Shooterontwikkelaar Bungie, de studio die dezer dagen voornamelijk bekend staat als maker van de Destiny-spellen en het dit jaar uitgekomen Marathon heeft in een video aangekondigd content terug te brengen naar Destiny 2 en hun nieuwe extraction-shooter flink op de schop te gooien.

In de video praten studiohoofd Poria Torkan en Josh Deane - de Head of Product bij Bungie - spelers bij over de toekomstplannen van de studio. Deze update volgt een een controversieel jaar voor Bungie, dat in maart van dit jaar Marathon uitbracht - een van de felbegeerde live-service games in de plannen van PlayStation Studios, waar Bungie sinds 2022 onderdeel van is.

De extraction-shooter werd goed ontvangen , maar bleek niet de kaskraker waar de ontwikkelaar op gehoopt had. Er zijn veel ontslagen gevallen bij Bungie, nadat ook duidelijk werd gemaakt dat Bungie ging stoppen met het actief ondersteunen van de populaire multiplayer-shooter Destiny 2.

In de video ‘The Next Chapter For Bungie’ stellen de topmannen van de studio dat ze het vertrouwen van spelers zijn verloren, en voornemens zijn dit weer op te bouwen door te kijken naar wat spelers willen en op basis daarvan door te ontwikkelen.

Destiny 2-content keert terug, en hint naar toekomstige projecten

Een begin daaraan wordt gemaakt met Destiny, de game waar Bungie al jaren veel bekijks mee heeft gekregen. De game is een live-service shooter in een science-fiction-wereld waarin spelers een zogenaamde ‘Guardian’ onder de knoppen hebben, die verschillende missies uitvoert in het heelal samen - of in competitie - met andere Guardians.

Een controversiële beslissing in de afgelopen jaren was echter het ‘vaulten’ - ofwel weghalen - van bepaalde contentpakketten waar spelers in veel gevallen ook gewoon geld voor neer hebben gelegd. Bepaalde missies, locaties en daarmee dus items werden daardoor dus niet langer toegankelijk, volgens Bungie omdat de game anders te groot en dus lastig te onderhouden werd.

© Bungie

Nu heeft het bedrijf aangekondigd dat ze eraan werken alle vaulted content terug te brengen naar Destiny 2. Deane zegt daar direct bij dat dit allerminst met een druk op de knop gaat: het team moet veel werk verrichten om alles terug te brengen naar de game, maar dit lijkt een eerste stap te zijn richting het terugwinnen van spelers. Oude content terugbrengen is waarschijnlijk wel minder ingewikkeld dan geheel nieuw materiaal ontwikkelen; iets dat voor Bungie waarschijnlijk lastiger is geworden na de grote hoeveelheid ontslagen.

Desalniettemin hinten Torkan en Deane ook naar de toekomst van de sci-fi-reeks. In de woorden van Torkan: “We zijn absoluut niet klaar met Destiny. We hebben meer verhalen te vertellen, maar dat moeten we goed doen, en dus ons team de tijd geven om dit geliefde universum eer aan te doen.”

Of dit gaat om nieuwe content voor Destiny 2, of een geheel nieuwe game is momenteel onduidelijk.

Foto: PXimport

De Marathon-ervaring wordt dieper

Het bedrijf is dus bezig met hun paradepaardje, maar nieuwkomer Marathon wordt daarin ook niet vergeten. Deane - tevens de ‘Game Master’ van Marathon zegt meer aanpassingen toe te brengen aan de gameplay van het spel, en spelers meer ‘inbreng’ te geven in hoe ze de game willen spelen. Bungie wil daarbij de ervaring uitbreiden door een ‘diepere survival-ervaring’ te bieden, maar hoe dat precies in zijn werking gaat moet in de toekomst blijken.

Op 8 december wordt er in ieder geval een contentupdate toegevoegd aan Marathon, met een permanente Player versus Environment-modus voor spelers die niet tegen andere mensen willen spelen, nieuwe Team Deathmatch-modus en een sociale hub waar spelers elkaar kunnen ontmoeten.

© Bungie

Is er een toekomst voor Bungie?

De stopzetting van ondersteuning voor Destiny 2 werd niet goed ontvangen, en werd door veel spelers opgevat als een doodvonnis voor Bungie, na het commercieel falen van Marathon. De ontwikkeltraject van de game was ook moeizaam voor de voormalige Halo-ontwikkelaar, en Bungie geeft in de video ook aan voornamelijk een eigen visie te hebben gevolgd in plaats van te luisteren naar wat spelers willen zien.

Maar dit betekent niet direct de ondergang van de studio. De gamesindustrie wordt ook gekenmerkt door verhalen van games die aanvankelijk beloftes niet waar konden maken, maar uitgegroeid zijn tot prachtige ervaringen. Denk aan CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 en Hello Games met No Man’s Sky. Daarbij is Bungie met Marathon een van de weinige PlayStation Studios die daadwerkelijk een live-service-game uit heeft gebracht - een strategie waar Sony op in blijft zetten, maar die vooralsnog weinig vruchten af heeft geworpen . Er is nog een toekomst voor Bungie, maar de invulling moeten we nog mee gaan maken.