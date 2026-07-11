Obsidian Entertainment is een van de studio's die is getroffen door de meest recente Xbox-ontslagronde. Daarbij bleek dat een vervolg op rpg Avowed ook was geannuleerd, maar nu zou de ontwikkelaar toch doorwerken aan het spel.

Eerder deze week werd een grootschalige ontslagronde binnen Xbox aangekondigd, waarbij in totaal 3200 mensen hun baan verliezen of gaan verliezen. Ook zijn er vier studio's afgescheiden van het bedrijf en volgt wellicht een vijfde.

Al snel kwamen er meer berichten over de ontslagen bij de verschillende Xbox-studio's naar buiten, waaronder het nieuws dat Obsidian een vervolg op Avowed in ontwikkeling had, maar die moest staken. In plaats daarvan zouden ze op een nieuwe Fallout-game zijn gezet. Obsidian ontwikkelde in het verleden al Fallout: New Vegas.

Avowed 2 blijft toch ontwikkeld worden

De betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier heeft nu in een YouTube-video gemeld dat Obsidian achter de schermen tóch aan Avowed 2 blijft werken, ook al heeft het moederbedrijf er officieel de stekker uit getrokken.

De ontwikkeling van de tweede Avowed-game zou namelijk al redelijk vergevorderd zijn, en het bedrijf zou een klein team op Avowed 2 hebben laten staan om er aan te werken terwijl de hoofdfocus de nieuwe Fallout blijft. "Misschien in de hoop om de annulering terug te draaien. (...) Ik denk dat ze hopen dat wanneer het spel zo goed als klaar is, Xbox er naar kijkt en toestemming geeft om het af te maken en uit te brengen."

De eerste Avowed kwam in februari vorig jaar uit voor Xbox en pc, en op een later moment ook voor PlayStation 5. Het is een rpg vergelijkbaar met ander werk van Obsidian, zoals The Outer Worlds, maar gesitueerd in het Pillars of Eternity-universum.

id Software kan games blijven ontwikkelen

Een van de andere studio's die door de ontslagronde werd getroffen, was id Software, het bedrijf achter de Doom-games. Er zouden minstens 136 werknemers zijn ontslagen. Inmiddels heeft id Software een statement naar buiten gebracht.