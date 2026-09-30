Logitech brengt een nieuwe over-ear koptelefoon uit die bedoeld is voor zowel werk als vrije tijd. De Zone Vibe Pro heeft actieve ruisonderdrukking, ingebouwde microfoons voor bellen en een accuduur van maximaal 30 uur met ANC ingeschakeld. Opvallend is dat Logitech de gebruikelijke zichtbare microfoonarm achterwege laat.
Daarmee moet de Zone Vibe Pro er minder uitzien als een typische kantoorheadset. Je kunt hem gebruiken tijdens een videogesprek, maar net zo goed voor muziek, podcasts en series of onderweg in de trein. De ingebouwde microfoons gebruiken AI-gestuurde stemisolatie om achtergrondgeluiden tijdens gesprekken te verminderen.
Adaptieve ruisonderdrukking
Voor muziek en ander geluid gebruikt de Zone Vibe Pro drivers van 40 millimeter. Daarnaast is er Adaptive Noise Cancellation, oftewel adaptieve actieve ruisonderdrukking. Die moet het omgevingsgeluid automatisch aanpassen aan de situatie. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn in het openbaar vervoer maar ook in een rumoerige kantoortuin.
Tot 30 uur luisteren met ANC
Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld belooft Logitech een luistertijd van maximaal 30 uur. Gebruik je de koptelefoon vooral om te bellen, dan bedraagt de opgegeven gesprekstijd maximaal 18 uur. Zonder ANC kan de accuduur volgens Logitech oplopen tot 66 uur.
Opladen gaat via usb-c. Vijf minuten aan de lader moet genoeg zijn om weer ongeveer een uur te kunnen bellen. De headset blijft tijdens het opladen gewoon bruikbaar.
Ook aan het draagcomfort is gedacht. Logitech heeft de hoofdband aangepast, zodat de druk gelijkmatiger over het hoofd wordt verdeeld. Dat is vooral prettig als je de koptelefoon lang draagt.
Accu en oorkussens zijn vervangbaar
Een interessant detail is dat verschillende onderdelen vervangen kunnen worden. Dat geldt voor de oorkussens en hoofdband, maar ook voor de accu. Als die na een paar jaar duidelijk minder capaciteit heeft, hoeft dus niet meteen de hele koptelefoon te worden vervangen.
Prijs en beschikbaarheid
De Logitech Zone Vibe Pro verschijnt vanaf medio oktober 2026 en krijgt een adviesprijs van 259,99 euro. De koptelefoon komt in de kleuren Graphite, Black, Off-White en Lilac.
Wat is het verschil tussen een kantoorheadset en een gewone koptelefoon?
Een kantoorheadset richt zich vooral op verstaanbare gesprekken, draagcomfort en bediening tijdens videomeetings. Een gewone koptelefoon legt meestal meer nadruk op muziekweergave, bediening onderweg en soms een compacter ontwerp. De scheidslijn vervaagt wel: modellen zoals de Logitech Zone Vibe Pro combineren microfoons, ruisonderdrukking en een uiterlijk dat minder zakelijk oogt.
Hoe belangrijk is ANC bij een koptelefoon voor kantoor?
ANC is vooral nuttig als je werkt in een gedeelde ruimte, trein of thuiskantoor met achtergrondgeluid. Actieve ruisonderdrukking dempt constante geluiden, zoals ventilatie, verkeer of geroezemoes, waardoor je minder snel het volume verhoogt. Voor bellen is ANC aan de luisterkant niet genoeg: goede microfoons en stemisolatie bepalen vooral hoe duidelijk anderen jou horen.
Welke accuduur is praktisch voor hybride werken?
Voor hybride werken is minimaal 8 tot 10 uur gesprekstijd prettig, omdat je dan een volle werkdag haalt zonder tussendoor te laden. Luister je ook muziek tijdens reizen of geconcentreerd werken, dan is een langere luistertijd handig.
Waarom zijn vervangbare onderdelen bij een headset nuttig?
Vervangbare onderdelen verlengen de bruikbare levensduur van een headset. Oorkussens slijten vaak eerder dan de elektronica, vooral bij dagelijks gebruik. Ook een accu verliest na jaren capaciteit. Als zulke onderdelen los te vervangen zijn, hoef je minder snel een compleet nieuwe koptelefoon te kopen. Dat scheelt kosten en voorkomt dat een verder goed werkend apparaat vroegtijdig wordt afgedankt.
Hoe kies je tussen een zakelijke headset en een consumenten koptelefoon?
Kies een zakelijke headset als je vaak belt, veel videomeetings hebt of duidelijke microfoonkwaliteit belangrijk vindt. Kies eerder een consumenten koptelefoon als muziek, draagbaarheid of entertainment vooropstaat. Twijfel je, kijk dan naar drie punten: microfoonkwaliteit, draagcomfort na meerdere uren en accuduur. Een hybride model is interessant als je één koptelefoon wilt voor werk en vrije tijd.