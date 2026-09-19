Wie naar de tabletmarkt als geheel kijkt, ziet vooral een markt die al jaren weinig spannends voortbrengt. Toch weet Lenovo zich daar behoorlijk aan te onttrekken. De tablets van het merk zijn vaak opvallend betaalbaar ten opzichte van de concurrentie of hebben juist iets unieks te bieden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Lenovo Tab Plus Gen 2.

Lenovo Tab Plus Gen 2 8 / 10 Score De Pluspunten Heel fijn geluid

Handzaam ontwerp

Mooi lcd-paneel

Prettige bediening De Minpunten Veel commerciële software

Geen beeldoverdracht via usb-c

Kort updatebeleid Eigenlijk zijn we alleen al om die grote speakerbult heel erg enthousiast over de Lenovo Tab Plus Gen 2, ook al is dit natuurlijk geen compleet nieuw idee. Die bult zorgt ervoor dat je zonder gekoppelde speakers of headsets van muziek, films en series kunt genieten en dat je hem eigenlijk prima op een feestje kunt inzetten als een soort slimme muziekspeler. Het scherm, de batterij en de behuizing zijn eveneens van hoge kwaliteit. Alleen de softwareondersteuning gooit roet in het eten. We hopen dan ook dat Lenovo zijn apparaten langer gaat ondersteunen.

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Terwijl de meeste tabletfabrikanten inzetten op een dun en handzaam ontwerp, kijkt Lenovo met de Lenovo Tab Plus Gen 2 de andere kant op. Nu heeft dit apparaat ook een ander doel: het is een soort ultieme en draagbare multimediatablet. Zodra je hem oppakt, valt het asymmetrische en gelukkig stevige ontwerp meteen op. Met een gewicht van 760 gram en een dikte van 6,8 millimeter (zonder de flinke luidsprekerbult mee te rekenen) is dit een serieuze unit.

Gelukkig hoef je de Tab Plus Gen 2 niet constant zelf vast te houden. Dankzij de 360-graden draaibare en ringvormige kickstand kun je hem ook gewoon even neerzetten of zelfs ophangen. En dat in allerlei hoeken, waardoor de tablet geschikt is voor allerlei momenten en gelegenheden. Lekker series kijken op het balkon bijvoorbeeld, maar je kunt hem net zo makkelijk in de keuken inzetten als recepten- en kookhulp.

Het is even wennen dat de powerknop en de volumebediening achterop zitten, maar als je de tablet in handen hebt, werkt deze plaatsing verrassend goed. Aan de verder lege zijkanten vind je een microSD-kaartlezer en een usb-c-poort, waar je helaas geen monitor of tv op kunt aansluiten. Je kunt het beeld daardoor niet doorsluizen naar de televisie om de vakantiekiekjes in het groot te vertonen. De tablet is verder uitgerust met 8 GB werkgeheugen gecombineerd met 128 of 256 GB opslag. Daar betaal je respectievelijk 449 of 480 euro voor.

Foto: Wesley Akkerman

De speakerbult

Om de kosten een beetje te drukken, aangezien de 'RAM-pocalypse' nog volop woedt, beschikt de tablet over een lcd-paneel. Met een diameter van 12,1 inch, een hoge resolutie, dito verversingssnelheid en een overdaad aan kleur heb je echter niets te klagen. Een ongetraind oog moet twee keer kijken om te concluderen dat dit geen oledscherm is. Verder is het fijn dat het scherm een lichtopbrengst van 800 nits heeft, waardoor je alles redelijk goed blijft zien bij lichte omstandigheden en dat de kijkhoeken redelijk breed zijn, waardoor je gemakkelijk met z’n tweeën naar foto’s of video’s kijkt.

Aan de achterzijde is de tablet even indrukwekkend dankzij die bult, voorzien van een JBL-speaker. Daarin zit een grote woofer met vier luidsprekeropeningen aan beide kanten. In totaal heeft de tablet negen speakers, waarin je duidelijk de bas hoort en voelt, stemmen afzonderlijk verstaanbaar zijn en het volume lekker hard kan zonder dat dit een negatieve impact heeft op de audiokwaliteit. De software biedt een equalizer, voorzien van Dolby Atmos, waarmee je het geluid personaliseert, maar de kans is groot dat dit niet eens hoeft.

Foto: Wesley Akkerman

Processor en batterij

Onder de motorkap zit verder een Mediatek Dimensity 7400-chipset. Dat is zeker niet de nieuwste, maar nog altijd een zeer capabele processor die geschikt is voor dagelijkse taken, multitasking, films streamen en wat lichtere games. Verwacht niet dat je spellen met het hoogste aantal frames per seconde speelt. Maar als je genoegen neemt met wat minder grafische pracht en praal, kun je je lol op. Games als Marvel Snap en andere populaire titels draaien er prima op, waardoor je er zeker nog wat kunt uithalen.

Ondertussen biedt de gigantische batterij van 10.200 mAh prestaties naar verwachting. Bij maximale schermhelderheid kun je bijna 7 uur onafgebroken video’s streamen. Opladen gebeurt met maximaal 45 watt, al neemt dat door de grote batterijcapaciteit alsnog flink wat tijd in beslag. Verder valt op dat de Lenovo Tab Plus Gen 2 bijna niet heet wordt tijdens het gebruik, ook niet wanneer je hem wat meer onder druk zet. Dat doet Lenovo goed.

Foto: Wesley Akkerman

Maar de software…

Op softwaregebied schiet Lenovo wel wat tekort. Je krijgt slechts twee Android-upgrades en beveiligingsupdates tot 2030, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Samsung, die veel langer ondersteuning biedt. Ook levert Lenovo de tablet af met meer dan twintig(!) gesponsorde en vooraf geïnstalleerde apps die je handmatig moet verwijderen. Dat maakt de installatie onnodig rommelig in vergelijking met de schone software van merken als Apple of Google, die je voor een groot deel zelf de keuze bieden wat je op je tablet wilt installeren.

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