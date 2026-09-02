Sony kampt met een aantal rechtszaken die te maken hebben met het besluit om vanaf 2028 geen fysieke disks met PlayStation-games meer te produceren. Games voor het platform worden dan vrijwel exclusief via de eigen PlayStation Store gekocht, maar de koper krijgt hiermee enkel een licentie voor het spel. Volgens Sony ligt dat voor de hand.

Dat stellen advocaten tijdens een rechtszaak die aangespannen is door vier mensen, die beargumenteren dat Sony een wet in de Amerikaanse staat Californië breekt. Die wet stelt dat digitale winkels duidelijk aan moeten geven wanneer een consument een licentie voor een product koopt, en hier dus niet geheel de eigenaar van is. Advocaten die het viertal representeren, hebben het volgende statement naar buiten gebracht:

“In de realiteit krijgen consumenten die digitale games ‘kopen’ via PlayStation, deze producten niet in hun bezit. In plaats daarvan krijgen ze van PlayStation alleen een gelimiteerde, in te trekken licentie om toegang te krijgen tot die software, die gerelateerd is aan meerdere restricties die verzameld zijn in een aparte Software Product License Agreement.”

Daarentegen geeft de PlayStation Store wel degelijk aan, bij de aankoop van een game, dat het gaat om een licentie. In onze Nederlandse app ziet dat er iets anders uit dan de Amerikaanse, maar het wordt desalniettemin vermeld. Zie hieronder het verschil. Ook in de eerder vernoemde Software Product License Agreement wordt aangegeven dat je een licentie krijgt met je aankoop.

Volgens de aanklagers is de huidige vermelding echter niet duidelijk genoeg: “Als een gevolg worden rationele consumenten misleid om hen te laten geloven dat een digitale game kopen in de PlayStation Store ook ongelimiteerde eigendomschap betekent, terwijl de transactie enkel een gelimiteerde licentie biedt die teruggetrokken kan worden.”

Advocaten die Sony representeren hebben in de zaak gesteld dat het “in het digitale tijdperk niet voor de hand liggend is dat redelijke consumenten geloven dat ze ‘eigenaarschap’ kregen van een digitale game.” (via Aftermath ).

Discussies laaien op

De bovenstaande rechtszaak is twee maanden geleden opgezet, en Sony heeft op 21 augustus substantieel gereageerd met het bovenstaande statement. Het gesprek rondom eigenaarschap van digitale producten is niet per se nieuw, maar geniet momenteel meer aandacht door Sony’s besluit om vanaf begin 2028 niet langer fysieke disks van PlayStation-games te produceren .

Mensen hebben veel redenen om het oneens te zijn met dit besluit, sommigen rondom de preservatie van de spellen en anderen vanwege het monopolie dat Sony zou krijgen op de gamesverkoop, wanneer dit enkel via de PlayStation Store gaat op het platform. Michel Musters schreef hierover voor ID in deze column .

“Betere regelgeving rondom digitale aankopen is nu harder nodig dan ooit: laat dat het gouden randje zijn dat we om Sony’s afscheid van fysieke media kunnen plaatsen.”

Sony kampt ondertussen ook met een rechtszaak die relateert aan het monopolie-argument - tevens in Californië. Het is mogelijk dat het bedrijf daarvoor bijna acht miljoen dollar aan compensatie moet bieden aan Amerikaanse consumenten die in een bepaalde tijd specifieke titels hebben aangeschaft. Of dat ook echt gaat gebeuren is de vraag: het besluit wordt gemaakt op 15 oktober.