Sony heeft zich voor het eerst sinds de aankondiging dat PlayStation 5-games vanaf 2028 alleen nog maar digitaal uitkomen, uitgelaten over deze keuze.

De cfo van het bedrijf, Lin Tao, sprak deze week met investeerders na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Daarbij werd ook het verdwijnen van fysieke PlayStation-disks aangekaart.

Digitalisering van content gaat vooruit

"Er zijn verschillende redenen waarom we dit besluit hebben genomen en de grootste reden is dat de digitalisering van content vooruit blijft gaan. Dat is de grootste factor. Dat geldt niet alleen voor PlayStation, maar voor alle soorten content. Digitalisering is vooruitgang", aldus Tao.

De cfo vervolgde: "Als we over de toekomst nadenken, besteden we daar veel tijd aan, en we hebben over dit besluit nauwlettend nagedacht. We kwamen uiteindelijk tot dit besluit en we zullen dit voorzichtig voorzetten."

Ophef houdt de keuze niet tegen

Sony kondigde onlangs aan dat vanaf 2028 nieuwe PlayStation 5-games niet meer op disk zullen verschijnen, alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Dit leverde veel kritiek op onder consumenten en in de game-industrie.

Tao liet weten op de hoogte te zijn van deze kritiek. "Mensen hebben sterke meningen, en we begrijpen dat fans die meningen naar ons uiten. Games worden door veel mensen geliefd. Het is een vorm van entertainment waar mensen van houden, en het is verbonden aan de fijne herinneringen die mensen er aan hebben, dus we begrijpen de emoties." Ondanks dat komt Sony niet op zijn keuze terug.

Doosjes met downloadcodes zijn een optie

Overigens gaf Tao aan dat het ook blijft praten met winkels om tot een oplossing te komen. Het is mogelijk dat er bijvoorbeeld doosjes met een code om de game te downloaden in de winkels komen te liggen - iets dat nu al gebeurt.

Verdere details

Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het bedrijf werd ook gemeld dat Sony genoeg RAM-geheugen heeft ingekocht om de rest van dit jaar genoeg PlayStation 5-consoles te blijven leveren, ondanks de komst van Grand Theft Auto 6.