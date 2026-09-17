Samsung begint met de brede uitrol van One UI 9. De Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra zijn het eerst aan de beurt, daarna volgen geleidelijk oudere toestellen. De update brengt Android 17 en Galaxy AI-functies die tot nu toe alleen op de nieuwste foldables stonden. Wat verandert er echt, en waar loop je in Nederland tegen beperkingen aan?

Met ingang van 16 september 2026 rolt Samsung One UI 9 uit naar de Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra. De software stond deze zomer al op de Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 en Flip8, maar komt nu voor het eerst naar toestellen die er niet standaard mee werden geleverd. Onder de nieuwe interface draait Android 17. Samsung legt daarnaast sterk de nadruk op Galaxy AI, met functies die je dagoverzicht samenstellen, video's automatisch bijsnijden, gesprekken vertalen en waarschuwen als een app meer toegang vraagt dan nodig is.



De vernieuwingen zijn afzonderlijk klein tot middelgroot. One UI 9 zorgt er vooral voor dat functies van de duurste Samsung-toestellen breder beschikbaar komen. Tegelijk maakt Samsung bij veel AI-functies een voorbehoud: de beschikbaarheid kan afhangen van land, taal, model of provider.

Tot nu toe stond One UI 9 alleen op toestellen die ermee uit de fabriek kwamen: de Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 en Flip8, sinds deze zomer. Nu begint de daadwerkelijke upgrade-uitrol naar bestaande toestellen, met de Galaxy S26-serie als eerste. De uitrol begon in Zuid-Korea, waarna andere markten in fases volgen. Dat is het gebruikelijke patroon bij grote Samsung-updates.



Wanneer oudere modellen aan de beurt zijn, zegt Samsung niet. Het bedrijf spreekt alleen over een geleidelijke uitrol naar andere Galaxy-toestellen en noemt geen data. Ook ontbreekt in de aankondiging een volledige lijst met toestellen die One UI 9 krijgen.



Samsung noemt wel modellen die de nieuwe privacywaarschuwingen ondersteunen. Daaronder vallen onder meer de Galaxy S25 en S25 FE, de S24 en S24 FE, de S23 en S23 FE, de Z Fold7 en Flip7, de Fold6 en Flip6, de Fold5 en Flip5 en de Tab S11-, Tab S10- en Tab S9-modellen. Die lijst gaat alleen over die ene functie en is bovendien niet compleet, want zelfs de S26+ ontbreekt. Als indicatie van welke toestellen Samsung in beeld heeft, is de opsomming bruikbaar. Als volledige One UI 9-updatelijst kun je hem niet gebruiken.



Wil je controleren of de Samsung-update voor jouw toestel klaarstaat, ga dan naar Instellingen, Software-update, Downloaden en installeren. Zie je daar nog niets, dan is je regio of provider simpelweg nog niet aan de beurt. Twijfel je of een hardware-upgrade zinvoller is, dan lees je in onze review van de Galaxy S26 en S26 Plus hoeveel deze toestellen op hun voorgangers lijken.

Foto: Samsung

My FanCam houdt één persoon in beeld

De opvallendste nieuwe camerafunctie in One UI 9 is My FanCam. Tijdens een video-opname selecteer je een persoon, waarna de telefoon diegene blijft volgen en het beeld steeds opnieuw kadert. Zo staat een dansende vriend, een optreden van je kind of een sportmoment meteen goed in beeld, zonder dat je achteraf hoeft bij te snijden.



Samsung benoemt zelf de beperkingen. Voor My FanCam heb je een Samsung-account nodig. De functie werkt niet als er geen onderwerp is om te volgen en de beschikbaarheid kan per video verschillen. Samsung garandeert bovendien niet dat het resultaat altijd klopt. Hoe goed de telefoon in een drukke zaal het juiste gezicht blijft volgen, zal in de praktijk moeten blijken.

Foto: Samsung

Now Nudge verschijnt op meer plekken

Now Nudge is de suggestiemotor van One UI en geeft korte, contextgebonden hints op momenten waarop ze van pas kunnen komen. In One UI 9 verschijnen die suggesties op meer plekken. Plan je bijvoorbeeld iets in een chatgesprek, dan kun je vanuit dat gesprek reserveringsgegevens terugvinden of een locatie opslaan, zonder eerst een andere app te openen.



De suggesties voor sms-achtige berichten werken met bepaalde apps van derden, waaronder Samsung Messages, Google Messages en Google Chat. Welke apps Split View ondersteunen, verschilt. Ook hier varieert de beschikbaarheid per land, regio en taal. Voor het delen van foto's analyseert Now Nudge de beschikbare beeldinhoud op je toestel. Samsung garandeert niet dat de suggesties altijd kloppen.

Now Brief krijgt kaarten die je zelf maakt

Now Brief, het dagoverzicht dat Samsung met de Galaxy S25 introduceerde, geeft je in One UI 9 meer controle. Je kunt voortaan zelf kaarten laten genereren en aanpassen, bijvoorbeeld voor je welzijn, het weer of video's. Zo bepaal je meer zelf welke informatie in je dagoverzicht verschijnt.



Dat is een duidelijk verschil met de eerste versie, die grotendeels zelf bepaalde wat je te zien kreeg. Ook voor Now Brief heb je een Samsung-account nodig en verschillen de beschikbare functies per land, taal, model en app. Voor sommige onderdelen is bovendien een netwerkverbinding nodig. Samsung stelt de gepersonaliseerde inhoud samen op basis van gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven. Voor de uitkomst van de generatieve kaarten geeft het bedrijf geen garantie.

Foto: Samsung

Vertalen, scannen en opnemen worden beter

Interpreter, de vertaalfunctie van Samsung, krijgt een Threads-weergave waarin je vertaalde gesprekken kunt teruglezen en eerdere berichten sneller terugvindt. In de gespreksmodus verschijnen vertalingen sneller en via compatibele Galaxy Buds komt het geluid met minder vertraging binnen. Voor sommige talen moet je eerst een taalpakket downloaden. Samsung garandeert de nauwkeurigheid niet en welke functies en talen worden ondersteund, verschilt per land, regio en provider.



Document Scan moet beter omgaan met lastige documenten, zoals een dik boek dat niet plat blijft liggen of papier met ezelsoren. De verbeterde Finger Eraser verwijdert je vingers uit beeld, wat vooral bij het scannen van boeken van pas komt. Voice Recorder toont samenvattingen voortaan met koppen en tabellen in plaats van als één groot tekstblok. Daardoor zijn lange vergaderopnames makkelijker door te nemen.



Creative Studio stelt daarnaast zelf afbeeldingen voor op basis van aankomende gebeurtenissen. Is iemand bijna jarig, dan kan de telefoon bijvoorbeeld een felicitatie of afbeelding in een passend thema voorstellen. Waar Samsung die gebeurtenissen vandaan haalt, laat het bedrijf in het midden. Of je dat handig of opdringerig vindt, hangt vooral af van hoeveel van zulke suggesties je wilt krijgen.

Garantie en service verhuizen naar het instellingenmenu

Een van de praktischere veranderingen in One UI 9 heeft niets met AI te maken. In het instellingenmenu verschijnt het onderdeel Garantie en service. Daar bekijk je de garantiestatus van toestellen die aan je Samsung-account zijn gekoppeld, voer je een zelfdiagnose uit, zie je geschatte reparatiekosten en beheer je Samsung Care+. Ook officiële ondersteuning boek je vanuit hetzelfde scherm.



De inhoud van dit menu verschilt per land en regio. Of je geschatte reparatiekosten ziet, hangt af van je toestelmodel en regio. Ook de beschikbaarheid, dekking, prijzen en voorwaarden van Samsung Care+ verschillen per land. Daarbij kan een eigen risico gelden.

Security Brief en scherpere privacywaarschuwingen

Beveiligingsmeldingen krijgen een vaste plek in Now Brief. Security Brief waarschuwt onder meer voor malware, apps uit onbekende bronnen en machtigingen die een app eigenlijk niet nodig heeft. Zo verschijnen dit soort signalen op een plek waar je toch al kijkt.



Daarnaast gebruikt Samsung voor de privacywaarschuwingen AI die lokaal op het toestel draait. Die let bijvoorbeeld op apps die op de achtergrond onnodig toegang proberen te krijgen tot machtigingen. Samsung waarschuwt zelf dat deze meldingen mogelijk niet alle relevante factoren meewegen. Alleen op de waarschuwingen vertrouwen is daarom geen goed idee. Zelf controleren blijft verstandig. Hoe je dat handmatig doet, lees je in ons overzicht over Android privacyvriendelijker maken.

Fraudedetectie breidt uit, maar niet naar Nederland

Samsung breidt de fraudedetectie voor telefoongesprekken uit naar meer landen en talen. Het bedrijf noemt concreet Japan, Canada en India. Nederland staat niet in dat rijtje, waardoor Nederlandse Galaxy-bezitters hier niets van merken. Ook buiten Nederland geldt een voorbehoud: de beschikbaarheid verschilt per land, regio, taal, toestelmodel en One UI-versie.



Dat Galaxy AI-functies hier later of helemaal niet verschijnen, is geen nieuw verschijnsel. Ook bij eerdere generaties bleek een deel van de slimme functies in het Nederlands beperkt bruikbaar. Dat merkten we bijvoorbeeld in onze review van de Galaxy S25 Ultra.

Wat heb je als Galaxy-bezitter aan One UI 9?

One UI 9 is geen revolutionare omwenteling. De update brengt vooral functies van de nieuwste foldables naar de rest van de Galaxy-lijn, met Android 17 als basis. Heb je een Galaxy S26, dan krijg je daarmee het complete pakket dat bij de introductie van het toestel nog niet klaar was.



De praktische winst zit vooral in kleinere verbeteringen. Je kunt je dagoverzicht zelf inrichten, scans vragen minder nabewerking, samenvattingen van opnames zijn sneller te scannen en garantie-informatie staat op één makkelijk bereikbare plek. My FanCam is de enige functie die echt iets nieuws met de camera doet.



Daar staat een flinke kanttekening tegenover. Voor My FanCam, Now Brief, Now Nudge en Interpreter heb je een Samsung-account nodig. Bij de AI-functies maakt Samsung bovendien telkens een voorbehoud over land, taal, model of provider. Het bedrijf geeft ook geen garanties voor de uitkomst van die functies. De uitgebreidere fraudedetectie komt tot zover wij weten niet naar Nederland.



Wacht daarom niet op één specifieke functie, maar kijk na de update welke onderdelen daadwerkelijk op jouw toestel werken. Overweeg je toch een nieuw toestel, dan helpt onze vergelijking van de Galaxy S26 Ultra en de S25 Ultra bij de afweging tussen prijs en winst.

In het kort One UI 9 is sinds 16 september 2026 beschikbaar voor de Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra en is gebaseerd op Android 17. De update brengt onder meer My FanCam, bewerkbare kaarten in Now Brief, uitgebreidere Now Nudge-suggesties, een vernieuwde Interpreter en het menu Garantie en service. One UI 9 verscheen eerder op de Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 en Flip8. Andere Galaxy-toestellen volgen geleidelijk, maar Samsung noemt daarvoor geen data. De uitgebreide fraudedetectie voor telefoongesprekken komt naar Japan, Canada en India en dus niet naar Nederland. Voor My FanCam, Now Brief, Now Nudge en Interpreter heb je een Samsung-account nodig en verschilt de beschikbaarheid per land, taal en model.