Voor elke fanatieke sporter komt er vroeg of laat een moment waarop hij een smartwatch gaat overwegen, om vervolgens te ontdekken dat het aanbod overweldigend is. Welk horloge past bij jouw sportgewoontes? De Huawei Watch GT 7 Pro is in die zin het perfecte model: gemaakt voor de meest fanatieke sporters, met meer functies dan je waarschijnlijk gebruikt.

Het Oordeel 8,5 / 10 Score De Pluspunten Luxe ontwerp en behuizing

Batterijduur van twee weken

Prachtig scherm

Veel sport- en gezondheidsfuncties De Minpunten Mogelijk niet geschikt voor dunne pols tijdens hardlopen

Usb-a-oplader De Huawei Watch GT 7 Pro is een uitstekende smartwatch met een overdaad aan functies voor de meest fanatieke sporters. Schaar je je daar niet onder, dan kun je het waarschijnlijk af met een goedkoper model.

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De Huawei GT 7 Pro wordt door Huawei nadrukkelijk neergezet als smartwatch voor fanatieke fietsers, wintersporters en golfers – categorieën waar ik zelf niet eens onder val. Met al die aandacht voor specifieke sportfuncties en zelfs bijbehorende kleuren zou je bijna vergeten dat het ook gewoon een uitstekend allround horloge is.



Want de basis van de GT 7 Pro staat als een huis. Het horloge heeft een groot, robuust ontwerp met een mooi 1,47 inch amoledscherm en een stevige behuizing van titanium en nanotechkeramiek. Vooral prettig is dat het scherm met 3000 nits en een hoog contrast bij een snelle blik op je tijd en hartslag tijdens het sporten zelfs in de felle zon goed afleesbaar is. Ook zit het horloge over het algemeen prettig om de pols. Huawei schrijft dat toe aan het EasyCross-principe, waarbij het bandje aan de binnenkant sluit en het horloge daardoor strakker aantrekt. Om het echt goed strak te krijgen, moet je het bandje soms wat ongemakkelijk aanduwen, maar eenmaal om zit het comfortabel.

Absurd lange batterijduur

Het meest indrukwekkende is de batterijduur, die absurd lang is. Waar je veel andere smartwatches regelmatig moet opladen, gaat de GT 7 Pro een week of twee mee. Dat is met een vrijwel dagelijkse workout, notificaties (zonder trilling), frequente hartslagmonitor en regelmatig in de volle zon. Laad je het horloge dan na die twee weken op, dan gaat dat ook nog eens vrij rap. Het enige obstakel wat ik zelf ervoer was de usb-a-kabel die bij de oplader komt: usb-c is tegenwoordig wel echt de standaard. Dat is iets om rekening mee te houden.

De software van Huawei-smartwatches heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet. De bediening met de verschillende icoontjes werkt prettig en overzichtelijk: je scrolt er eenvoudig doorheen via het touchscreen of het draaikroontje. De opzet doet soms denken aan die van concurrenten, maar voelt vooral functioneel aan. Over het algemeen is het kleurrijk, logisch en behoorlijk aanpasbaar. Zoals je kunt verwachten zijn er allerlei wijzerplaten, waaronder eentje met een panda-animatie, om het horloge je eigen te maken. Maar de hoeveelheid informatie die de GT 7 Pro kan tonen, merk je vooral zodra je ermee gaat sporten.

Uitgebreide sportdata

Met name de diverse sportopties springen eruit. Zelf heb ik vooral de wielrendata kunnen testen. Het horloge detecteert automatisch dat je op de fiets zit en houdt vervolgens onder meer je route, snelheid, hoogteverschillen, trapfrequentie, hartslag en virtueel vermogen bij. Dat is meer data dan voor de meeste mensen interessant is, maar voor de fanatieke wielrenner is het zeker nuttig. Ook een leuke bijkomstigheid is een dynamische reconstructie van je rit, die je in de Huawei Health-app kunt opslaan als korte of lange video. Het valt daarbij op dat de GPS-tracking, waar het vorige model al om werd geprezen, bijzonder accuraat is.



Ook voor de wintersporter en golfer zijn de functies bijna overdadig. Zo kun je voor beide sporten bekende banen en wintersportgebieden downloaden, met sportspecifieke data. Ook dat is indrukwekkend en handig voor degenen die het gebruiken, maar toch een meer nichefunctie voor degenen die net als ik vooral krachttraining doen in een sportschool en hardlopen.

Hartslag

Wat betreft dat laatste liepen we tegen een aantal kleine problemen aan. Waar Huawei-smartwatches meestal goed scoren wat betreft de nauwkeurigheid van hartslagmetingen, had ik zelf soms moeite om een goed beeld te krijgen tijdens het hardlopen. Het lijkt erop dat de band om mijn relatief dunne, bezwete pols toch te veel naar beneden schuift waardoor er een constante hartslag van 199 wordt aangegeven – wat praktisch onmogelijk is. Om dezelfde reden maakte het horloge waarschijnlijk zo nu en dan een melding van hartritmestoornissen, waar na testen met een 24-uursholter (een 24 uurs-elektrocardiogram) van de hartkliniek niets van waar bleek te zijn.



Andere wetenschappelijke tests tonen echter wel aan dat de GT 7 Pro erg accuraat is tijdens het hardlopen, en ook bij HIIT-trainingen en reguliere krachttraining was de data kloppend. Daarbij bevat de Watch GT 7 Pro een ECG-functie, die in rust een mooi sinusritme geeft.



Trainingen kun je overigens ook starten op het horloge, waarna ze worden opgeslagen in de Huawei Health-app. Ook die is tegenwoordig bijzonder uitgebreid en intuïtief ingericht. Je vindt er een overzicht van je gezondheidsgegevens, waaronder het aantal stappen, sportgegevens, hartslagdata, slaaptracking, je gewicht, emotioneel welzijn, zuurstofsaturatie en meer. Ook eerdergenoemde informatie zoals je trapvermogen tijdens het fietsen vind je hier terug, net als bijvoorbeeld hersteltijd en trainingsbelasting.



Voor gezondheids- en fitnessfreaks valt er dus genoeg bij te houden. De GT 7 Pro combineert die gegevens bijvoorbeeld ook om een beeld te geven van je emotioneel welzijn en schommelingen daarin te koppelen aan stress. Persoonlijk houd ik het liever bij de meest essentiële data, maar informatie als een geschatte hersteltijd kan voor de eigenwijze sporter toch een nuttige wake-up-call zijn.

Voor wie is de Huawei GT 7 Pro?

Daarmee komen we bij de belangrijkste vraag: voor wie is de GT 7 Pro bedoeld? Vooral voor sporters die veel gegevens willen bijhouden en ook echt gebruikmaken van de uitgebreidere functies. Het horloge kan veel, en doet dat over het algemeen goed, met onze ervaringen met de hartslagmeting als kanttekening.



Tegelijk hoef je niet automatisch voor de Pro-versie te kiezen. De gewone GT 7 biedt veel van dezelfde functies, maar mist onder meer de ECG-functie, duikdieptemeter en het robuustere materiaal. De GT 7 gebruikt roestvrij staal, terwijl de Pro onder meer nanokeramiek en saffierglas heeft. Wat ook nog kan meespelen: de Pro is alleen verkrijgbaar in 45,6 mm, terwijl de reguliere GT 7 er ook in een kleinere 41mm-versie is.



De keuze hangt dus vooral af van hoeveel waarde je hecht aan die extra functies, materialen en het grotere formaat. Is het antwoord volmondig 'ja', dan heb je aan de Huawei Watch 7 Pro een hele goede.

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