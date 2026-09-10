Square Enix wil graag doorgaan met het produceren van fysieke games waar mogelijk. Dat meldt Final Fantasy 7 Revelation-regisseur Naoki Hamaguchi in een interview met ID.

Waar Sony vanaf 2028 stopt met het produceren van fysieke games voor PlayStation-consoles, zegt een van de meest vooraanstaande regisseurs binnen Square Enix dat het bedrijf fysieke uitgaven van hun games wil blijven maken. De regisseur heeft er binnen het bedrijf – dat afgelopen kwartaal 90,1 procent van haar games digitaal verkocht - naar eigen zeggen voor gevochten, en wil op z’n minst de cultuur rondom fysieke games verdedigen.

“Ik weet dat we, toen dit onderwerp eerder langskwam, hebben gezegd dat er binnen het bedrijf nog veel discussie was over of een diskversie überhaupt zinvol was, of we er wel een kónden maken, en dat we ons best zouden doen om dat waar mogelijk voor elkaar te krijgen — en ik weet dat er fans zijn die zich zorgen maken over hoe dat gaat uitpakken”, zegt Hamaguchi in op de Square Enix-booth op Gamescom.

“Ik denk dat geen enkel medium hier recent naar gevraagd heeft, dus ik heb er ook nooit antwoord op gegeven. Dit is de eerste keer dat ik deze informatie bekendmaak. We hebben dus uitgezocht in hoeverre het zinvol is, of we fysieke versies kunnen maken. De uitkomst is dat het kan en dat we het willen.”

Cultuur

Als belangrijkste reden geeft de regisseur, wiens game Final Fantasy 7 Revelation op 8 april ook nog op disk verschijnt, dat hij het belangrijk vindt de cultuur van fysieke games te bewaken.

“Ik zeg ten eerste altijd dat ik de situatie rondom fysieke disks begrijp”, legt Hamaguchi eerst uit. “Fysieke disks worden zeldzamer als omgeving, en het aantal mensen dat een diskversie wil neemt af. Dat is in zekere zin een teken van de tijd, en dat is tot op zekere hoogte onvermijdelijk — dat begrijp ik als een feit.

Tegelijkertijd is er een cultuur die ik wil beschermen. Als ontwikkelaar, als ik pers zoals jullie en mensen uit de fancommunity ontmoet, brengt iemand een doosje mee en vraagt of ik het wil signeren — en dat vind ik echt een heel mooi stukje gamecultuur. Dat is het eerste wat ik als individuele ontwikkelaar voel: die cultuur wil ik absoluut behouden. In die zin is het dus verdrietig om te bedenken dat die zou kunnen verdwijnen.”

Ook geeft Hamaguchi aan graag een fysieke versie van Kingdom Hearts 4 te willen, die eind 2027 moet verschijnen.

Gamekeycards

Wel haalt hij nog één obstakel aan met de verschillende soorten fysieke games. Zo verschijnt de Nintendo Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Revelation op een gamekeycard: een fysieke kaart die een (gedeeltelijke) download van de game vereist. Naast dat digitale versies van Switch 2-games sneller laden dan titels die volledig op een cartridge staan, zegt Hamaguchi dat het ook een kwestie van kwaliteit is:

“Ik zal er absoluut niet voor kiezen om de kwaliteit van de game te verlagen om hem op een schijfje te krijgen. Ik ga de uiteindelijke kwaliteit van Revelation niet inleveren, en ik ga er niets uit knippen om de game kleiner te maken, alleen om binnen de diskcapaciteit van een specifiek platform te passen. Kwaliteit gaat voor.

Zoals ik het nu zie, komen we dus vermoedelijk uit op een fysieke versie waarbij we zoveel data op de disk zetten als erop past, en de rest laten downloaden.”

Wel erkent hij dat een deel van de spelers negatief reageert op het besluit rondom de Nintendo Switch 2-versie:

“Ik weet dat een deel van de klanten en fans het negatief zal vinden dat je een doosje koopt en niet alles vanaf de disk kunt spelen — een bepaald aantal mensen zal zo reageren, en dat is ook volkomen terecht. Maar zoals ik in het begin al zei: het beschermen van de cultuur rond de fysieke versie is iets wat ik absoluut wil verdedigen, en gezien alle omstandigheden waarin we werken lijkt dit het beste haalbare eindpunt. Ik begrijp die geluiden, maar ik zou het echt waarderen als mensen begrip hebben voor onze positie hierin. Als we iets beters kunnen bedenken, doen we dat.”

Sony stopt ondanks kritiek met disks

Sinds de aankondiging dat Sony stop met fysieke disks heeft het veel kritiek ontvangen. Desondanks zet Sony de plannen door om vanaf 2028 geen nieuwe schijfjes meer te drukken voor PlayStation-consoles.

De belangrijkste reden voor het besluit is dat het produceren van schijfjes per game geld kost, terwijl volgens Sony momenteel slechts vijftien procent van de games fysiek wordt verkocht. Ook verdient het meer geld via digitale verkoop in de PlayStation Store door het gebrek aan concurrentie en tussenkomst van een fysieke winkel. Games die voor 2028 verschijnen, zoals Final Fantasy 7 Revelation, kunnen nog wel worden bijgedrukt.