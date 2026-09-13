Deze aankondigingen en meer werden gedaan tijdens de BlizzCon 2026 Opening Ceremony, waar allereerst de StarCraft-shooter waar al geruime tijd geruchten over rondvliegen bevestigd is.

Dit is gedaan middels een trailer die geen beelden bevat, maar de aankondiging bevestigt dat de game een verhaalgedreven openwereldgame betreft. Het is dus een flink ander beestje dan de eerdere twee StarCraft-titels, wat allebei RTS-(real time strategy)games zijn. Opvallend is dat het plan is om de game in 2030 uit te brengen, maar over de releaseperiode later meer.

Een nieuwe Diablo-game

StarCraft is namelijk niet de enige Blizzard-franchise die van een nieuw deel wordt voorzien: ook de fantasierollenspellenreeks Diablo wordt voortgezet met Diablo 5.

De korte teaser van deze titel toont al het een en ander van de duistere wereld waar het - hoogstwaarschijnlijk - weer aan de speler is om de monsters daarin om zeep te helpen. Hoewel er direct ook een nieuwe update voor Diablo 4 aan is gekondigd die de Amazone-krijgers toevoegt als speelbare klasse, heeft Diablo 5 ook een releaseperiode: 2029.

Waarom worden deze games zo vroeg aangekondigd?

Voor fans zijn deze aankondigingen geheid enthousiasmerend, maar er is een logische vraag om te stellen. Waarom worden deze games zo vroeg aangekondigd? Dat de ontwikkeling van games lang kan duren ondervinden we al jaren, maar games aankondigen die pas over drie of vier jaar verschijnen is niet al te gebruikelijk.

Sterker nog, een aantal uitgevers kiezen er juist voor om de aankondiging wat korter voor release plaats te laten vinden. Kijk bijvoorbeeld naar Nintendo, met Metroid Ravenous en Kirby and the World Beyond. Er zit nog geen jaar tussen de aankondiging en de verwachte releasedatum van die titels.

Maar goed, het antwoord ligt ook een beetje voor de hand. Blizzard is namelijk geen Nintendo. Sterker nog, Blizzard Entertainment is tegenwoordig een onderdeel van Xbox Games Studios - een gegeven dat deze keuze een stuk beter in perspectief zet.

De aankoop van Activision Blizzard door Microsoft was een van de grootste mediaovernames ooit, met een totaalbedrag van zo’n 75 miljard dollar dat de Xbox-eigenaar voor de gehele operatie neerlegde. Daarmee kreeg Xbox de publicatierechten van geliefde franchises als Call of Duty en de gehele catalogus aan Blizzard-merken, waaronder dus Diablo en StarCraft.

Xbox Games Studios is eerder dit jaar door een ingrijpende verandering gegaan, met een nieuwe CEO in Asha Sharma, die de Xbox-operatie weer op de rit moet krijgen. In juli werd duidelijk dat hier een flinke ontslagronde aan te pas kwam, met de sluiting en/of afsplitsing van vijf voormalige Xbox-studios.

Later werd duidelijk dat onderdeel van de veranderingen binnen Xbox ook een hernieuwde focus op bestaande, grote IP is. Zo wordt er gewerkt aan meerdere nieuwe Fallout-projecten, naast The Elder Scrolls 6.

Al deze ontwikkelingen zijn puzzelstukjes die het zo vroeg aankondigen van de StarCraft-shooter en Diablo 5 wat logischer maken. Blizzard, en bij uitstek Xbox, toont hiermee aan te investeren in de franchises die spelers kennen en liefhebben.

Naast de nieuwe game-aankondigingen zijn er tevens content updates aangekondigd, zoals die van Diablo 4, maar ook de heroshooter Overwatch wordt nog altijd van updates voorzien. Zit er ook nog een PvE-modus in, Blizzard?

Daarbij breidt Xbox zichtbaar uit naar de bredere entertainmentwereld, met de aankondiging van een Diablo-televisieserie - geproduceerd in samenwerking met Netflix - die óók tijdens de openingsceremonie van BlizzCon voorbijkwam, met de bijbehorende melding om vergelijkbare aankondigingen rondom Overwatch en StarCraft in de gaten te houden.

2029 en 2030 zijn nog desalniettemin nog ver van ons verwijderd, en Xbox heeft onder de vorige leiding verscheidene ambitieuze projecten - waarvan sommigen gebaseerd op bekende IP, zoals Perfect Dark - geannuleerd, maar de studio lijkt sterk te willen investeren in de toekomst.

Ook gezien het eerder deze week de samenwerking met Kojima Productions aankondigde om Physint te produceren, nadat PlayStation dat project heeft laten varen. Over zijn aankomende spionagegame heeft Hideo Kojima ook eerder aangegeven dat die release nog jaren van ons verwijderd is.

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen StarCraft en Diablo?

StarCraft draait om realtime strategie, waarbij je basissen bouwt, grondstoffen beheert en legers aanstuurt. Diablo is een actie-RPG waarin je één personage sterker maakt met vaardigheden, buit en uitrusting. Daardoor spreekt StarCraft vooral spelers aan die van tactisch overzicht houden, terwijl Diablo meer leunt op directe gevechten, loot en personagegroei. Beide series delen wel Blizzards nadruk op herkenbare werelden en lange community-ondersteuning.

Hoe kun je de bestaande StarCraft-games nu spelen?

StarCraft II is op pc deels gratis speelbaar, inclusief grote delen van de singleplayer en multiplayer. De oorspronkelijke StarCraft en de multiplayeronderdelen van StarCraft II zijn gratis beschikbaar, terwijl StarCraft: Remastered en de StarCraft II: Campaign Collection via PC Game Pass of Game Pass Ultimate te spelen zijn. Voor pc-spelers loopt dit via Battle.net, soms in combinatie met de Xbox-app.

Welke Blizzard-games staan op Game Pass in Nederland?

In Nederland is Diablo IV beschikbaar via Game Pass op Xbox en pc, afhankelijk van je abonnement en platform. Voor StarCraft geldt dat StarCraft: Remastered en de StarCraft II: Campaign Collection via PC Game Pass of Game Pass Ultimate op pc beschikbaar zijn. De Game Pass-catalogus verandert regelmatig per regio, platform en abonnementsvorm, dus controleer voor installatie altijd de actuele bibliotheek in de Xbox-app.

Waarom kondigen gamestudio’s games soms jaren voor release aan?

Een aankondiging 3 of 4 jaar voor release kan helpen om vertrouwen te winnen bij fans, investeerders en personeel. Grote games hebben vaak lange productietrajecten, zeker als er een nieuwe engine, open wereld of ander genre bij komt kijken. Tegelijk is het riskant: verwachtingen lopen snel op en plannen kunnen wijzigen. Daarom kiezen sommige uitgevers juist voor kortere campagnes vlak voor lancering.

Wat betekende de Microsoft-overname voor Blizzard?

Microsoft rondde de overname van Activision Blizzard af op 13 oktober 2023. Sindsdien valt Blizzard onder Microsoft Gaming en de Xbox-organisatie. Dat betekent niet automatisch dat elke Blizzard-game exclusief voor Xbox wordt, maar het verandert wel de strategie rond Game Pass, platformkeuzes en investeringen in bekende merken. Franchises als Diablo, StarCraft, Overwatch en World of Warcraft zijn daardoor belangrijker geworden binnen Xbox’ bredere portfolio.