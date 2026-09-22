Dit vertelde Iizuka in een interview met OneMoreGame, tijdens Tokyo Game Show. In het gesprek blikt de Creative Officer terug op het verleden en de toekomstplannen rondom de Blue Blur. Zijn meest opvallende statement is echter dat er bijna een stip werd gezet achter het verhaal van de blauwe egel. Hij zegt namelijk het volgende:

“Er waren goede tijden, en er waren slechte tijden… tijdens de slechtste tijden, werd mij door de mensen hogerop verteld dat we de gehele franchise moesten annuleren. Ik heb met de organisatie moeten vechten om de reeks zo lang mogelijk draaiende te houden.”

Een precieze tijdlijn van wanneer de annulering van de Sonic-franchise op tafel lag wordt niet geheel duidelijk met deze quote, maar volgens Iizuka bevatte het jaar 2020 een keerpunt voor deze gedachtegang. Namelijk met de release van de Sonic the Hedgehog-film, waarin Sonic ingesproken wordt door comedian Ben Schwartz. “De grootste mijlpaal was voor mij de eerste film. Dat was een grote hit, en heeft de koers voor de reeks absoluut veranderd.”

De Blue Blur introduceren aan een nieuwe generatie heeft de franchise dus meer geholpen dan waarschijnlijk gedacht. Dat had wellicht nog heel anders kunnen verlopen; wie ten tijde van de eerste Sonic-trailer op het internet keek kan zich vast herinneren dat de eerste versie van deze live-action-egel bijzonder slecht werd ontvangen.

'Ugly Sonic', zo werd deze versie van het personage ook wel genoemd. De film werd echter uitgesteld om de klachten in acht te nemen, en het ontwerp van Sonic dichterbij dat van de games te brengen. De tijd en het geld dat geïnvesteerd is in het herontwerpen van het personage heeft dus niet alleen de film, maar ook de franchise gered.

En dan te bedenken dat de Sonic the Hedgehog-films - waarvan er nu drie zijn - almaar beter zijn geworden door de jaren heen. Het in 2024 uitgekomen Sonic the Hedgehog 3 is een daadwerkelijk fijne ervaring, en het feit dat Shadow the Hedgehog in die film werd geïntroduceerd is in essentie ook aan de fans te danken.

“Als je Sonic Adventure 2 hebt gespeeld, weet je wellicht dat Shadow praktisch stierf aan het einde van die game. We wilden hem aanvankelijk gewoon dood laten gaan, maar Shadow was zo populair dat we hem terug brachten in Sonic Heroes,” zo vertelt Takashi Iizuka.

De toekomst van Sonic ligt in het verhaal

Een van de aankomende Sonic-projecten is een vervolg op bovenstaande film: Sonic the Hedgehog 4, die in maart van 2027 in de bioscoop draait. Daarbij heeft Sega een paar weken geleden aangekondigd een animatieserie rondom Sonic te produceren in samenwerking met Netflix. Iizuka zegt dat het plan is om ieder jaar Sonic-media uit te brengen, of het nou films, series, anime of games zijn, en dat we meer aankondigingen daarvan in het komende jaar kunnen verwachten.

Daarbij vermeldt hij dat de kern van Sonic the Hedgehog nog altijd bestaat uit de games, en dat andere media en projecten daarop worden gebouwd. Niet andersom. Wel wordt er rekening gehouden met de wensen van fans, zo zegt hij te merken dat nieuwere fans meer interesse hebben in de verhalende aspecten van de franchise. “Zij leggen de nadruk meer op het verhaal. Dus in de komende jaren wil ik echt een game maken die ook zo’n narratieve nadruk heeft.”

In de aanpak van de franchise maakt Sonic Team tegenwoordig ook wat onderscheid, tussen de moderne en klassieke rendities van de Blue Blur:

“Moderne Sonic legt meer nadruk op de ‘coolheid’ van Sonic, wat de nieuwe fanbase meer aanspreekt. [...]. Voor de klassieke Sonic willen we dingen als de 2D-platformers Sonic Mania en Sonic Mania blijven maken, die de fanbase die er al vanaf het begin bij zijn, meer aanspreken.”

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Veelgestelde vragen

Welke Sonic-films zijn er en in welke volgorde kijk je ze?

Er zijn 3 live-action Sonic-films verschenen: Sonic the Hedgehog uit 2020, Sonic the Hedgehog 2 uit 2022 en Sonic the Hedgehog 3 uit 2024. Kijk ze bij voorkeur in die volgorde, omdat personages als Tails, Knuckles en Shadow stap voor stap worden geïntroduceerd. De films zijn los te volgen, maar de vervolgfilms bouwen duidelijk voort op eerdere gebeurtenissen en grappen.

Hoe geschikt zijn de Sonic-films voor kinderen?

De Sonic-films zijn vooral gemaakt als familiefilms, met veel actie, slapstick en herkenbare gamepersonages. Voor jonge kinderen kunnen sommige gevechten, explosies en dreigende schurken wat intens zijn, maar de toon blijft meestal luchtig. Ouders kunnen het beste per kind inschatten of de snelle montage en actiescènes passen. De films mikken duidelijk op kinderen én volwassenen die Sonic uit de games kennen.

Wat maakt Sonic the Hedgehog anders dan veel andere gameverfilmingen?

Sonic the Hedgehog leunt sterk op een herkenbaar hoofdpersonage en een toegankelijke mix van actie en humor. Waar veel gameverfilmingen moeite hebben om spelers én nieuw publiek te bedienen, gebruiken de Sonic-films bekende elementen uit de games zonder voorkennis verplicht te maken. Daardoor kunnen kinderen instappen via de films, terwijl oudere fans juist letten op personages, verwijzingen en momenten uit de gamereeks.

Welke Sonic-game is een goed startpunt voor nieuwe spelers?

Een goed startpunt hangt af van wat je zoekt. Wie klassieke 2D-platformactie wil, komt snel uit bij Sonic Mania of vergelijkbare klassieke delen. Wie een modernere 3D-aanpak wil, kan beter naar recente Sonic-games kijken met meer snelheid, werelden en verhaal. Nieuwe spelers doen er verstandig aan te kiezen op speelstijl: korte, snelle levels of juist een avontuur met meer personages en verhalende scènes.