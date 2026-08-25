Het langverwachte The Witcher 4 staat gepland voor release in 2028, zo heeft CD Projekt Red bevestigd.

Het bedrijf meldde dit in een video, waarin co-ceo Michał Nowakowski het releasejaar liet weten. Een preciezere releasedatum werd niet gegeven, en er werden verder ook niet meer details gedeeld over het spel.

The Witcher 4 zal niet om Geralt of Rivia - het hoofdpersonage van de vorige games - draaien, maar om zijn leerling Ciri, die ook al in de vorige games voorkwam en zelfs kort te besturen was in The Witcher 3. Er zijn inmiddels al meermaals beelden van de game getoond, maar wanneer hij uitkomt is niet bekend. Wel duidelijk is dat het spel op Unreal Engine 5 draait. Alles wat we weten over The Witcher 4 is hier te vinden.

The Witcher 3-uitbreiding staat deze week in het zonnetje

Deze week is Gamescom in Keulen, Duitsland. CD Projekt Red is daar wel, maar zal daar de focus leggen op een nieuwe uitbreiding op The Witcher 3: Wild Hunt, genaamd Songs of the Past. Vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live worden de eerste beelden van de volgend jaar te verschijnen dlc getoond.