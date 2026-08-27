Microsoft heeft officieel de mogelijkheid aangekondigd om met een fysieke Xbox Series- of Xbox One-game de digitale versie te claimen.

Er gingen al geruime tijd geruchten dat Microsoft aan een dergelijk initiatief werkte, maar gisteren heeft het bedrijf de functie officieel uit de doeken gedaan.

Het werkt als volgt: mensen kunnen een Xbox Series- of Xbox One-game op schijf in hun Xbox Series- of Xbox One-console plaatsen, waarna er ook een digitale versie van het spel aan het account van de speler toegevoegd wordt.

De schijf blijft werken, maar hoeft niet langer in de console te zitten om de game toch te kunnen spelen. Omdat de game ook digitaal beschikbaar is, kan men ook gebruikmaken van Xbox Cloud Gaming en Play Anywhere om het spel digitaal op andere apparaten te spelen.

Maar voor één account

Daarbij is een harde regel dat een schijf en daarmee de digitale versie maar aan één spelersaccount kan hangen. Wanneer iemand anders de disk gebruikt op zijn of haar eigen console met zijn of haar eigen account, gaat de digitale versie ook automatisch naar deze persoon. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat mensen hun fysieke game door kunnen verkopen en toch hun digitale versie kunnen houden.