en gaat op avontuur, waarbij men buiten het hoofdverhaal zelf op zoek gaat naar allerlei zijmissies. De games staan er om bekend dat spelers in principe hun eigen avontuur creëren, en dat men min of meer alles kan doen - waaronder het doden van belangrijke personages.

Microsoft blijft naar de game hinten

Eerder dit jaar gaf Xbox-topman Matt Booty al aan dat hij The Elder Scrolls 6 in actie had gezien, en dat het spel er ongelooflijk uitziet. "Ik kan je vertellen dat ik Bethesda heb bezocht (...) en de nieuwe Elder Scrolls gespeeld heb zien worden", zo meldde Booty. "Het ziet er ongelooflijk uit, en de ontwikkeling verloopt voorspoedig. En we zullen de game zeker onthullen op het juiste moment."

Dat The Elder Scrolls 6 na al die tijd nog niet getoond is, is voor fans frustrerend, maar volgens Booty gaat het om een bewuste keuze. "Een van de uitdagende aspecten van mijn werk is de balans vinden tussen alle coole dingen waar je aan werkt aan de wereld tonen en mensen al vroeg enthousiast maken, maar ook wachten op het juiste moment. Wanneer je het gaat tonen, wil je dat het op zijn best is. En als je een game toont beloof je ook dat het snel uitkomt."

Protesten rondom ontslagronde

Het bezoek van Sharma aan Bethesda gisteren had wat voeten in de aarde. Ondertussen hield de vakbond van Bethesda namelijk protesten buiten het kantoor. Dat uitte zich via een gigantische, opgeblazen rat. Deze rat, die de naam Scabby draagt, wordt vaker door vakbonden ingezet tijdens protesten.