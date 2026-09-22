Het is onthuld dat de Disney+-serie Daredevil: Born Again stopt nadat het derde seizoen uit is gekomen op de dienst. Opvallend daarbij, is dat het contract van de showrunner van de serie niet verlengd is terwijl het laatste seizoen nog samengesteld wordt.

Die informatie komt uit deze rapportage van The Hollywood Reporter , een zeer betrouwbare publicatie wanneer het op Hollywood-gerelateerd nieuws aankomt. Net als de originele Netflix-serie waarin Charlie Cox de Daredevil-rol vertolkte, stopt ook de vervolgserie Born Again na het derde seizoen.

Het filmen van de serie is een paar maanden geleden tot een einde gekomen, en de serie bevindt zich nu in postproductie. Dit houdt in dat afleveringen nu aan elkaar worden geknipt en het CGI-werk wordt verricht om het seizoen klaar te maken voor release. Waarschijnlijk ergens rond maart of april van 2027, afgaande van het dit jaar uitgekomen tweede seizoen.

Het aankomende seizoen lijkt meer personages uit het Netflix-tijdperk van Marvel terug te brengen. Het tweede seizoen herintroduceerde Jessica Jones - Krysten Stewart - al, en onthulde de terugkeer van Luke Cage - gespeeld door Mike Colter. Zij slaan waarschijnlijk de handen ineen met Daredevil om New York veilig te houden, ook na het vertrek van de Kingpin.

Showrunner doet niet meer mee

Maar wat dus opvalt is dat het contract van showrunner - de persoon die de gehele productie van een televisieserie overziet - Dario Scardapane niet is verlengd. Terwijl postproductie juist zo’n belangrijk onderdeel van het proces is; de vloei van afleveringen wordt bepaald en verhaalelementen kunnen vaak aangescherpt of verduidelijkt worden in de montage.

Nu kan het ook zo zijn dat Scardapane’s versie van het seizoen in principe al vaststaat, en dat Marvel Television en Marvel Studios als bedrijf nu verdergaan met de invulling en productie van het seizoen. Een interessant productiedetail rondom Marvel-films komt uit dit interview met filmeditor Craig Wood, die meerdere MCU-films gemonteerd heeft, maar bijvoorbeeld ook werkte aan Pirates of the Caribbean. Hij zegt het volgende:

“Marvel is wat anders dan andere studios, in dat zodra een regisseur zijn director’s cut inlevert, drie producers, Kevin Feige, Victoria Alonso en Louis D’Esposito, extreem betrokken worden. Veel meer dan andere normale topmensen bij studios.”

© Marvel Studios

Hij voegt daaraan toe skeptisch te zijn over deze werkwijze tijdens zijn werk voor Guardians of the Galaxy, maar het uiteindelijk een fijne ervaring te vinden.

Nu is dit speculatie, maar het is mogelijk dat het werk van Scardapane er in principe op zat, en dat de het vanaf daar aan de televisiedivisie van Marvel Studios is om het derde seizoen van Daredevil: Born Again over de finishlijn te krijgen.

Twijfels na het verleden

Enige twijfels bij deze redenering is daarentegen volkomen logisch. Born Again wordt namelijk al sinds het begin getekend door productieproblemen. Na jaren smeken en anticipatie van fans, kondigde Marvel aan dat geliefde acteurs Charlie Cox en Vincent D'Onofrio respectievelijk de rollen van Matt Murdock, ofwel Daredevil, en Wilson Fisk, ook wel de Kingpin, op zich gingen nemen in een nieuwe serie. De twee werden geliefd om hun rollen in de Daredevil-serie op Netflix, die in 2018 met een derde seizoen eindigde.

© Marvel Studios

De productie van het eerste Born Again-seizoen verliep echter niet geheel vlekkeloos. Hoewel Cox en D’Onofrio terugkeerden, koos het productieteam van de serie ervoor om veel verbindingen met de voorgaande serie te vermijden. Personages die bijvoorbeeld niet terugkeerden, en een minder duistere toon dan de originele serie. Uiteindelijk bleek dat deze aanpak niet geheel werkte voor zowel de acteurs als de hoge piefen bij Marvel, en er werd gekozen voor een andere richting.

Dario Scardapane werd aangenomen als nieuwe showrunner van Daredevil: Born Again, na zijn werk aan de Punisher-serie - wat weer een spin-off van de originele Daredevil-serie was. Er was flink wat werk aan de winkel, gezien het vorige team in principe al het volledige seizoen geschoten had.

Er werd door de nieuwe creatievelingen een nieuwe eerste aflevering en finale geschoten, en het bestaande materiaal werd zo aan elkaar geknipt om een redelijk samenhangend seizoen te creëren. Desalniettemin is het overduidelijk dat het eerste seizoen van Daredevil: Born Again met twee verschillende visies is gemaakt.

© Marvel Studios

Het vervolgseizoen, dat eerder dit jaar uit is gekomen, had deze problemen echter niet. Scardapane stond van begin tot eind aan het roer, en heeft daardoor volgens onze Jacco een erg goed stukje Daredevil-televisie neer weten te zetten:

“Daredevil Born Again seizoen 2 is uiterst doelgericht en biedt een explosief verhaal dat de overeenkomsten tussen Matt en Fisk effectief verkent.”

Het is op een bepaalde manier dus bijna een full-circle moment dat Scardapane wordt laten gaan uit de rol die van een ander over heeft genomen, maar wat voor effect dat gaat hebben op Daredevil: Born Again seizoen 3 komen we waarschijnlijk volgend jaar pas te weten. In de tussentijd kun je eventueel hier ons gigantische Marvel-overzicht doornemen, om te kijken of er nog iets te checken valt na het grandioze Spider-Man: Brand New Day van dit jaar.