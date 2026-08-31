Ontwikkelaar CD Projekt Red heeft bevestigd dat er hoe dan ook een fysieke editie van het aankomende The Witcher 4 uitkomt.

Dat stelde de CEO van CD Projekt Red, Michał Nowakowski, in een interview met The Game Business tijdens Gamescom . Het is een noemenswaardig statement, gezien de beslissing van Sony die eerder dit jaar genomen werd. De PlayStation-producent gaat in het begin van 2028 namelijk stoppen met het produceren van disks - en dus fysieke games. Afgelopen week werd ook bekendgemaakt dat 2028 het jaar is waarin CD Projekt Red The Witcher 4 uit wil brengen .

Nowakowski zei in het interview het volgende over de beslissing om toch een fysieke versie van de game te bieden: “We zijn groot fan van mensen toegang geven tot fysieke, verzamelbare spullen. We zijn zelf nerds, en dat vinden wij fijn. Dat hebben we altijd ondersteund. Dus wat ook het geval is, we gaan absoluut een doosje hebben. Een doosje waar wat feelies in zitten. Iets dat je open wil maken, en waar je van gaat genieten."

Voorgaande releases van de ontwikkelaar bevestigen zijn woorden ook wel. Met de lancering van The Witcher 3: Wild Hunt bevatte het fysieke exemplaar een uitvouwbare kaart van de gamewereld, de soundtrack op cd en een boekje vol met informatie over de gamewereld en diens personages. Toen ik jaren geleden een exemplaar van Cyberpunk 2077 op de kop tikte, zaten daar ook kleine geschiedenisboekjes en postkaarten met een Night City-thema bij.

Daarbij stonden de games uiteraard op de disk - in het geval van Cyberpunk twee stuks - maar met die productie gaat Sony dus stoppen. Daar heeft CD Projekt Red het ook mee te doen. “We weten wat PlayStation aan heeft gekondigd. En wij hebben geen invloed op de plannen van de first parties. De disks [voor die consoles] worden geproduceerd in hun eigen fabrieken. Dus als zij daar inderdaad mee gaan stoppen in 2028, dan hebben we inderdaad geen disk.”

Nu betekent dat niet dat je straks een plastic doosje zonder game koopt met The Witcher 4. Het bedrijf kan in dat geval de Grand Theft Auto 6-methode toepassen, en een code van het spel meegeven die in te wisselen is om de game te downloaden. In het geval van Xbox-games kun je binnenkort met fysieke exemplaren toegang krijgen tot de digitale versie .

Michel Musters schreef voor ID over zijn kijk op het verdwijnen van fysieke games .

“Betere regelgeving rondom digitale aankopen is nu harder nodig dan ooit: laat dat het gouden randje zijn dat we om Sony’s afscheid van fysieke media kunnen plaatsen.”

Meer van The Witcher

In The Witcher 4 speel je als Ciri, de adoptieve dochter van voormalig protagonist Geralt of Rivia. Ciri is tegenwoordig een Witcher, en jaagt op monsters in - in ieder geval - de regio genaamd Korvir. Het nieuwe deel betreft weer een openwereldgame waarin verkennen en het uitvoeren van verschillende quests centraal staat. In dit artikel lees je over alles wat er momenteel bekend is over The Witcher 4.

De nieuwe game komt dus ergens in 2028, en om de periode daar naartoe te overbruggen komt in 2027 een nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt uit: Songs of the Past. Hierin reist Geralt af naar de regio Letten - het land van herkomst van zijn trouwe compagnon Dandelion. Onder het idyllische plattelandsleven schuilt daar een duister geheim, wat weer een nieuw Witcher-avontuur oplevert.

Daarbij heeft CD Projekt Red tijdens Gamescom een remaster van de game aangekondigd, die een hele waslijst aan verbeteringen toevoegt aan de Game of the Year-winnende rpg.

Onze Jacco mocht al een voorproefje van de Songs of the Past-uitbreiding aanschouwen op de Gamescom-beurs, en ondanks dat er elf jaar zijn verstreken blijft de magie aanwezig.

"Het feit dat Songs of the Past gebruikmaakt van de remaster doet geen wonderen, maar het is wel heel mooi meegenomen. Grafische upgrades van de game gingen de afgelopen elf jaar stapsgewijs, waardoor het verschil wellicht niet zo groot is. Maar vergelijk The Witcher 3 nu met toen, dan is het best een groot verschil. Bovendien laat het zien dat The Witcher 3 daadwerkelijk oneindig speelbaar is, met een laatste hoofdstuk voordat CD Projekt écht begint aan een nieuw hoofdstuk met The Witcher 4."