Diverse werknemers bij Xbox zouden een hard hoofd in Xbox Game Pass hebben, en mogelijk verdwijnen day one-releases dan ook van de dienst. Daarnaast bevestigt het bedrijf dat het meer in gaat zetten op exclusieve games.

Dat er bij Xbox veel veranderingen gaande zijn, staat buiten kijf. Sinds nieuwe ceo Asha Sharma eerder dit jaar is aangesteld zijn er al diverse wijzigingen merkbaar. Een prijsstijging van Xbox Game Pass werd deels teruggedraaid, nieuwe Call of Duty-games verschijnen niet meer op dag van release op Game Pass en Gears of War: E-Day komt exclusief naar Xbox en pc. Dat terwijl het bedrijf de laatste jaren steeds meer games op concurrerende systemen uitbrengt. Ook werd onlangs een grootschalige ontslagronde binnen het bedrijf aangekondigd, en worden er minstens vier - en mogelijk vijf - ontwikkelstudio's verkocht.

Xbox Game Pass met minder 'day one-releases'

De veranderingen lijken echter nog niet klaar. In een recente aflevering van de Triple Click-podcast meldt betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier bijvoorbeeld dat Game Pass nog meer kan veranderen. Schreier claimt van diverse topmensen binnen Xbox-ontwikkelstudio's te hebben vernomen dat ze een hekel hebben gekregen aan Game Pass, omdat de service waarop mensen voor abonnementskosten games kunnen spelen de waarde van games heeft vernietigd binnen het Xbox-ecosysteem.

Schreier verwacht dan ook dat de 'day one-releases' op Game Pass - oftewel spellen die op de dag van release meteen op Game Pass verschijnen - zullen worden teruggeschroefd. Het zal daarbij naar verwachting vooral gaan om grote titels van Microsoft, omdat er anders simpelweg te weinig geld wordt verdiend aan deze games. Dan doen ze nu dus al met Call of Duty, maar het zou volgens Schreier geen verrassing zijn als dit ook met andere gamereeksen gebeurt.

Meer exclusieve games

Ook de strategie rondom exclusieve games lijkt steeds meer te veranderen binnen Xbox. Zoals gezegd werd afgelopen juni al aangekondigd dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution alleen nog maar op Xbox en pc uitkomen, en dus niet op PlayStation of Switch 2. Het ziet er naar uit dat er meer games gaan volgen die zich aan deze strategie houden.

Aldus Matthew Ball, chief strategy officer bij Xbox, tegen GamesRadar, over het besluit om de nieuwe Gears of War exclusief te houden: "Dat nieuws was een verrassing voor velen binnen het bedrijf; want we wilden ook spelers verrassen. Toch is het besluit erg snel gemaakt. Asha gelooft dat wanneer je een platform wil bouwen, je exclusieve services en software moet bieden - in dit geval games. En als we ons platform dus consistent willen laten groeien, hebben we een betrouwbare stroom aan exclusieve games nodig."

Gears of War en Clockwork Revolution zijn geen uitzondering

GamesRadar meldt dat Xbox daarom meer wil inzetten op exclusieve games, en dat dit ook het vertrouwen in het merk kan laten groeien. Ball beaamde dat: "Ik kan je verzekeren dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution niet de enige titels zijn die we gepland hebben (om exclusief uit te brengen). Dit zijn niet de enige twee titels."

Xbox begon enkele jaren geleden met het uitbrengen van zijn games op concurrerende systemen, en veel fans waren toen ook al van mening dat dit de waarde van het Xbox-platform zou verminderen. Zonder exclusieve games hebben consumenten immers minder reden om een platform aan te schaffen. Dat Microsoft hier enkele jaren later pas achter lijkt te komen, is dus opmerkelijk.

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