Fire Emblem Fortune's Weave is een geweldige game en behoort in de Switch 2-Hall of Fame. Althans, dat zegt Jacco in deze uitgebreide reviewpodcast. Ook vertelt Cody over Orbitals en hebben we het over het toxic debat rondom Wolverine.

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In zijn review kun je Jacco's gedachten rondom Fire Emblem: Fortune's Weave nog een keertje nalopen:

"Dit is ‘m. Dit is dé Fire Emblem die ons binnenhaalt en niet meer loslaat. Die tientallen uren gaan voorbij alsof het minuten zijn en voor je het weet sta je bij de volgende titel niet meer aan de zijlijn, maar als volleerd tacticus op het slagveld. En dan ben jij degene die het evangelie verkondigt: probeer het nou, geloof me, het is allemaal niet zo moeilijk, het is grandioos."

En hier lees je de gedachten van Simon rondom Marvel's Wolverine nog een keer!

"Wolverine is een prima game, maar nooit meer dan dat. Top notch graphics en acteerwerk verheffen het ietwat boven de middelmaat, maar we hebben het hier wel over een game en in dit medium zijn dat soort zaken bijzaak. Waar het wel om draait, de gameplay, daar ontbreekt de saus en het zout om in de buurt te komen bij wat we gewend zijn van Insomniac."