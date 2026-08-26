Ontwikkelaar CD Projekt Red is de afgelopen tijd samen met Fool’s Theory bezig geweest met het remasteren van zowel The Witcher 3: Wild Hunt als een gloednieuwe uitbreiding in Songs of the Past. In dit artikel brengen we je op de hoogte van alle details rondom deze releases.

CDPR heeft al aangegeven gedurende de Gamescom-week meer details rondom Songs of the Past bekend te maken, dus dit artikel wordt bijgewerkt met de sappigste details en updates rondom de uitbreiding.

De nieuwe content en opgevoerde versie van The Witcher 3: Wild Hunt werden officieel getoond tijdens Gamescom Opening Night Live op 25 augustus. Alle aankondigingen en trailers van die presentatie check je in dit overzicht .

© CD Projekt Red

Alles over The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

De aankondiging vond al een paar maanden geleden plaats, na een lange aanloop van leaks en geruchten. Maar tijdens Opening Night Live is de gloednieuwe uitbreiding Songs of the Past volop uit de doeken gedaan.

Het voelt nog steeds moeilijk te bevatten: de laatste uitbreiding van een van de beste games ooit gemaakt kwam in 2016 uit, en elf jaar later wordt The Witcher 3: Wild Hunt nog groter. De releasedatum van Songs of the Past valt op een nog onbekend moment in 2027. Hoeveel de uitbreiding gaat kosten is nog niet bekend.

De uitbreiding doet een nieuwe regio aan in Letten, een idyllische locatie waar een duister geheim op de loer ligt. Dit gebied is overigens ook waar de Geralt of Rivia’s trouwe compagnon, de troubadour Dandelion, vandaan komt. De Witcher-website noemt Letten een gebied dat “ondergedompeld is in plattelandse traditie en vol met begraven geheimen”.

De uitgebrachte teaser ondersteunt dit, zo zien we Geralt vrolijk dansen op een feest, in contrast met beelden waarin hij een soort boommonster tegenkomt in een grot. De website benoemt dat de Witcher een duistere vloek onderzoekt, waar alleen hij iets tegen kan betekenen.

© CD Projekt Red

Een nieuw wapen voor Geralt

Ook noemenswaardig is daarbij het einde van de trailer, waarin te zien is dat Geralt met een metalen ketting zwaait. Hij gebruikt deze om een monster naar zich toe te trekken, om vervolgens diens kop van de romp te scheiden. Deze ketting breidt het arsenaal van de monsterjager uit, en is tegelijkertijd een callback naar de opening van de eerste Witcher-rpg uit 2007 - waarin hij eenzelfde wapen gebruikt. Ciri maakt gebruik van eenzelfde ketting in de eerste trailer van The Witcher 4. Miles Tost, de Level Design Lead van CDPR, zei op het podium van Opening Night Live dat het team nog een keer all-out wilde gaan voor dit laatste avontuur van Geralt of Rivia.

Songs of the Past wordt ontwikkeld door CD Projekt Red, in samenwerking met de ondersteunende studio Fool’s Theory - bekend van The Thaumaturge. Deze studio werkt tevens aan de remake van de originele The Witcher-game, en heeft meegeholpen aan de remaster van The Witcher 3 - waar we straks op komen.

Volgens Tost heeft Fool’s Theory ook meerdere veteranen die aan eerdere Witcher-titels - waaronder Wild Hunt - hebben gewerkt, ingehuurd om te werken aan al deze projecten. Alles om maar een authentieke Witcher-ervaring neer te zetten.

© CD Projekt Red

Aanpassingen in de remaster van The Witcher 3

Maar CDPR en Fool’s Theory lijken ook niet bang te zijn om een stap terug te zetten, en hier en daar iets aan te passen. De grote verrassing van ONL was The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, een opgepoetste en aangepaste versie van de originele game en diens uitbreidingen, die op 29 september van dit jaar beschikbaar wordt op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc.

Spelers die The Witcher 3: Wild Hunt al bezitten kunnen op 29 september gratis upgraden naar de Remastered-editie, en kunnen momenteel de al bestaande uitbreidingen van het spel - Hearts of Stone en Blood and Wine - gratis claimen als zij die nog niet bezitten. Deze uitbreidingen zijn ook inbegrepen bij de nieuwe editie, dus spelers die daarmee instappen kunnen direct door.

Wat past de remaster aan?

De remaster voegt een flinke waslijst aan veranderingen door, waaronder verbeterde visuals - de trailer oogt al kleurrijker dan de originele game - verbeterde combat en bewegingsmogelijkheden met nieuwe animaties, alsmede voor de magische Signs en finishers die Geralt gebruikt.

Paardrijden moet soepeler werken, het gedrag van monsters is op de schop gegaan, de skill tree is aangepast en transmogification is nu een mogelijkheid. Eindelijk kun je dus het uiterlijk van je favoriete pantser de statistieken van een betere outfit geven.

Dan is er nog een flinke waslijst met kleinschalige veranderingen, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Cross-platform mod-ondersteuning

Immersieve meditatie

Verfijnde animaties

Nieuwe quest tracking

UI-verbeteringen

Looten is aangepast

Verfrissing van motion blur

Nieuwe toegankelijkheidsfeatures

Updated textures

Foliage shading rework

Tutorial-modernizatie

HDR-verbeteringen

GTAO

Verbeterde menu-navigering

Ray tracing-verbeteringen Global lighting rework

Nieuw shading model

Subsurface scattering

Nieuwe tone mapper

PS5 Pro-ondersteuning

Xbox Play Anywhere-ondersteuning

Exclusieve features op Nintendo Switch 2

Nvidia DLSS 4.5

AMD FSR 4

Intel XESS 2.0

Path tracing op PC

Ray reconstruction op PC

Raytraced haar

Native DX12

Rendering parallelization

Ondergetekende heeft vorig jaar nog een tweede playthrough van The Witcher 3: Wild Hunt voltooid ter voorbereiding van de Songs of the Past-uitbreiding, maar al deze aanpassingen maken mij toch warm voor nog een playthrough. Mocht iemand nog ergens honderd uur hebben liggen: stuur maar op.

© CD Projekt Red

Iets over The Witcher 4?

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die uitbreiding en een remaster - maar ondertussen kijken we ook reikhalzend uit naar het volgende deel in de saga: The Witcher 4. De game vormt het begin van een nieuwe trilogie, waarin Geralt niet langer de protagonist is. In plaats daarvan speel je als Ciri, zijn adoptieve dochter die in de periode tussen The Witcher 3 en 4 aan haar eigen reis als monsterjager is begonnen.

Gamescom 2026 staat voor CDPR geheel in het teken van de The Witcher 3-remaster en Songs of the Past, dus substantiële updates over het aankomende deel blijven even achterwege. Wel heeft de ontwikkelaar laten weten dat er gemikt wordt op een releasedatum in 2028 . Genoeg tijd om Wild Hunt nog vijf keer door te spelen dus, of ons overzicht over The Witcher 4 uitgebreid te bestuderen.