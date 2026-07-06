Na vele geruchten heeft Xbox vandaag bekendgemaakt dat het 3200 mensen ontslaat en afscheid neemt van vier verschillende ontwikkelstudio's, en een vijfde studio die waarschijnlijk volgt.

De afgelopen maand gingen er al veelvuldig geruchten over een ontslagronde en studiosluitingen bij Microsoft. De eerder dit jaar aangestelde ceo Asha Sharma gaf vanmiddag eindelijk meer duidelijkheid via een e-mail die ze naar werknemers heeft gestuurd en vervolgens deelde op X. Ze praat daarin over "de meest significante herstructurering in de geschiedenis van Xbox".

3200 werknemers verliezen hun baan

Gedurende het fiscale jaar 2027, dat deze maand is begonnen voor Microsoft, zullen ongeveer 3200 werknemers van de Xbox-tak van het bedrijf hun baan verliezen, ongeveer 15 procent van alle Xbox-werknemers. Vandaag zullen 1600 mensen ontslagen worden, en in de loop van dit fiscale jaar in totaal nog eens 1600. Hemelsbreed bij Microsoft zullen in totaal ongeveer 4800 werknemers - waaronder de 3200 werknemers bij Xbox - hun baan verliezen.

Vijf studio's scheiden zich van Xbox

Daarnaast zullen uiteindelijk vijf studio's gescheiden worden van Xbox - los van de ontslagen. Compulsion Games - bekend van We Happy Few en South of Midnight - en Double Fine - bekend van Psychonauts 2, Kiln en Keeper - zullen weer onafhankelijk worden, net zoals voordat ze werden overgenomen door Microsoft. Zij blijven de rechten op hun toekomstige en eerder uitgebrachte games behouden.

Ninja Theory - dat de Hellblade-games heeft gemaakt en zoals vorige maand bleek werkt aan derde deel Senua - en State of Decay-ontwikkelaar Undead Labs krijgen nieuwe eigenaren, al is niet bekend wie dat worden. Deze deals zijn nog niet helemaal rond, maar als dat eenmaal gebeurt, krijgen de nieuwe eigenaren de games van deze studio's ook in handen. De studio's kunnen daardoor ook Senua en State of Decay 3 afmaken.

Tot slot zal de in Frankrijk gevestigde studio Arkane - dat zover bekend werkt aan een nieuwe Blade-game - zich hoogstwaarschijnlijk ook afsplitsen van Xbox, al is niet precies duidelijk hoe dat er uit gaat zien. Vanwege Franse arbeidswetten duurt dit proces langer.

Pijnlijk besluit

Sharma meldt het volgende over de ontslagen en studioverkoop: "Ik weet dat dit pijnlijk is. Deze veranderingen hebben directe invloed op mensen die hun creativiteit hebben gestopt in het opbouwen van Xbox. Velen zijn bij ons gekomen na aankopen, terwijl anderen door ons werden aangenomen, of ons opzochten omdat ze van deze industrie en van Xbox hielden. Het besluit van vandaag zegt niets over hun talent of toewijding."

Eerdere strategieën werken niet

Ze vervolgt: "Onze industrie is vandaag de dag niet gezond. Onze marges zijn drie tot tien keer lager dan bij vergelijkbare platforms. We zijn deze generatie begonnen met een kleinere doelgroep en meer kosten. Om te groeien hebben we gewed op Game Pass, multiplatformreleases en een bredere portfolio aan content."

Over die keuzes is al veel gezegd. Zo was niet iedereen het eens met het feit dat Microsoft sinds enkele jaren hun games ook op concurrerende consoles uitbrengt en werd de levenshoudbaarheid van Xbox Game Pass in twijfel getrokken. Sinds de aanstelling van Sharma eerder dit jaar lijkt Microsoft bepaalde aspecten van deze keuzes dan ook terug te draaien. Zo werd vorige maand bekend dat het later dit jaar te verschijnen Gears of War: E-Day alleen op Xbox Series-consoles en pc verschijnt, en dus niet PlayStation 5. Daarnaast verschijnen nieuwe Call of Duty-games niet meer meteen op release op Xbox Game Pass, maar pas een jaar later.

Sharma lijkt er in haar brief dan ook op te hameren dat de strategie van Xbox op de schop moet. "Deze keuzes hebben betekenisvolle waarde gecreëerd, maar zijn niet gegroeid zoals verwacht. Onze kernzaken zijn daardoor verslapt, en we hebben meer teams, meer investeringen en meer tijd toegevoegd in de hoop dit te verbeteren. Nu staat de industrie voor de meest prangende hardwarecrisis in de geschiedenis. We moeten Xbox resetten." Ze heeft het daarbij over de alsmaar stijgende kosten voor geheugencomponenten door de populariteit van AI.

Niet elke studio past bij Xbox

De afgelopen jaren heeft Xbox op agressieve wijze andere studio's en uitgevers opgekocht, waaronder Bethesda en Activision Blizzard. Ook dat lijkt niet het beoogde effect te hebben gehad, en dat lijkt een van de redenen te zijn waarom er nu afscheid wordt genomen van diverse studio's. "Sinds 2018 hebben we onze studioportfolio op agressieve wijze uitgebreid, terwijl het aantal games dat we elke maand creëerden hoger lag dan de afgelopen tien jaar bij elkaar opgeteld."

"We concurreren nu echter niet alleen meer met de grootste uitgevers, maar ook met kleinere, onafhankelijke studio's. Het is niet mogelijk of wenselijk om elke geweldige onafhankelijke studio in handen te hebben. We hebben ook geleerd dat we niet de beste eigenaar van elk type ontwikkelaar zijn. In een willekeurig jaar verliezen we 64 cent op elke dollar die we investeren."

Focus op projecten met hogere prioriteit

Xbox wil zich ook meer richten op projecten met hogere prioriteit - waarmee Sharma waarschijnlijk bedoelt dat het bedrijf zich meer gaat richten op bewezen franchises, zoals Call of Duty en Minecraft. "Deze aanpassingen wisselen qua grootte bij Activision, Bethesda/Zenimax, Blizzard, King, Mojang en Xbox Game Studios. Geen van onze aangekondigde first-party games worden geannuleerd. Daarnaast zullen Mojang en King nu direct aan mij rapporteren."

© Activision

Minder management

In de brief wordt ook gemeld dat Xbox minder focus op management wil leggen. Volgens Sharma wordt afgeleverd werk soms wel door veertien lagen aan management ingezien. "We zullen deze lagen terugbrengen naar maximaal vijf, en waar mogelijk drie lagen."

Xbox is volgens Sharma ook gefragmenteerd door de vele toegevoegde studio's, wat het moeilijker maakt om naar een gedeeld doel te werken. Daarom wordt Helen Chiang gepromoot naar chief operating officer, die eindverantwoordelijk heeft voor Xbox-hardware, content, het platform en services. Zij zal direct aan Sharma rapporteren.

Een grotere toekomst voor Xbox