Hyves maakt vandaag zijn comeback als sociaal platform. De nieuwe versie grijpt terug op krabbels, vriendenlijsten en de dansende banaan, maar wil tegelijk afstand nemen van de eindeloze tijdlijnen van moderne sociale media.

Hyves was jarenlang de plek waar Nederlandse internetgebruikers hun profiel vol zetten met achtergronden, muziek, glitterplaatjes en statusupdates. Daarna verdween het sociale netwerk uit beeld. Nu brengt Mediahuis Nederland de naam terug als website en app, precies 22 jaar na de oprichting op 22 september 2004.

Update: Kennelijk gaat het iets te hard met aanmeldingen. Inschrijven op een account is plotseling gelimiteerd; waar je je vanochtend vroeg nog per direct kon aanmelden, krijg je nu onderstaande boodschap.

Hyves keert terug als website en app

De herstart leunt duidelijk op de oude Hyves-sfeer. Gebruikers kunnen elkaar weer krabbelen, respect geven en vriendenlijsten gebruiken. Ook herkenbare details als glitterplaatjes en uiteraard de dansende banaan keren terug. Daarmee mikt Hyves niet alleen op oud-gebruikers die hun middelbareschooltijd online hebben doorgebracht, maar ook op mensen die genoeg hebben van sociale media die vooral draaien om scrollen.

Dat sentiment komt niet uit het niets. Volgens onderzoek van Newcom onder ruim 2000 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Hyves, zou bijna 60 procent (!) een teruggekeerd Hyves waarschijnlijk of zeker willen proberen. De vraag is hoeveel van die nieuwsgierigheid blijft hangen zodra de nostalgie van de eerste login voorbij is.

Voorbeeld van een typische Hyves-pagina in de jaren 00.

Wat verandert er voor gebruikers?

Het nieuwe Hyves presenteert zich als een socialmediaplatform zonder eindeloze algoritmische tijdlijn. In plaats van een tsunami aan aanbevolen berichten krijgen gebruikers recente updates te zien van mensen die ze volgen of kennen. Dat past bij de steeds luider klinkende commentaren waarbij gebruikers meer grip willen op hun tijdlijn, iets wat je ook ziet bij diensten waarmee je nieuws op maat kunt instellen.

Hyves benadrukt ook privacy. Gebruikers moeten kunnen bepalen wie hun profiel en berichten kan bekijken, en de data wordt volgens het bedrijf opgeslagen op Europese servers. Dat klinkt allemaal behoorlijk verstandig, maar nieuwe accounts verdienen dezelfde nuchtere controle als elke andere app: kijk goed welke gegevens je deelt, wie je profiel kan bekijken en welke meldingen je aanzet. Voor een bredere check helpt onze gids met tips voor online privacy.

Per direct beschikbaar

Hyves is vanaf vandaag beschikbaar via de website en als app. Daarmee komt er weer een Nederlandse naam bij in een markt die vooral wordt gedomineerd door internationale platforms. In Nederland behoren Facebook, Instagram en LinkedIn nog altijd tot de bekende sociale apps, terwijl praktische apps als WhatsApp, Google Maps en DigiD hoog scoren in overzichten van populaire apps in Nederland.

Zitten we hier op te wachten?

De comeback van Hyves is meer dan een grap met glitterplaatjes. Het platform probeert nostalgie te koppelen aan actuele ergernissen over algoritmes, dataverzameling en anonieme ruis op sociale media. Of dat genoeg is voor blijvend gebruik, hangt af van de uitvoering: een profiel pimpen is leuk, maar een sociaal netwerk leeft pas als je vrienden er ook echt terugkomen.

In het kort Hyves is op 22 september 2026 terug als website en app, 22 jaar na de oorspronkelijke oprichting. De nieuwe versie brengt krabbels, respect, vriendenlijsten, glitterplaatjes en de dansende banaan terug. Hyves wil zich onderscheiden met recente berichten in plaats van een eindeloze algoritmische tijdlijn en met privacy-instellingen voor profiel en berichten.