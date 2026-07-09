Xbox-studio Obsidian Entertainment is volgens berichten gestart aan de ontwikkeling van een nieuwe Fallout-game. De studio was ook verantwoordelijk voor een van de best ontvangen delen in de reeks, Fallout: New Vegas.

Het betrouwbare Bloomberg meldt dat Obsidian aan een vervolg op de vorig jaar verschenen actie-rpg Avowed werkte. De ontslagronde binnen Xbox heeft echter zaken veranderd: dat spel zou zijn geschrapt en er zou nu voor zijn gekozen om aan een nieuwe Fallout te werken.

De ontwikkeling van Avowed 2 zou naar wens verlopen, maar dit zou niet helemaal binnen de huidige Xbox-strategie van nieuwe ceo Asha Sharma vallen. Die wil, zo gaf zijn bij het aankondigen van de ontslagen al aan, een focus op de grootste franchises willen hebben.

Laat Fallout nou net een van de grootste franchises van Microsoft zijn. Dat komt mede door het gigantische succes van de Amazon Prime Video-serie. Sindsdien die serie is begonnen is er geen compleet nieuwe Fallout-game verschenen, en daar wordt nu dus als het goed is aan gewerkt.

Josh Sawyer staat aan het hoofd

Details over de nieuwe Fallout-game zijn er niet, behalve dan dat Josh Sawyer aan het hoofd zou staan van het nieuwe Fallout-project. Hij zat ook achter Fallout: New Vegas. Sawyer werkte hiervoor blijkbaar aan een andere, niet onthulde rpg die structureel en thematisch vergelijkbaar zou zijn geweest met Fallout.

Obsidian is de juiste keuze

Hoewel de Fallout-franchise al jaren van Bethesda is, werd na Fallout 3 Obsidian ingehuurd om vervolg Fallout: New Vegas te maken. Die game kwam in 2010 uit en werd geprezen om zijn vrijheid, unieke spelwereld en interessante missies en personages. Sindsdien heeft Obsidian niet meer aan een Fallout-game gewerkt - nieuwere delen werden weer door Bethesda gemaakt.