Update: Er zijn geen mensen met een vast contract ontslagen bij Halo Studios, de ontwikkelaar van het vorige week uitgekomen Halo: Campaign Evolved.

Eerder deze week kwamen er berichten naar buiten dat er een onbekende hoeveelheid mensen ontslagen waren bij Halo Studios. Dit naar aanleiding van verschillende LinkedIn-berichten van getroffen werknemers.

Inmiddels is bevestigd dat de enige mensen die zijn 'ontslagen' geen vast contract hadden, maar mensen die tijdelijk zijn aangenomen waarvan het tijdelijke contract is afgelopen of beëindigd. Geen fulltime werknemers zijn ontslagen, zo meldt Insider Gaming.

Oorspronkelijk bericht:

Er vallen ontslagen bij Halo Studios, de ontwikkelaar die vorige week nog het nieuwe spel Halo: Campaign Evolved uitbracht.

Diverse websites, waaronder Insider Gaming, maken melding van meerdere LinkedIn-berichten waaruit blijkt dat er werknemers van Halo Studios worden ontslagen. Om hoeveel ontslagen het precies gaat is op dit moment niet bekend.

Het is niet ongekend dat er ontslagen vallen nadat een game is afgeleverd. Bij het opstarten van een nieuw ontwikkelproject zijn vaak minder werknemers nodig, en zeker in de Verenigde Staten zijn bedrijven vrij flexibel met het laten gaan van mensen om later - bijvoorbeeld wanneer de ontwikkeling van een nieuw spel meer werk vereist - weer te groeien.

De ontslagen hebben voor zover bekend in ieder geval niet te maken met de prestaties van de game. Volgens de eerste gegevens geniet Halo: Campaign Evolved van veel populariteit op Xbox Series-consoles. Op PlayStation 5 zou het spel iets minder in trek zijn. Er is dan ook nooit eerder een Halo-game op een Sony-console verschenen.

Nieuwe missies en verbeterde graphics

De remake van de singleplayercampagne van Halo: Combad Evolved - de eerste Halo-game ooit die in 2001 uitkwam op Xbox - heeft verbeterde graphics, aangepaste filmpjes, drie nieuwe missies en verfijndere besturing ten opzichte van Combat Evolved.

Campaign Evolved draait op Unreal Engine 5. De game bevat daarnaast nieuwe wapens en de mogelijkheid om te sprinten. Ook kan het spel geheel in de derde persoon worden gespeeld, en dus niet alleen meer via een eerstepersoonscamera. Wat de drie nieuwe missies betreft, spelen zich die af voor de game.

Zoals gezegd is de game verkrijgbaar op Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc. De PS5-release is speciaal, want een game in de Halo-franchise is nooit eerder uitgekomen op een PlayStation-console.

Hele geslaagde remake

In de review op ID.nl gaf Lars een 8 aan de game: "Halo: Campaign Evolved is een hele geslaagde remake. Ontwikkelaar Halo Studios begrijpt wat oorspronkelijke ontwikkelaar Bungie voor ogen had en blijft met veel ontwerpen en geluiden zo dicht mogelijk bij het origineel, maar is ook niet bang om fundamentele zwaktes van het origineel aan te pakken. Jammer genoeg wordt die lijn niet doorgetrokken in de nieuwe content. Desondanks is Halo: Campaign Evolved een feest voor nieuwe en oude spelers."

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