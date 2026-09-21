Het Arrakis van Dune: Awakening is nu in je eentje te trotseren

Ontwikkelaar Funcom heeft een nieuwe manier toegevoegd om Dune: Awakening te spelen. Je kunt nu de gevaren van de woestijnplaneet Arrakis ook in je eentje tegemoet gaan, in plaats van dat je continu uit moet kijken voor andere spelers.

Dune: Awakening is een openwereldgame in een soort alternatief Dune-universum, waar Paul Atreides nooit bestaan heeft maar de planeet Arrakis nog steeds essentieel is voor het gehele heelal. Je maakt zelf een personage en gaat op pad om een verhaal door te spelen en Arrakis je eigen te maken, maar andere spelers met eigen doelen kunnen daarin ook je leven zuur maken.

Met de 1.5-update die doorgevoerd wordt kun je die dreiging daarentegen wegnemen: de game krijgt een singleplayer-modus waarin alleen jij de controle hebt over hoe het er op de planeet aan toe gaat. Je kunt in deze mods ook bepaalde instellingen aanpassen, zoals hoeveel schade vijanden aanbrengen, om de ervaring geheel eigen te maken.

Met de update is ook Book One van het steeds groter wordende verhaal compleet, en is Dune: Awakening nu ook speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. 1.5 biedt ook verbeteringen aan de combat, en de wereld is uitgebreid met meer (endgame)-activiteiten. Alle toevoegingen en veranderingen staan hier op een rij .

Alleen overleven is al moeilijk genoeg

Nu moet ik wel zeggen dat het sociale en multiplayeraspect van Dune: Awakening toch ook het een en ander toevoegt aan de ervaring. De boeken van Frank Herbert en Denis Villeneuve’s films tonen al sterk aan dat conflicten in Dune lang niet altijd met messen worden opgelost, maar politiek en manipulatie ook centraal staan.

Met andere spelers overleven op Arrakis, bondgenootschappen sluiten en rivaliteiten aangaan past goed bij deze sci-fi-wereld, maar het feit dat de optie is om de planeet te trotseren zonder het risico van een mes in je rug is ook wel eens fijn. Arrakis kent immers al genoeg dodelijke elementen. Als het niet het warme weer is, moet je wel uitkijken voor de zandwormen.

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Samenhang met Dune: Part Three

De timing van deze update is ook niet geheel ontoevallig: op 15 december gaat hier in Nederland namelijk Dune: Part Three in première. Dit is het laatste deel in Denis Villeneuve’s trilogie, waarin hij de eerste twee boeken van Frank Herberts invloedrijke science fiction-saga verfilmt . De Arrival- en Prisoners-regisseur doet met dit aankomende deel het tweede boek, Dune: Messiah, aan.

Dit verhaal speelt zich jaren na de eerste twee films af, in een tijdperk waarin Paul - weer gespeeld door Timothy Chalamet - Atreides als keizer over het heelal reist en zijn Fremen-fanatiekelingen inzet om steeds meer werelden te veroveren. Niet iedereen is daarentegen tevreden met zijn heerschappij, waaronder Chani - Zendaya, die al een fantastisch jaar achter de rug heeft - en Scytale - gespeeld door Robert Pattinson. Zij speelden eerder dit jaar ook samen in het ondergewaardeerde The Drama , en natuurlijk Christopher Nolans The Odyssey .

De film wordt waarschijnlijk een dramatisch einde voor de trilogie die Villeneuve in 2021 aftrapte, en ik kan er niet op wachten. Sterker nog: ik heb mijn stoel in een IMAX-zaal al bemachtigd, al wordt het nog even bezien hoe dat gaat lopen qua planning. Avengers: Doomsday komt namelijk op precies dezelfde dag als Dune: Part Three uit.