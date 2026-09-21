Googlebook krijgt nu ook concreet vorm, ook bij Acer. Google kondigde de nieuwe laptopcategorie eerder al aan als opvolger naast de Chromebook, met meer nadruk op Gemini, Android-apps en hardware in het hogere segment. Wie de bredere lijn nog wil teruglezen, vindt die in onze eerdere uitleg over de nieuwe Googlebook. Acer is een voor de hand liggende vroege partner: het merk maakt al jaren Chromebooks, maar schuift met dit model duidelijk richting luxere 2-in-1-laptops.

Wat is er nieuw aan de Acer Googlebook 14?

De Acer Googlebook 14 is volgens Acer de eerste convertible Googlebook. Het apparaat heeft een 360gradenscharnier, zodat je hem gebruikt als laptop, tablet, presentatiescherm of in tentstand. De behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesiumlegering, is 13,9 mm dik en weegt 1,14 kg. Daarmee mikt Acer op gebruikers die hun laptop dagelijks meenemen, maar geen klein budgetmodel zoeken.

Het scherm is een 14inch-oledpaneel met 2880 × 1800 pixels, een 16:10-verhouding, 500 nits helderheid en volledige DCI-P3-kleurdekking. Touchbediening is ingebouwd en een USI 2.0-stylus wordt ondersteund, al wordt die los verkocht. Voor wie laptops vergelijkt op scherm, gewicht en aansluitingen, sluit dit duidelijk aan bij de criteria uit onze laptopkoopgids voor 2025 en 2026.

Binnenin zit maximaal een Intel Core Ultra 7 355, met een NPU tot 50 TOPS. Acer levert de Googlebook 14 met maximaal 32 GB LPDDR5X-geheugen en maximaal 512 GB PCIe Gen4 NVMe-opslag. De accu haalt volgens Acer tot 16 uur bij webgebruik en ondersteunt snelladen tot 80 procent in een uur. Verder zijn wifi 7, bluetooth 6.0, drie usb-c-poorten, een 5megapixelcamera, een vingerafdruklezer en een Titan C-beveiligingschip aanwezig.

De Gemini-functies draaien om werken tussen laptop en Android-telefoon. Continue On moet taken van je telefoon kunnen oppakken op de Googlebook, Cast My Apps toont Android-apps op de laptop zonder aparte installatie en Magic Pointer geeft acties op basis van wat je aanwijst op het scherm. Voor sommige functies gelden leeftijds-, taal- en landbeperkingen. Acer noemt ook 12 maanden Google AI Pro, maar in de voorwaarden bij de proefaanbieding staan Nederland en België niet genoemd; dat vraagt dus nog om lokale bevestiging.

Wat kost dat?

De Acer Googlebook 14 (model GP714-91N) wordt volgens Acer in december 2026 in de Benelux verwacht. De adviesprijs begint bij 1299 euro inclusief btw. Exacte configuraties kunnen per land verschillen, dus het is nog niet zeker welke processor-, geheugen- en opslagvarianten de Nederlandse winkels als eerste krijgen.

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Acer Aspire Lite / AL15-53P / NX.DGBEH.002
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Acer Aspire Lite / AL15-53P / NX.DGBEH.002
€ 569,00
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Acer
Acer Aspire Spin 14 / ASP14-51N-525K
€ 699,00
MediaMarkt.nl
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Acer Chromebook Plus Spin 514 / CP514-4HN-38R3
Acer
Acer Chromebook Plus Spin 514 / CP514-4HN-38R3
€ 578,00
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In het kort

De Acer Googlebook 14 is Acers eerste Googlebook en volgens het bedrijf de eerste convertible in deze nieuwe laptopcategorie. De laptop heeft een 14inch 3K-oledtouchscreen, een gewicht van 1,14 kg en maximaal een Intel Core Ultra 7 355 met 32 GB RAM. De Benelux-lancering staat gepland voor december 2026, met een adviesprijs vanaf 1299 euro.

Veelgestelde vragen

Wat is een Googlebook?

Een Googlebook is een nieuwe laptopcategorie van Google waarin Android-technologie, ChromeOS-achtige functies en Gemini-AI samenkomen. De eerste modellen richten zich op het hogere segment, met betere schermen, snellere chips en meer samenwerking met Android-telefoons. Daardoor lijkt een Googlebook minder op een goedkope school-Chromebook en meer op een moderne AI-laptop.

Hoe verschilt een Googlebook van een Chromebook?

Een Chromebook draait vooral om ChromeOS, de browser, cloudapps en een lage instapprijs. Een Googlebook legt meer nadruk op Gemini, Android-apps en functies die telefoon en laptop dichter bij elkaar brengen. Het verschil zit dus niet alleen in de naam, maar ook in de positionering: Googlebook-modellen komen vooral als luxere laptops met meer lokale hardwarekracht.

Welke specificaties zijn belangrijk bij een AI-laptop?

Bij een AI-laptop tellen vooral de processor, de NPU, het werkgeheugen en de accuduur. Een NPU van tientallen TOPS kan bepaalde AI-taken lokaal versnellen, terwijl 16 GB RAM voor veel gebruikers de praktische ondergrens is. Voor zwaarder multitasken of creatief werk is 32 GB RAM verstandiger. Ook een goed scherm blijft belangrijk, omdat AI-functies vaak in bestaande apps opduiken.

Is een 14inch-laptop handig voor dagelijks gebruik?

Een 14inch-laptop is voor veel mensen de beste balans tussen draagbaarheid en werkruimte. Het scherm is groot genoeg voor documenten, browservensters en videogesprekken, terwijl het apparaat meestal nog makkelijk in een tas past. Let vooral op gewicht, accuduur en schermhelderheid. Voor langdurig bureauwerk blijft een los beeldscherm vaak prettiger.

Waarom kiezen laptopmakers steeds vaker voor oled?

Oled geeft per pixel licht, waardoor zwart echt zwart oogt en contrast hoog is. Op een laptop merk je dat bij films, foto’s, donkere interfaces en kleurgevoelig werk. De keerzijde is dat oledpanelen gevoeliger kunnen zijn voor statische beeldelementen en soms anders omgaan met helderheidsregeling. Voor afwisselend gebruik is oled vaak een zichtbare upgrade.