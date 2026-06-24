De pre-orders voor het langverwachte Grand Theft Auto 6 gaan aankomende nacht - precies om middernacht - van start. Er komt zowel een reguliere editie als een Ultimate Edition beschikbaar.

Dit zit er in The Vintage Vice City Pack-pre-order-pakket

Dit zit er in de Ultimate Edition van Grand Theft Auto 6

Rockstar Games kondigde vorige week al aan dat de reserveringen voor de game op 25 juni van start zouden gaan, maar nu is bekend dat die pre-orders aankomende nacht precies om middernacht beschikbaar komen. Bekijk hier ons overzicht waar je de game kunt reserveren.

Het spel gaat in de VS in ieder geval 79,99 dollar kosten. De Ultimate Edition van het spel gaat 99,99 dollar kosten. Hoewel een prijs in euro's op moment van schrijven nog niet bekend is, ligt die waarschijnlijk gelijk aan de dollarprijs. Dat zou betekenen dat de standaard editie hier 79,99 euro gaat kosten, en de Ultimate Edition 99,99 euro.

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert of koopt ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden".

Mensen die de digitale versie van de game reserveren, kunnen GTA 6 al vanaf 12 november 'preloaden', zodat het spel meteen op release op 19 november gespeeld kan worden. De fysieke editie kan ook al vanaf 12 november gekocht en gepreload worden, maar bevat een downloadcode in een doos. De fysieke versie komt zover bekend dus niet op disk beschikbaar.

Dit zit er in de Ultimate Edition van Grand Theft Auto 6

Rockstar heeft daarbij bekendgemaakt wat er zoal voor in-game items in de Ultimate Edition van de game zitten. Het gaat om de volgende items:

'67 Vapid Dominator Buggy en Paradise Garage: Een monster van de Mud Club met indrukwekkende off-road prestaties voor de bossen van Mount Kalaga en ver daarbuiten. Handig opgeslagen in een garage in Watson Bay, inclusief een wapenkast om je uitrusting aan te passen en een opslagkist voor gestolen goederen die je later kunt verkopen.

'95 Grotti Cheetah: Grotti's iconische sportwagen uit het midden van de jaren 90, een eerbetoon aan Shore Drive. De ’95 Grotti Cheetah wordt geleverd met een minimalistische retrofuturistische bestickering en is beschikbaar voor latere delen van het verhaal.

Voertuigen en Vapid Ganado Retro Build bij Jason's Safehouse: Geniet van de zon met een Dinka Enduro-motorfiets in legerstijl en een Crest Kayak, of geef Jasons versleten Vapid Ganado-pick-up een klassieke uitstraling met exclusieve modificaties zoals een cabine-spoiler, achterantennes en speciale bestickering.

Vehicle Mod Shops: Twee toonaangevende werkplaatsen voor voertuigaanpassingen zijn exclusief toegankelijk in de Ultimate Edition. Bij Rideout Customs in Vice City kun je standaardvoertuigen ombouwen tot ware kunstwerken met luxe interieurs, bijzondere velgen en donk-stijl aanpassingen. Bij One-Eyed Willie’s in Lake Leonida kun je off-road voertuigen voorzien van exclusieve upgrades en zelfs handgeschilderde meesterwerken laten maken.

Classic Car Collection: Spoor verlaten klassieke auto's en onafgemaakte projectwagens op en herstel ze in hun oude glorie voor de excentrieke verzamelaar en fixer Wyman. Vier van deze voertuigen zijn exclusief beschikbaar in de Ultimate Edition.

Shitzu Squalo: Perfect om te vissen in Gambit Bay. Deze roze-blauwe Squalo, aangemeerd bij Washington Beach, is uitgerust voor open zee met een wapenkist vol explosieven.

Hawk & Little Morgan Revolver: Exclusief afkomstig van het Vercetti Estate en beschikbaar bij Ammu-Nation terwijl het verhaal van Jason en Lucia vordert. Zowel Jason als Lucia krijgen hun eigen versie van deze krachtige revolver met klassieke Vice City-details, waaronder handgrepen met palmboomgravures, gegraveerde afwerking, een hoogwaardige richtkijker en persoonlijke afwerkingen.

Persoonlijke wapenvarianten: Gepersonaliseerde handvuurwapens met gedetailleerde gravures voor Jasons Girardi ES9-pistool en Lucia's Klose K17-pistool.

PTT Youngin$ Compound and Scores: Een van de luidruchtigste en meest actieve gangs van Leonida. De PTT Youngin$ kweken hoogwaardige hydroponische planten op onverwachte locaties. Vind een manier om hun Illegal Goods Store in Southside Vice City te overvallen en ontsnap veilig om speciale items en unieke smokkelwaar te bemachtigen.

Vice City-stijl voor Jason en Lucia: Of ze nu aan het zwembad liggen of samen op pad zijn, Jason en Lucia kunnen zich kleden met exclusieve outfits, tatoeages en meer.

Goodtime Gear: Een kleding- en accessoirecollectie geïnspireerd op Macca the Gator uit de populaire tv-serie van de Goodtime State.

Stock 305 Clothing Store: Exclusief toegankelijk in de Ultimate Edition. Stock 305 is de belangrijkste bestemming van Stockyard voor hoogwaardige streetwear. Stel unieke exclusieve outfits samen voor Jason en Lucia.

Sara’s Unisex Salon: Unieke kapsels voor zowel Jason als Lucia, inclusief gezichtsbeharing voor Jason en make-up en nagelstijlen voor Lucia.

Electric Fang Tattoo: De bekendste tattooshop van Stockyard, met meer dan 50 exclusieve tatoeages voor Jason en Lucia, allemaal ontworpen door het kunstenaarscollectief FAILE.

Deze bonussen worden tijdens de singleplayercampagne geleidelijk vrijgespeeld.

Dit zit er in The Vintage Vice City Pack-pre-order-pakket

Zoals gezegd zal iedereen die de game voor 20 november reserveert The Vintage Vice City Pack ontvangen. Daar zit het volgende in:

’55 Vapid Stanier en Shore Court Garage: Rijd over Shore Drive in de legendarische ’55 Vapid Stanier, een echte Vice City-klassieker. Bewaar hem in een nieuwe privégarage op steenworp afstand van de stranden van Ocean Beach.

Zoals alle privégarages in Leonida beschikt deze garage over:

Een wapenkast voor het aanpassen van je uitrusting.

Een veilige opslagplaats voor gestolen goederen die je kunt verkopen aan de lokale Fence.

Outfits en kapsels

Jason:

Een stijlvolle linnen outfit in pastelkleuren uit vervlogen tijden.

Een klassiek kapsel uit het tijdperk van decadentie.

Lucia:

Een rode mini-jurk met pailletten.

Bijpassende krullen.

Exclusief wapenpatroon

Geïnspireerd op de originele Vice City-baas Tommy Vercetti en zijn iconische overhemd met palmboomprint. Dit tropische patroon kan op de meeste vuurwapens worden toegepast.

Extra voor digitale pre-orders

Mensen die de digitale versie van de game reserveren ontvangen daarbij een gratis maand GTA+, inclusief:

Een maandelijkse storting van GTA$500.000 op je GTA Online-bankrekening.

Toegang tot speciale Shark Cards met 15% bonus GTA$.

Toegang tot gratis en afgeprijsde GTA Online-voertuigen.

Een wisselende selectie klassieke Rockstar Games-titels en andere uitgelichte spellen in de GTA+ Games Library.

Diverse extra voordelen.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.