Waar Sony vanaf 2028 stopt met het produceren van fysieke games voor PlayStation-consoles, zegt een van de meest vooraanstaande regisseurs binnen Square Enix dat het bedrijf fysieke uitgaven van hun games wil blijven maken. De regisseur heeft er binnen het bedrijf – dat afgelopen kwartaal 90,1 procent van haar games digitaal verkocht - naar eigen zeggen voor gevochten, en wil op z’n minst de cultuur rondom fysieke games verdedigen.

“Ik weet dat we, toen dit onderwerp eerder langskwam, hebben gezegd dat er binnen het bedrijf nog veel discussie was over of een diskversie überhaupt zinvol was, of we er wel een kónden maken, en dat we ons best zouden doen om dat waar mogelijk voor elkaar te krijgen — en ik weet dat er fans zijn die zich zorgen maken over hoe dat gaat uitpakken”, zegt Hamaguchi in op de Square Enix-booth op Gamescom.

“Ik denk dat geen enkel medium hier recent naar gevraagd heeft, dus ik heb er ook nooit antwoord op gegeven. Dit is de eerste keer dat ik deze informatie bekendmaak. We hebben dus uitgezocht in hoeverre het zinvol is, of we fysieke versies kunnen maken. De uitkomst is dat het kan en dat we het willen.”

Cultuur

Als belangrijkste reden geeft de regisseur, wiens game Final Fantasy 7 Revelation op 8 april ook nog op disk verschijnt, dat hij het belangrijk vindt de cultuur van fysieke games te bewaken.

“Ik zeg ten eerste altijd dat ik de situatie rondom fysieke disks begrijp”, legt Hamaguchi eerst uit. “Fysieke disks worden zeldzamer als omgeving, en het aantal mensen dat een diskversie wil neemt af. Dat is in zekere zin een teken van de tijd, en dat is tot op zekere hoogte onvermijdelijk — dat begrijp ik als een feit.

Tegelijkertijd is er een cultuur die ik wil beschermen. Als ontwikkelaar, als ik pers zoals jullie en mensen uit de fancommunity ontmoet, brengt iemand een doosje mee en vraagt of ik het wil signeren — en dat vind ik echt een heel mooi stukje gamecultuur. Dat is het eerste wat ik als individuele ontwikkelaar voel: die cultuur wil ik absoluut behouden. In die zin is het dus verdrietig om te bedenken dat die zou kunnen verdwijnen.”

Ook geeft Hamaguchi aan graag een fysieke versie van Kingdom Hearts 4 te willen, die eind 2027 moet verschijnen.

Gamekeycards

Wel haalt hij nog één obstakel aan met de verschillende soorten fysieke games. Zo verschijnt de Nintendo Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Revelation op een gamekeycard: een fysieke kaart die een (gedeeltelijke) download van de game vereist. Naast dat digitale versies van Switch 2-games sneller laden dan titels die volledig op een cartridge staan, zegt Hamaguchi dat het ook een kwestie van kwaliteit is:

“Ik zal er absoluut niet voor kiezen om de kwaliteit van de game te verlagen om hem op een schijfje te krijgen. Ik ga de uiteindelijke kwaliteit van Revelation niet inleveren, en ik ga er niets uit knippen om de game kleiner te maken, alleen om binnen de diskcapaciteit van een specifiek platform te passen. Kwaliteit gaat voor.

Zoals ik het nu zie, komen we dus vermoedelijk uit op een fysieke versie waarbij we zoveel data op de disk zetten als erop past, en de rest laten downloaden.”

Wel erkent hij dat een deel van de spelers negatief reageert op het besluit rondom de Nintendo Switch 2-versie:

“Ik weet dat een deel van de klanten en fans het negatief zal vinden dat je een doosje koopt en niet alles vanaf de disk kunt spelen — een bepaald aantal mensen zal zo reageren, en dat is ook volkomen terecht. Maar zoals ik in het begin al zei: het beschermen van de cultuur rond de fysieke versie is iets wat ik absoluut wil verdedigen, en gezien alle omstandigheden waarin we werken lijkt dit het beste haalbare eindpunt. Ik begrijp die geluiden, maar ik zou het echt waarderen als mensen begrip hebben voor onze positie hierin. Als we iets beters kunnen bedenken, doen we dat.”

Sony stopt ondanks kritiek met disks

Sinds de aankondiging dat Sony stop met fysieke disks heeft het veel kritiek ontvangen. Desondanks zet Sony de plannen door om vanaf 2028 geen nieuwe schijfjes meer te drukken voor PlayStation-consoles.

De belangrijkste reden voor het besluit is dat het produceren van schijfjes per game geld kost, terwijl volgens Sony momenteel slechts vijftien procent van de games fysiek wordt verkocht. Ook verdient het meer geld via digitale verkoop in de PlayStation Store door het gebrek aan concurrentie en tussenkomst van een fysieke winkel. Games die voor 2028 verschijnen, zoals Final Fantasy 7 Revelation, kunnen nog wel worden bijgedrukt.

Veelgestelde vragen

Wat is goedkoper: fysieke games of digitale games?

Dat verschilt per titel en per moment. Fysieke games hebben vaak prijsconcurrentie tussen winkels en kunnen tweedehands goedkoper worden, terwijl digitale games vooral afhangen van aanbiedingen in de online winkel van het platform. Bij nieuwe releases zijn digitale prijzen regelmatig stabieler, maar tijdens grote sales kunnen ze juist hard dalen. Wie op prijs koopt, vergelijkt daarom beide vormen en kijkt ook naar doorverkoopwaarde.

Hoe kies je tussen fysieke en digitale games?

Kies fysiek als je games wilt uitlenen, doorverkopen, verzamelen of zichtbaar in de kast wilt hebben. Kies digitaal als gemak zwaarder weegt: geen doosjes, sneller wisselen tussen games en altijd toegang via je account. Let wel op opslagruimte, downloadgrootte en platformregels. Voor verzamelaars blijft fysiek aantrekkelijker, terwijl veel spelers digitaal prettiger vinden voor dagelijks gebruik.

Welke PlayStation 5 heb je nodig voor fysieke games?

Voor fysieke PlayStation-games heb je een PS5 met discdrive nodig. De PS5 Digital Edition is bedoeld voor digitale games en heeft standaard geen disksleuf. Bij nieuwere modelgroepen, zoals de slimmere PS5 Digital Edition en PS5 Pro, kan een los verkrijgbare discdrive worden gebruikt als het model daarvoor geschikt is. Controleer daarom altijd het exacte PS5-model voordat je fysieke games koopt.

Wat is een game-keycard bij Nintendo Switch 2?

Een game-keycard is een fysieke Nintendo Switch 2-kaart die toegang geeft tot een game, maar waarbij de gamegegevens eerst moeten worden gedownload. De kaart moet daarna in de console blijven zitten om te spelen. Het voelt daardoor deels fysiek en deels digitaal. Voor verzamelaars is dat minder aantrekkelijk dan een volledige cartridge, maar voor uitgevers kan het helpen bij grotere games.

Waarom willen verzamelaars fysieke games houden?

Verzamelaars hechten aan fysieke games omdat een doosje, cover, cartridge of disk meer is dan alleen toegang tot software. Het object heeft verzamelwaarde, kan gesigneerd worden en blijft zichtbaar onderdeel van een collectie. Ook speelt controle mee: een fysieke game kun je vaak makkelijker uitlenen of verkopen. Bij moderne releases blijft wel belangrijk of de volledige game op het medium staat.

Hoe werkt retourneren bij digitale PlayStation-games?

Digitale PlayStation-aankopen hebben strengere retourregels dan veel fysieke aankopen. In de praktijk kun je een digitale game meestal niet meer terugvragen zodra je die bent gaan downloaden of streamen, behalve als er sprake is van een defect product. Pre-orders en ongebruikte aankopen bieden meer ruimte, maar de exacte voorwaarden hangen af van het aankoopmoment en het type content.