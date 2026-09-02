Dat stellen advocaten tijdens een rechtszaak die aangespannen is door vier mensen, die beargumenteren dat Sony een wet in de Amerikaanse staat Californië breekt. Die wet stelt dat digitale winkels duidelijk aan moeten geven wanneer een consument een licentie voor een product koopt, en hier dus niet geheel de eigenaar van is. Advocaten die het viertal representeren, hebben het volgende statement naar buiten gebracht:

“In de realiteit krijgen consumenten die digitale games ‘kopen’ via PlayStation, deze producten niet in hun bezit. In plaats daarvan krijgen ze van PlayStation alleen een gelimiteerde, in te trekken licentie om toegang te krijgen tot die software, die gerelateerd is aan meerdere restricties die verzameld zijn in een aparte Software Product License Agreement.”

Daarentegen geeft de PlayStation Store wel degelijk aan, bij de aankoop van een game, dat het gaat om een licentie. In onze Nederlandse app ziet dat er iets anders uit dan de Amerikaanse, maar het wordt desalniettemin vermeld. Zie hieronder het verschil. Ook in de eerder vernoemde Software Product License Agreement wordt aangegeven dat je een licentie krijgt met je aankoop.

Volgens de aanklagers is de huidige vermelding echter niet duidelijk genoeg: “Als een gevolg worden rationele consumenten misleid om hen te laten geloven dat een digitale game kopen in de PlayStation Store ook ongelimiteerde eigendomschap betekent, terwijl de transactie enkel een gelimiteerde licentie biedt die teruggetrokken kan worden.”

Advocaten die Sony representeren hebben in de zaak gesteld dat het “in het digitale tijdperk niet voor de hand liggend is dat redelijke consumenten geloven dat ze ‘eigenaarschap’ kregen van een digitale game.” (via Aftermath).

Discussies laaien op

De bovenstaande rechtszaak is twee maanden geleden opgezet, en Sony heeft op 21 augustus substantieel gereageerd met het bovenstaande statement. Het gesprek rondom eigenaarschap van digitale producten is niet per se nieuw, maar geniet momenteel meer aandacht door Sony’s besluit om vanaf begin 2028 niet langer fysieke disks van PlayStation-games te produceren.

Mensen hebben veel redenen om het oneens te zijn met dit besluit, sommigen rondom de preservatie van de spellen en anderen vanwege het monopolie dat Sony zou krijgen op de gamesverkoop, wanneer dit enkel via de PlayStation Store gaat op het platform. Michel Musters schreef hierover voor ID in deze column.

“Betere regelgeving rondom digitale aankopen is nu harder nodig dan ooit: laat dat het gouden randje zijn dat we om Sony’s afscheid van fysieke media kunnen plaatsen.”

Sony kampt ondertussen ook met een rechtszaak die relateert aan het monopolie-argument - tevens in Californië. Het is mogelijk dat het bedrijf daarvoor bijna acht miljoen dollar aan compensatie moet bieden aan Amerikaanse consumenten die in een bepaalde tijd specifieke titels hebben aangeschaft. Of dat ook echt gaat gebeuren is de vraag: het besluit wordt gemaakt op 15 oktober.

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een digitale game en een fysieke game?

Een digitale game is meestal gekoppeld aan je account en aan de voorwaarden van de winkel waar je hem koopt. Bij een fysieke game bezit je in elk geval de disk als drager, waardoor uitlenen of doorverkopen vaak eenvoudiger is. Toch zijn ook fysieke games niet volledig los van licenties, updates en online diensten. Vooral bij moderne consoles bepaalt de combinatie van disk, account en servertoegang hoeveel controle je echt hebt.

Hoe zit het met terugbetaling van digitale PlayStation-games in Nederland?

PlayStation hanteert in Nederland doorgaans een termijn van 14 dagen voor restitutie van aankopen in de PlayStation Store. Die ruimte wordt beperkter zodra je de content hebt gedownload of gestreamd, behalve wanneer er sprake is van een probleem met het product. Pre-orders en abonnementen kunnen andere voorwaarden hebben. Controleer daarom altijd vóór aankoop of je direct toegang wilt, want dat kan invloed hebben op je herroepingsrecht.

Waarom kiezen spelers toch voor digitale games in plaats van disks?

Digitale games zijn vooral handig: je hoeft geen disk te wisselen, je bibliotheek staat aan je account gekoppeld en downloads zijn direct beschikbaar zodra de winkel de game vrijgeeft. Ook zijn er regelmatig digitale aanbiedingen. Daar staat tegenover dat je digitale games meestal niet kunt doorverkopen en dat je sterker afhankelijk bent van je account, de winkelvoorwaarden en de beschikbaarheid van online diensten.

Welke rechten heb je in de EU als digitale content niet goed werkt?

Sinds EU-regels voor digitale content gelden, moet digitale inhoud voldoen aan wat redelijkerwijs is afgesproken en verwacht mag worden. Werkt een game of digitale dienst niet goed, dan kan de consument in veel gevallen herstel, vervanging, prijsvermindering of ontbinding vragen. De precieze uitkomst hangt af van het probleem, de aanbieder en de aankoopvoorwaarden. Dit staat los van de bredere vraag of je digitale content juridisch echt bezit.

Hoe kun je digitale PlayStation-games delen binnen een huishouden?

Op PlayStation 5 kun je via Console Sharing and Offline Play bepaalde digitale aankopen en sommige PlayStation Plus-voordelen delen met andere gebruikers op één geactiveerde PS5-console. Op PS4 werkt dit via het primaire consolesysteem. Dit is bedoeld voor delen binnen een vertrouwde omgeving, niet voor onbeperkt uitlenen. De mogelijkheden verschillen bovendien per game, accountinstelling en abonnementsvorm.