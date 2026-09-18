Fire Emblem Fortune's Weave is een geweldige game en behoort in de Switch 2-Hall of Fame. Althans, dat zegt Jacco in deze uitgebreide reviewpodcast. Ook vertelt Cody over Orbitals en hebben we het over het toxic debat rondom Wolverine.
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In zijn review kun je Jacco's gedachten rondom Fire Emblem: Fortune's Weave nog een keertje nalopen:
"Dit is ‘m. Dit is dé Fire Emblem die ons binnenhaalt en niet meer loslaat. Die tientallen uren gaan voorbij alsof het minuten zijn en voor je het weet sta je bij de volgende titel niet meer aan de zijlijn, maar als volleerd tacticus op het slagveld. En dan ben jij degene die het evangelie verkondigt: probeer het nou, geloof me, het is allemaal niet zo moeilijk, het is grandioos."
En hier lees je de gedachten van Simon rondom Marvel's Wolverine nog een keer!
"Wolverine is een prima game, maar nooit meer dan dat. Top notch graphics en acteerwerk verheffen het ietwat boven de middelmaat, maar we hebben het hier wel over een game en in dit medium zijn dat soort zaken bijzaak. Waar het wel om draait, de gameplay, daar ontbreekt de saus en het zout om in de buurt te komen bij wat we gewend zijn van Insomniac."
Veelgestelde vragen
Wat voor game is Fire Emblem: Fortune's Weave?
Fire Emblem: Fortune's Weave is een tactische roleplayinggame voor Nintendo Switch 2. De Nederlandse Nintendo-pagina noemt 17 september 2026 als releasedatum en beschrijft de game als een avontuur met beurtgebaseerde gevechten, vier helden en tijdreizen. Je speelt alleen op één systeem, dus dit is vooral een singleplayergame voor spelers die van strategie, personagegroei en lange verhaallijnen houden.
Hoe geschikt is Fire Emblem: Fortune's Weave voor beginners?
Fire Emblem: Fortune's Weave lijkt juist geschikt voor nieuwsgierige beginners die tactische RPG's willen proberen. De serie draait om plannen, posities kiezen en eenheden slim inzetten, maar het tempo ligt lager dan bij actiegames. Als je normaal houdt van schaken, strategie of turn-based RPG's, is de overstap kleiner. Wie snelle actie zoekt, moet wennen aan de bedachtzame gevechten.
Welke Switch 2-game kies je als je samen wilt spelen?
Orbitals ligt meer voor de hand als je specifiek een coöpgame voor twee spelers zoekt. Nintendo noemt Orbitals een intergalactisch coöpavontuur voor twee spelers op Switch 2, met een releasedatum van 3 september 2026. Fire Emblem: Fortune's Weave is juist een singleplayer tactische RPG. De keuze hangt dus vooral af van de vraag of je samen op de bank wilt spelen of alleen een lang strategieverhaal wilt volgen.
Wat kost Marvel's Wolverine in Nederland?
Marvel's Wolverine staat in de Nederlandse PlayStation Store met een Standard Edition van 79,99 euro voor PS5. De game verscheen op 15 september 2026 en is volgens PlayStation gemaakt als verhalende actie-avonturengame voor één speler. Voor de meeste kopers is de standaardversie de logische keuze, tenzij je extra digitale outfits, klauwen en techniekpunten uit een duurdere editie belangrijk vindt.