Senseo is al 25 jaar een vertrouwd gezicht in Nederlandse keukens. Toch dreigde het koffiepadapparaat qua uitstraling wat uit de tijd te raken naast volautomaten, espressomachines en hippe capsuleapparaten. Met de nieuwe Senseo Vibe wil Philips daar verandering in brengen: het nieuwe model is kleiner, heeft een opvallender ontwerp en verschijnt in vier kleuren.

Verdwenen uit de Nederlandse keuken is Senseo bepaald niet. Volgens Philips hebben ruim 2,9 miljoen Nederlandse huishoudens nog altijd een softpadmachine. Het afgelopen jaar zouden daarmee 1,34 miljard koppen koffie zijn gezet.



De koffiepad is dus nog altijd behoorlijk populair. Tegelijkertijd is het oorspronkelijke Senseo-concept inmiddels 25 jaar oud. De eerste Senseo verscheen in 2001 en aan de basisformule is sindsdien weinig veranderd: pad erin, knop indrukken, even wachten en: daar is de koffie!

Senseo Vibe is 50 procent kleiner dan de Senseo Original

Met de Senseo Vibe wil Philips die eenvoud combineren met een uiterlijk dat beter bij moderne keukens moet passen. De opvallendste verandering is het formaat. Volgens Philips is dit de meest compacte Senseo tot nu toe en neemt het apparaat 50 procent minder ruimte in dan de Senseo Original. Daardoor moet de Vibe makkelijker op een klein aanrecht passen, bijvoorbeeld in een studentenkamer of appartement.



De watertank heeft een inhoud van 0,9 liter. Je hoeft hem daardoor niet na iedere kop opnieuw bij te vullen. Binnenin gebruikt Philips een thermoblock om het water snel op temperatuur te brengen. Volgens de fabrikant is de Vibe daardoor de snelste Senseo tot nu toe en zet hij één of twee koppen koffie in minder dan een minuut.

Foto: Philips

Senseo Vibe laat je de koffiesterkte en hoeveelheid instellen

De Senseo Vibe beschikt over Intensity Select. Daarmee kies je tussen een sterke, kleine koffie of een mildere grote kop. Ook Crema Plus (dat op vrijwel alle Senseo-modellen zit) ontbreekt natuurlijk niet. Die techniek moet zorgen voor de bekende schuimlaag boven op de koffie. Met de Memory Function kun je je favoriete hoeveelheid koffie opslaan. De machine onthoudt vervolgens hoeveel water hij voor een kop moet gebruiken, zodat je die instelling niet telkens opnieuw hoeft te kiezen.



Handig is ook de Direct Start-functie: je kunt de knop alvast indrukken terwijl het apparaat nog opwarmt. Zodra het water op temperatuur is, begint de Vibe automatisch met zetten. En: na gebruik schakelt de machine vanzelf uit. Ook heeft de Senseo Vibe een ontkalkingsindicator die aangeeft wanneer het apparaat moet worden schoongemaakt.

Foto: Philips

Senseo Vibe verschijnt in vier kleuren

Minstens zo belangrijk als de technische veranderingen is het ontwerp. Waar Senseo-machines jarenlang vooral bekendstonden om hun vrij functionele uitstraling, moet de Vibe nadrukkelijker een koffieapparaat worden dat je op het aanrecht laat staan.



Philips brengt de Senseo Vibe daarom in vier kleuren uit: blauw, grijs, donkergrijs en rood. Daarmee richt het bedrijf zich duidelijk niet alleen op bestaande Senseo-gebruikers die hun oude apparaat willen vervangen, maar ook op mensen die een compact koffieapparaat zoeken en daarbij meer waarde hechten aan het design.



Een compleet nieuw koffieconcept is de Vibe niet. De pads en de manier van koffiezetten zijn niet veranderd. Het zijn vooral het kleinere formaat, de kleurkeuze en enkele gemaksfuncties die de Senseo weer wat actueler moeten maken.

Senseo Vibe: prijs en verkrijgbaarheid in Nederland

De Philips Senseo Vibe verschijnt in september 2026 in vier kleuren. De adviesprijs is 89,99 euro.

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