Het album is dan op muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music te beluisteren, maar je kunt via deze website ook fysieke CD’s en vinyl-platen met de verschillende nummers pre-orderen. De prijzen zijn als volgt:

  • CD - 16,99 euro
  • Vinyl - 51,99 euro
  • Limited-Edition Vinyl - 123,99 euro

De Limited-Edition Vinyl bevat een speciale, glimmende verpakking, en de platen zijn geprint op twee transparante vinyl met een magenta-tint.

Let wel: deze fysieke exemplaren worden pas op 20 november verscheept, een dag nadat de game uitkomt en het album dus digitaal te beluisteren is. Verzendkosten naar Nederland komen neer op 7,99 euro.

Momenteel zijn er er zes singles uitgebracht om je alvast warm te draaien voor het album, die nummers staan hieronder, met links om ze op YouTube te beluisteren:

De aankondiging volgt een aantal hints van de afgelopen dagen. Allereerst begonnen de artiesten hierboven stuk voor stuk foto’s op sociale media te plaatsen met verwijzingen naar Rockstar Games en Grand Theft Auto 6. Vervolgens deed het muziekstreamingplatform Spotify ook een duit in het zakje met promotieborden die ook een GTA 6-gerelateerd tintje hadden.

In dit overzicht zetten we alle bekende tracks die je in Grand Theft Auto 6 kunt beluisteren op een rij, mocht je je al voor willen bereiden op welke tunes Vice City op 19 november voor je in petto heeft.

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Veelgestelde vragen

Welke platforms ondersteunen Grand Theft Auto 6 bij release?

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt deze twee platforms officieel voor de lancering. Nederlandse pre-orders worden ondersteund via onder meer PlayStation Store, Xbox Store en Rockstar Store. Een pc-versie is voor de releasedag niet officieel bevestigd, dus reken daar niet op bij de eerste lancering.

Wat is het verschil tussen GTA 6: The Album en de muziek in de game?

GTA 6: The Album is een losse muziekuitgave met 34 originele tracks rond de sfeer van Vice City en Leonida. De muziek in de game kan breder zijn, omdat Grand Theft Auto traditioneel ook radiozenders, bestaande nummers en omgevingsmuziek gebruikt. Het album is dus vooral een gecureerde luisterrelease, niet automatisch de volledige lijst met alle muziek die je tijdens het spelen hoort.

Hoe luister je straks naar GTA 6: The Album zonder fysieke uitgave?

Vanaf 19 november kun je GTA 6: The Album via muziekstreamingdiensten beluisteren, waaronder Spotify en Apple Music zoals in de aankondiging wordt genoemd. Je hebt daarvoor geen fysieke cd of vinyl nodig. Wel kunnen beschikbaarheid, audiokwaliteit en offline luisteren per streamingabonnement verschillen. Wie het album wil bewaren als verzamelobject, kiest eerder voor de fysieke release.

Waarom brengen games steeds vaker soundtracks los uit?

Een losse soundtrack verlengt de beleving buiten de game. Spelers kunnen de sfeer van een wereld blijven horen tijdens reizen, werken of sporten, terwijl uitgevers de muziek ook als marketingmoment gebruiken. Bij een grote release zoals Grand Theft Auto 6 helpt een album bovendien om artiesten, setting en toon al vóór de lancering herkenbaar te maken.