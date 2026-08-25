Opening Night Live is dé presentatie waar ieder jaar de Gamescom-beurs mee afgetrapt wordt. Gedurende twee uur worden genodigden in Keulen en kijkers van over de hele wereld op de hoogte gebracht van aankomende releases, en in dit overzicht zetten wij alle trailers en aankondigingen van de presentatie op een rij.
Vanavond wordt Opening Night Live uitgezonden op het YouTube-kanaal van The Game Awards en Gamescom, of je kunt via dit artikel meekijken. Daarin is ook uiteengezet wat je zoal van de show kunt verwachten.
Wij werken dit artikel bij gedurende de show om al het nieuws rondom deze projecten direct voor je op een rij te krijgen, en ervoor te zorgen dat je direct op de hoogte bent van potentiële verrassingen die langs kunnen komen.
De organisatie en verschillende ontwikkelaars zijn de afgelopen dagen al bezig geweest met het aankondigen van een aantal aanwezige titels. Van de games hieronder is al bevestigd dat ze tijdens Opening Night Live voorbij komen.
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Final Fantasy 7: Revelation
Metro 2039
Silent Hill: Townfall
Tides of Annihilation
Gears of War: E-Day
EXODUS
Ananta
ONTOS
Game of Thrones: War for Westeros
Showa American Story
Valor Mortis
Pony Island 2
Path of Exile 2
Monster Hunter Outlanders
Cinder City
AION2
Warlock Dungeons & Dragons
Veelgestelde vragen
Wat is Gamescom Opening Night Live?
Gamescom Opening Night Live is de jaarlijkse liveshow waarmee gamescom wordt afgetrapt. De presentatie draait meestal om trailers, gameplaybeelden, releasedata en aankondigingen van grote en kleinere game-uitgevers. De show wordt geproduceerd en gepresenteerd door Geoff Keighley, bekend van The Game Awards. Voor veel kijkers is dit het moment om snel te zien welke games de komende maanden en jaren belangrijk worden.
Hoe kun je Gamescom Opening Night Live in Nederland kijken?
In Nederland kun je Gamescom Opening Night Live online volgen via officiële livestreams, meestal op YouTube en andere videoplatforms. Je hebt daar geen beurskaartje voor nodig. Omdat de show in Keulen plaatsvindt, valt de starttijd voor Nederlandse kijkers normaal gesproken in de avond. Terugkijken kan vaak via dezelfde kanalen, handig als je vooral de losse trailers of specifieke aankondigingen wilt zien.
Wat is het verschil tussen Gamescom en Opening Night Live?
Gamescom is de volledige gamebeurs in Keulen, met beursvloeren, speelsessies, stands, zakelijke afspraken en publieksactiviteiten. Opening Night Live is één podiumshow aan het begin van die week. De beurs is vooral interessant als je games zelf wilt spelen of de sfeer wilt meemaken, terwijl de livestream van Opening Night Live vooral bedoeld is om aankondigingen en trailers snel mee te krijgen.
Heb je een ticket nodig voor Gamescom Opening Night Live?
Voor de online livestream heb je geen ticket nodig. Wil je fysiek bij gamescom in Keulen aanwezig zijn, dan heb je wel een geldig ticket voor de beurs of een specifiek evenement nodig, afhankelijk van het type toegang dat wordt aangeboden. Koop alleen via officiële verkoopkanalen, want populaire dagen en speciale tickets kunnen uitverkopen en doorverkochte kaarten zijn niet altijd bruikbaar.
Waarom veranderen releasedata na een trailer soms nog?
Releasedata in trailers zijn vaak een momentopname. Een game kan na een presentatie nog worden uitgesteld door extra ontwikkelingstijd, kwaliteitscontrole, platformkeuringen of strategische keuzes van de uitgever. Zie een concrete datum daarom als sterker signaal dan een vaag releasevenster, maar controleer na de show altijd de officiële gamepagina of digitale winkel als je een aankoop of pre-order overweegt.