Rockstar Games heeft GTA 6: The Album aangekondigd, een collectie van 34 nummers die samen met de game uitkomen op 19 november.

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Het album is dan op muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music te beluisteren, maar je kunt via deze website ook fysieke CD’s en vinyl-platen met de verschillende nummers pre-orderen. De prijzen zijn als volgt:

CD - 16,99 euro

Vinyl - 51,99 euro

Limited-Edition Vinyl - 123,99 euro

De Limited-Edition Vinyl bevat een speciale, glimmende verpakking, en de platen zijn geprint op twee transparante vinyl met een magenta-tint.

Let wel: deze fysieke exemplaren worden pas op 20 november verscheept, een dag nadat de game uitkomt en het album dus digitaal te beluisteren is. Verzendkosten naar Nederland komen neer op 7,99 euro.

Momenteel zijn er er zes singles uitgebracht om je alvast warm te draaien voor het album, die nummers staan hieronder, met links om ze op YouTube te beluisteren:

De aankondiging volgt een aantal hints van de afgelopen dagen . Allereerst begonnen de artiesten hierboven stuk voor stuk foto’s op sociale media te plaatsen met verwijzingen naar Rockstar Games en Grand Theft Auto 6. Vervolgens deed het muziekstreamingplatform Spotify ook een duit in het zakje met promotieborden die ook een GTA 6-gerelateerd tintje hadden.

In dit overzicht zetten we alle bekende tracks die je in Grand Theft Auto 6 kunt beluisteren op een rij, mocht je je al voor willen bereiden op welke tunes Vice City op 19 november voor je in petto heeft.

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