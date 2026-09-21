Het League of Legends-team van G2 Esports heeft in Nice de LEC 2026 Summer Split Finals gewonnen. Met deze overwinning sleept de organisatie zijn twintigste finaleoverwinning binnen. Twee van onze lezers maakten deze spectaculaire overwinning van zelfs dichtbij mee.

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G2 Esports wordt al lang gezien als het meest dominante League of Legends-team dat Europa ooit gezien heeft, en niet zonder reden. Hun overwinning op Moviestar KOI, die in de Grand Finals van de LEC 2026 Summer Split met 3-0 werd verslagen, bevestigde dit beeld maar weer eens.

Voordat de finalisten officieel bekend waren, leek het wel duidelijk welke teams tegenover elkaar zouden staan. Ondanks dat Karmine Corp in de Upper Bracket Finals met 1-3 verloor van G2 werden ze toch gezien als een favoriet. Dit vanwege hun ongeslagen status in de Regular Split, waar ze negen van hun negen games wonnen. G2 wist zich door die overwinning op het Franse team direct te plaatsen voor de Grand Finals in Nice. Zij hadden een vrij onrustige Regular Split, maar waren zoals eigenlijk elk jaar erg overtuigend tijdens de Playoffs.

Het Spaanse Moviestar KOI moest zich daarentegen vanaf de laagst mogelijke plaatsing een weg naar boven vechten. Het leek er zelfs lang op dat Playoffs halen veel te hoog gegrepen was voor dit team. Zij plaatsten zich pas op de laatste speeldag door een hoop geluk en verlies van andere teams.

Overtuigende overwinning

Toch werd de Grand Finals een strijd tussen G2 en Moviestar KOI. Karmine Corp werd in de Lower Bracket Finals verrassend maar zeer overtuigend uitgeschakeld door het Spaanse team. Voor het thuispubliek in het Palais Nikaia te Nice kon KC hun eigen spel niet spelen en leken ze totaal overvallen door de overtuiging en pro-activiteit van MKOI. Zo zat er niets anders op voor de Franse fans dan kiezen voor een ander team om de volgende dag aan te moedigen. Wie ze kozen werd snel duidelijk: tijdens de Grand Finals was er een hoop gejuich voor G2, en voornamelijk boe-geroep voor MKOI.

G2 Esports liet er tijdens de finale geen gras over groeien. Ze waren in Nice om te winnen en deden om zich als nummer een te plaatsen voor Worlds. Tijdens de eerste game van de mogelijke vijf leek het er op dat de Moviestar KOI nog wel een vuist kon maken, maar toen tijdens de midgame G2 meerdere teamfights achter elkaar won, keerde het tij.

Vanaf dat moment haalde G2 de voet niet meer van het gaspedaal af. De eerste game eindigde binnen 27 minuten, de twee games daarna duurden samen net aan een uur. Nadat MKOIs Nexus in game 3 voor de derde game op rij explodeerde, mocht G2 Esports voor de twintigste keer in elf jaar een LEC trofee in ontvangst nemen. Zij zijn weer het beste team van Europa, het Midden Oosten en Afrika.

Toch is het seizoen nog niet voorbij voor Karmine Corp en Moviestar KOI. Door het behalen van respectievelijk de Upper Bracket Finals en de Grand Finals mogen zij zich opmaken voor het wereldkampioenschap League of Legends dat november dit jaar in Amerika plaatsvindt. KC zal zich wel eerst via de Play-In Stage moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi. In totaal doen er dit jaar negentien teams mee aan Worlds, waaronder T1. Zij wonnen het belangrijkste League of Legends toernooi ter wereld al vier keer.

G2 Esports heeft zich al vaak geplaatst voor het wereldkampioenschap League of Legends. Ze bereikten in 2019 de finale van dat toernooi. Dat jaar wonnen ze zelfs de Mid Season Invitational, wat eerder in het seizoen plaatsvindt en gezien wordt als een voorproefje op Worlds. Of ze naast hun twintig Europeese titels dit jaar ook een Worlds trofee mogen toevoegen aan hun prijzenkast, zullen we zien in november.