Acer brengt zijn eerste Googlebook naar de Benelux. De Acer Googlebook 14 is een lichte 14inch-convertible met oledscherm, Intel Core Ultra-chip, Gemini-functies en een verwachte vanafprijs van 1299 euro.

Googlebook krijgt nu ook concreet vorm, ook bij Acer. Google kondigde de nieuwe laptopcategorie eerder al aan als opvolger naast de Chromebook, met meer nadruk op Gemini, Android-apps en hardware in het hogere segment. Wie de bredere lijn nog wil teruglezen, vindt die in onze eerdere uitleg over de nieuwe Googlebook. Acer is een voor de hand liggende vroege partner: het merk maakt al jaren Chromebooks, maar schuift met dit model duidelijk richting luxere 2-in-1-laptops.

Wat is er nieuw aan de Acer Googlebook 14?

De Acer Googlebook 14 is volgens Acer de eerste convertible Googlebook. Het apparaat heeft een 360gradenscharnier, zodat je hem gebruikt als laptop, tablet, presentatiescherm of in tentstand. De behuizing is gemaakt van een aluminium-magnesiumlegering, is 13,9 mm dik en weegt 1,14 kg. Daarmee mikt Acer op gebruikers die hun laptop dagelijks meenemen, maar geen klein budgetmodel zoeken.

Het scherm is een 14inch-oledpaneel met 2880 × 1800 pixels, een 16:10-verhouding, 500 nits helderheid en volledige DCI-P3-kleurdekking. Touchbediening is ingebouwd en een USI 2.0-stylus wordt ondersteund, al wordt die los verkocht. Voor wie laptops vergelijkt op scherm, gewicht en aansluitingen, sluit dit duidelijk aan bij de criteria uit onze laptopkoopgids voor 2025 en 2026.

Foto: Acer

Binnenin zit maximaal een Intel Core Ultra 7 355, met een NPU tot 50 TOPS. Acer levert de Googlebook 14 met maximaal 32 GB LPDDR5X-geheugen en maximaal 512 GB PCIe Gen4 NVMe-opslag. De accu haalt volgens Acer tot 16 uur bij webgebruik en ondersteunt snelladen tot 80 procent in een uur. Verder zijn wifi 7, bluetooth 6.0, drie usb-c-poorten, een 5megapixelcamera, een vingerafdruklezer en een Titan C-beveiligingschip aanwezig.

De Gemini-functies draaien om werken tussen laptop en Android-telefoon. Continue On moet taken van je telefoon kunnen oppakken op de Googlebook, Cast My Apps toont Android-apps op de laptop zonder aparte installatie en Magic Pointer geeft acties op basis van wat je aanwijst op het scherm. Voor sommige functies gelden leeftijds-, taal- en landbeperkingen. Acer noemt ook 12 maanden Google AI Pro, maar in de voorwaarden bij de proefaanbieding staan Nederland en België niet genoemd; dat vraagt dus nog om lokale bevestiging.

Wat kost dat?

De Acer Googlebook 14 (model GP714-91N) wordt volgens Acer in december 2026 in de Benelux verwacht. De adviesprijs begint bij 1299 euro inclusief btw. Exacte configuraties kunnen per land verschillen, dus het is nog niet zeker welke processor-, geheugen- en opslagvarianten de Nederlandse winkels als eerste krijgen.

Foto: Acer

In het kort De Acer Googlebook 14 is Acers eerste Googlebook en volgens het bedrijf de eerste convertible in deze nieuwe laptopcategorie. De laptop heeft een 14inch 3K-oledtouchscreen, een gewicht van 1,14 kg en maximaal een Intel Core Ultra 7 355 met 32 GB RAM. De Benelux-lancering staat gepland voor december 2026, met een adviesprijs vanaf 1299 euro.