Blizzard bevestigt eindelijk een nieuwe StarCraft-game, maar je moet er nog jaren op wachten

BlizzCon, het evenement waarin de games en bijbehorende universa van ontwikkelaar Blizzard Entertainment centraal staan, is losgebarsten. En het bedrijf doet daarmee direct een aantal flinke aankondigingen, waaronder een nieuwe StarCraft-game en Diablo 5. De keerzijde: deze games laten nog jaren op zich wachten.

Deze aankondigingen en meer werden gedaan tijdens de BlizzCon 2026 Opening Ceremony, waar allereerst de StarCraft-shooter waar al geruime tijd geruchten over rondvliegen bevestigd is.

Dit is gedaan middels een trailer die geen beelden bevat, maar de aankondiging bevestigt dat de game een verhaalgedreven openwereldgame betreft. Het is dus een flink ander beestje dan de eerdere twee StarCraft-titels, wat allebei RTS-(real time strategy)games zijn. Opvallend is dat het plan is om de game in 2030 uit te brengen, maar over de releaseperiode later meer.

Een nieuwe Diablo-game

StarCraft is namelijk niet de enige Blizzard-franchise die van een nieuw deel wordt voorzien: ook de fantasierollenspellenreeks Diablo wordt voortgezet met Diablo 5.

De korte teaser van deze titel toont al het een en ander van de duistere wereld waar het - hoogstwaarschijnlijk - weer aan de speler is om de monsters daarin om zeep te helpen. Hoewel er direct ook een nieuwe update voor Diablo 4 aan is gekondigd die de Amazone-krijgers toevoegt als speelbare klasse, heeft Diablo 5 ook een releaseperiode: 2029.

Waarom worden deze games zo vroeg aangekondigd?

Voor fans zijn deze aankondigingen geheid enthousiasmerend, maar er is een logische vraag om te stellen. Waarom worden deze games zo vroeg aangekondigd? Dat de ontwikkeling van games lang kan duren ondervinden we al jaren, maar games aankondigen die pas over drie of vier jaar verschijnen is niet al te gebruikelijk.

Sterker nog, een aantal uitgevers kiezen er juist voor om de aankondiging wat korter voor release plaats te laten vinden. Kijk bijvoorbeeld naar Nintendo , met Metroid Ravenous en Kirby and the World Beyond. Er zit nog geen jaar tussen de aankondiging en de verwachte releasedatum van die titels.

Maar goed, het antwoord ligt ook een beetje voor de hand. Blizzard is namelijk geen Nintendo. Sterker nog, Blizzard Entertainment is tegenwoordig een onderdeel van Xbox Games Studios - een gegeven dat deze keuze een stuk beter in perspectief zet.

© Blizzard

De aankoop van Activision Blizzard door Microsoft was een van de grootste mediaovernames ooit, met een totaalbedrag van zo’n 75 miljard dollar dat de Xbox-eigenaar voor de gehele operatie neerlegde. Daarmee kreeg Xbox de publicatierechten van geliefde franchises als Call of Duty en de gehele catalogus aan Blizzard-merken, waaronder dus Diablo en StarCraft.

Xbox Games Studios is eerder dit jaar door een ingrijpende verandering gegaan, met een nieuwe CEO in Asha Sharma, die de Xbox-operatie weer op de rit moet krijgen. In juli werd duidelijk dat hier een flinke ontslagronde aan te pas kwam, met de sluiting en/of afsplitsing van vijf voormalige Xbox-studios .

© Blizzard

Later werd duidelijk dat onderdeel van de veranderingen binnen Xbox ook een hernieuwde focus op bestaande, grote IP is. Zo wordt er gewerkt aan meerdere nieuwe Fallout-projecten , naast The Elder Scrolls 6 .

Al deze ontwikkelingen zijn puzzelstukjes die het zo vroeg aankondigen van de StarCraft-shooter en Diablo 5 wat logischer maken. Blizzard, en bij uitstek Xbox, toont hiermee aan te investeren in de franchises die spelers kennen en liefhebben.

© Obsidian Entertainment

Naast de nieuwe game-aankondigingen zijn er tevens content updates aangekondigd, zoals die van Diablo 4, maar ook de heroshooter Overwatch wordt nog altijd van updates voorzien. Zit er ook nog een PvE-modus in, Blizzard?

Daarbij breidt Xbox zichtbaar uit naar de bredere entertainmentwereld, met de aankondiging van een Diablo-televisieserie - geproduceerd in samenwerking met Netflix - die óók tijdens de openingsceremonie van BlizzCon voorbijkwam, met de bijbehorende melding om vergelijkbare aankondigingen rondom Overwatch en StarCraft in de gaten te houden.

2029 en 2030 zijn nog desalniettemin nog ver van ons verwijderd, en Xbox heeft onder de vorige leiding verscheidene ambitieuze projecten - waarvan sommigen gebaseerd op bekende IP, zoals Perfect Dark - geannuleerd, maar de studio lijkt sterk te willen investeren in de toekomst.

Ook gezien het eerder deze week de samenwerking met Kojima Productions aankondigde om Physint te produceren, nadat PlayStation dat project heeft laten varen. Over zijn aankomende spionagegame heeft Hideo Kojima ook eerder aangegeven dat die release nog jaren van ons verwijderd is.