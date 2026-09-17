Acteur Mads Mikkelsen speelt een rol in Call of Duty: Modern Warfare 4, Bill Skarsgard heeft hoofdrol in Physint

Activision heeft een trailer van het aankomende Call of Duty: Modern Warfare 4 uitgebracht waarin onthuld wordt dat de welbekende acteur Mads Mikkelsen een antagonistische rol speelt in de verhalende campaign van het spel. En ook Physint vindt een cast in Hollywood-acteurs.

Mikkelsen kun je van veel rollen kennen, bijvoorbeeld als Le Chiffre in de James Bond-film Casino Royale, maar ook Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story en Hannibal. Mads Mikkelsen is daarbij geen vreemde op het gebied van acteren in videogames. Zo speelde hij het personage Clifford Unger in Hideo Kojima’s Death Stranding.

In Call of Duty: Modern Warfare 4 speelt hij een nog niet van een naam voorziene antagonist, die het op franchise-icoon Captain Price gemunt heeft. De trailer werd gedeeld tijdens de Tokyo Game Show-presentatie van Xbox, en is hieronder te bekijken.

Het verhaal van de game brengt spelers ditmaal naar Zuid-Korea. Je speelt als Private Park - gespeeld door Young Mazino van Beef- en The Last of Us-faam - die zijn thuisland verdedigt tegen de invasie van de Korean Peninsula. Deze factie is het wereldtoneel betreden en schijnt een gevaar te vormen voor iedereen op onze planeet.

Captain John Price - weer gespeeld door Barry Sloane - krijg je ook weer onder de knoppen. Hij is voortvluchtig na de moord op een Amerikaanse generaal, in Modern Warfare 3. Price werkt samen met zowel oude bondgenoten als tegenstanders, waaronder Valeria Garca en Ghost - met wie hij het niet altijd eens is.

In dit overzicht lees je meer over Call of Duty: Modern Warfare 4, en hier lees je de eerste indrukken van Jacco na de bèta.

© Activision

Bill Skarsgard in Hideo Kojima’s Physint

Als we het dan toch hebben over acteurs in Hideo Kojima-games: tijdens de Xbox-presentatie is ook aangekondigd dat acteur Bill Skarsgard - voornamelijk bekend door zijn rol als Pennywise in de IT-films en Welcome to Derry-serie - de hoofdrol in de aankomende game Physint gaat spelen. Er werd al geruime tijd gespeculeerd over wie de rol van het hoofdpersonage in Kojima’s terugkeer naar het stealth-actiegenre op zich ging nemen, en nu is dat dus bekend.

Er is ook een nieuwe poster van de game uitgebracht, waarop Skarsgard en Charlee Frazer - van Furiosa: A Mad Max Saga-faam - te zien zijn, met een tagline die leest: "De volgende Koude Oorlog begint".

De aankondiging volgt het nieuws dat Kojima Productions de handen ineen heeft geslagen met Xbox Game Studios om de aankomende game te produceren. Voorheen werkte Kojima hiervoor samen met PlayStation Studios, maar die samenwerking is in juni van dit jaar stopgezet, waarna de regisseur een nieuwe partner moest zoeken.

In de video hieronder heeft Kojima het volgende over de casting te zeggen:

“We zijn allebei al lange tijd fan van elkaars werk, en hebben besloten samen aan dit avontuur te beginnen. Er zijn nog meer fantastische cast-aankondigingen in aantocht, dus wees bereid voor toekomstige updates.

De kostuumtests, scans en cameratests die we dit jaar met Bill en Charlee [Fraser] hebben gedaan geven me enorm veel vertrouwen in de richting het project. Mijn visie van de uiteindelijke vorm is nog sterker geworden.”

Hoewel de aankondiging van deze hoofdrolspeler een grote stap is voor Physint, neemt het niet weg dat de ontwikkeling van het project nog jaren gaat duren. Vorig jaar gaf Kojima aan nog zo’n vijf tot zes jaar met het project bezig te zijn, dus we moeten nog even geduldig zijn. En in 2030 heeft Physint ook concurrentie in de aankomende StarCraft-shooter .