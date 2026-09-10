De aankomende spionagegame Physint van Metal Gear Solid- en Death Stranding-maker Hideo Kojima zou eerst in samenwerking met Sony PlayStation geproduceerd worden, maar nadat het bedrijf afstand nam van het project is Kojima Productions met Xbox in zee gegaan.

Dat nieuws brak eerder via de X-profielen van Kojima zelf , Kojima Productions, PlayStation en Xbox. Allereerst vertelde Hideo Kojima het volgende in zijn bericht:

“Zoals zojuist bevestigd is via onze officiële kanalen [zie hieronder], kregen we midden juni van dit jaar een onverwacht bericht van PlayStation Studios, dat zij het Physint-project gingen annuleren. Physint is een belangrijk project voor zowel mij persoonlijk als Kojima Productions. Vastberaden om het project in leven te houden, hebben we de afgelopen drie maanden onafgebroken gezocht naar een nieuwe partner.

Gedurende het zoeken van advies en vele onderhandelingen met mensen uit verschillende velden, vonden we in Xbox een partner met wie onze visie voor de toekomst overeenkomt, en we hebben besloten nogmaals met hen in zee te gaan. Wees ervan gerust dat de ontwikkeling van Physint, onze genre-definiërende actiespionagegame, nog altijd gaande is.”

Waarom trekt PlayStation Studios zich terug?

Physint werd in januari van 2024 aangekondigd als een samenwerking tussen Kojima Productions en PlayStation Studios. De twee partijen werkten eerder al samen aan Kojima’s Death Stranding-spellen, en Physint zou een terugkeer betekenen naar het spionagegenre waarmee de legendarische Japanse ontwikkelaar groot is geworden. Hij is immers het creatieve brein achter de Metal Gear Solid-reeks.

Hideo Kojima heeft het project beschreven als een culminatie van zijn werk door de jaren heen, en van de mondjesmaatse informatie die door de jaren gedeeld is lijkt het een ambitieus project te worden. In ieder geval was duidelijk dat er voor de game samengewerkt werd met Columbia Pictures, een subdivisie van Sony’s filmtak. Het doel van het project werd daarmee ook duidelijk:

“[Physint] mikt erop de scheiding tussen film en videogames op het gebied van visuele stijl, narratieve diepgang, thematische rijkdom en productieschaal - inclusief de cast, het acteerwerk, de fashion en het geluid - te laten vervagen.”

Hoge prijskaartjes

Hoewel PlayStation Studios en Kojima Productions geen specifieke reden benoemen vanwaar de samenwerking in het water is gevallen, maar mogelijk heeft het iets te maken met het laatste punt in bovenstaande opsomming: de productiewaarde van Physint.

De schaal en ambitie van het project ging altijd groot zijn, en het is goed mogelijk dat PlayStation de benodigde investering niet meer zag zitten. De laatste game uit de stal van Kojima Productions, Death Stranding 2: On the Beach, is zo’n twee miljoen keer onder de toonbank gegaan, wat een geschatte opbrengst van zo’n 150 miljoen dollar zou betekenen.

Een gemiddelde blockbuster in de filmwereld heeft al een budget van tussen de 100 en 150 miljoen dollar - vaak meer - Gezien je sets moet bouwen, visuele effecten produceren, een cast met vaak peperdure acteurs en crew moet onderhouden, tik je een hoog bedrag aan.

© Kojima Productions

Gameontwikkeling is daarbij ook geen goedkope operatie. Ook wanneer je gebruik kunt maken van bestaande gereedschappen, zoals hoe Kojima Productions de Decima Engine gebruikte om Death Stranding tot leven te wekken - dezelfde engine die Guerilla Games gebruikt voor de Horizon-games.

Het budget van Death Stranding 2 is onbekend, maar wellicht was de return-on-investment - wat je uit een investering haalt - niet veelbelovend genoeg om Kojima’s passieproject te blijven steunen. PlayStation Studios heeft de afgelopen jaren al een aantal flinke verliezen gedraaid wegens een hernieuwde focus op live-servicegames die niet zo goed uitpakt.

Uiteraard werd de heroshooter Concord twee weken na release al offline gehaald, maar ook Marathon van Destiny-maker Bungie was geen monstersucces en de ontwikkeling van Guerrilla Games’ Horizon: Hunter’s Gathering is recentelijk op de schop gegaan. Wellicht was Physint, ondanks de prestige van de ontwikkelaar erachter, een te riskant project voor het bedrijf.

© Kojima Productions

Nogmaals een samenwerking met Xbox

Xbox en diens eerder dit jaar nieuw aangewezen CEO Asha Sharma zijn in ieder geval in hun nopjes over de nieuwe samenwerking met Kojima. Physint is daarbij ook niet de eerste keer dat de twee partijen de handen ineen slaan: Kojima Productions volgende game is OD, een horrorspel dat ook in samenwerking met Xbox Game Studios wordt ontwikkeld.

Of Physint een Xbox-exclusieve titel gaat worden is nog onbekend, maar wel vrijwel zeker is dat de game enkel voor de volgende console-generatie uit gaat komen. De productie van Physint kan namelijk makkelijk nog vijf jaar duren. Als de ontwikkeling van de game niet al te hard wordt getroffen door de wisseling van partners, natuurlijk.

Veel is nog onduidelijk, zoals welke game-engine Kojima Productions gaat gebruiken als ze geen toegang meer hebben tot Guerilla’s Decima en tot in hoeverre Columbia Pictures daadwerkelijk essentieel was voor de ontwikkeling van het spel en diens ambitieuze combinatie van film en games. De vraag is ook hoe dat binnen Xbox en Microsoft wordt opgevangen.

© Konami

Noemenswaardig is in ieder geval dat Microsoft schijnbaar in gesprek is met verschillende studio’s om projecten gebaseerd op hun IP’s te produceren. Volgens de update van Xbox zelf rondom de Kojima Productions-samenwerking gaan de bedrijven ook in zee op het gebied van film- en tv-producties.

In de tussentijd zit Kojima Productions in ieder geval niet stil. Naast dat er aan OD wordt gewerkt, worden de eerste stappen in de bredere entertainmentwereld ook gezet met twee Death Stranding-gerelateerde projecten. Allereerst de animatiefilm Death Stranding: Mosquito, die momenteel geproduceerd wordt en waarvan hieronder een teaser te bekijken is.

Daarnaast wordt er in samenwerking met filmstudio A24 gewerkt aan een live-action Death Stranding-film, die geregisseerd wordt door A Quiet Place: Day One en The Death of Robin Hood-maker Michael Sarnoski. Hij gaf recent aan dat de pre-productie van de film ergens in de komende maand van start gaat.