In een nieuw interview heeft Takashi Iizuka, de Creative Officer van de Sonic the Hedgehog-franchise, onthuld dat de iconische egel bijna uit het publieke oog is verdwenen. Maar de in 2020 uitgekomen film Sonic the Hedgehog heeft de reeks nieuw leven ingeblazen.

Dit vertelde Iizuka in een interview met OneMoreGame , tijdens Tokyo Game Show. In het gesprek blikt de Creative Officer terug op het verleden en de toekomstplannen rondom de Blue Blur. Zijn meest opvallende statement is echter dat er bijna een stip werd gezet achter het verhaal van de blauwe egel. Hij zegt namelijk het volgende:

“Er waren goede tijden, en er waren slechte tijden… tijdens de slechtste tijden, werd mij door de mensen hogerop verteld dat we de gehele franchise moesten annuleren. Ik heb met de organisatie moeten vechten om de reeks zo lang mogelijk draaiende te houden.”

© Sega

Een precieze tijdlijn van wanneer de annulering van de Sonic-franchise op tafel lag wordt niet geheel duidelijk met deze quote, maar volgens Iizuka bevatte het jaar 2020 een keerpunt voor deze gedachtegang. Namelijk met de release van de Sonic the Hedgehog-film, waarin Sonic ingesproken wordt door comedian Ben Schwartz. “De grootste mijlpaal was voor mij de eerste film. Dat was een grote hit, en heeft de koers voor de reeks absoluut veranderd.”

De Blue Blur introduceren aan een nieuwe generatie heeft de franchise dus meer geholpen dan waarschijnlijk gedacht. Dat had wellicht nog heel anders kunnen verlopen; wie ten tijde van de eerste Sonic-trailer op het internet keek kan zich vast herinneren dat de eerste versie van deze live-action-egel bijzonder slecht werd ontvangen.

'Ugly Sonic', zo werd deze versie van het personage ook wel genoemd. De film werd echter uitgesteld om de klachten in acht te nemen, en het ontwerp van Sonic dichterbij dat van de games te brengen. De tijd en het geld dat geïnvesteerd is in het herontwerpen van het personage heeft dus niet alleen de film, maar ook de franchise gered.

© Paramount Pictures

En dan te bedenken dat de Sonic the Hedgehog-films - waarvan er nu drie zijn - almaar beter zijn geworden door de jaren heen. Het in 2024 uitgekomen Sonic the Hedgehog 3 is een daadwerkelijk fijne ervaring, en het feit dat Shadow the Hedgehog in die film werd geïntroduceerd is in essentie ook aan de fans te danken.

“Als je Sonic Adventure 2 hebt gespeeld, weet je wellicht dat Shadow praktisch stierf aan het einde van die game. We wilden hem aanvankelijk gewoon dood laten gaan, maar Shadow was zo populair dat we hem terug brachten in Sonic Heroes,” zo vertelt Takashi Iizuka.

© Sega

De toekomst van Sonic ligt in het verhaal

Een van de aankomende Sonic-projecten is een vervolg op bovenstaande film: Sonic the Hedgehog 4, die in maart van 2027 in de bioscoop draait. Daarbij heeft Sega een paar weken geleden aangekondigd een animatieserie rondom Sonic te produceren in samenwerking met Netflix. Iizuka zegt dat het plan is om ieder jaar Sonic-media uit te brengen, of het nou films, series, anime of games zijn, en dat we meer aankondigingen daarvan in het komende jaar kunnen verwachten.

Daarbij vermeldt hij dat de kern van Sonic the Hedgehog nog altijd bestaat uit de games, en dat andere media en projecten daarop worden gebouwd. Niet andersom. Wel wordt er rekening gehouden met de wensen van fans, zo zegt hij te merken dat nieuwere fans meer interesse hebben in de verhalende aspecten van de franchise. “Zij leggen de nadruk meer op het verhaal. Dus in de komende jaren wil ik echt een game maken die ook zo’n narratieve nadruk heeft.”

© Sega

In de aanpak van de franchise maakt Sonic Team tegenwoordig ook wat onderscheid, tussen de moderne en klassieke rendities van de Blue Blur:

“Moderne Sonic legt meer nadruk op de ‘coolheid’ van Sonic, wat de nieuwe fanbase meer aanspreekt. [...]. Voor de klassieke Sonic willen we dingen als de 2D-platformers Sonic Mania en Sonic Mania blijven maken, die de fanbase die er al vanaf het begin bij zijn, meer aanspreken.”