Na een knotsgekke septembermaand blijft oktober het gaspedaal hard indrukken. Ga er maar eens goed voor zitten, want hier lees je over dertien interessante games die in oktober verschijnen!

Ghost Of Yotei Complete Edition

1 oktober – PlayStation 5

Net zoals voorganger Ghost of Tsushima krijgt ook het vorig jaar verschenen Ghost of Yotei een verhalende uitbreiding. Echoes of Sekigahara speelt zich af in een volledig nieuw gebied en toont meer vanAtsu’s verleden, tijdens de Slag bij Sekigahara. Hier tref je nieuwe vijanden aan en bemachtig je twee nieuwe wapens voor in je arsenaal: de hamerachtige Õtsuchi en Ono – een zware bijl.

De Complete Edition komt daarnaast met een online co-op-modus genaamd ‘Legends’, die we kennen uit Ghost of Tsushima. In Legends kun je kiezen uit drie spelvormen: in ‘Survival’ vorm je met tot wel drie andere spelers een team om het op vier verschillende maps op te nemen tegen golven aan vijanden; in ‘Story’ doorloop je met één andere speler twaalf missies, en in ‘Incursion’ plan je met tot wel vier spelers grootschalige aanvallen op leden van de Yotei Six. Ook wordt een roguelike-achtige modus met de naam ‘Most Wanted’ aan het spel toegevoegd.

Ghost of Yotei Complete Edition ligt voor 79,99 euro in de winkels, maar bezitters van het origineel hoeven slechts 14,99 euro te betalen voor een upgrade. Bekijk hieronder de trailer waarin Ghost of Yotei Complete Edition werd aangekondigd.

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Ace Combat 8: Wings of Theve

2 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

De Ace Combat-franchise bestaat al dertig jaar en kent naast zeven hoofdgames ook vele spin-offs. Het is echter alweer even geleden sinds de release van deel 7 – Skies Unknown – waardoor de doorgewinterde fans met smart zitten te wachten op Ace Combat 8: Wings of Theve.

De trailers verklappen wat we al hadden verwacht: ook in Wings of Theve schieten we met een razendsnel vliegtuig de lucht in om een nieuwe vijand tegemoet te vliegen, aan te vallen en uit te schakelen. Het verhaal staat hierbij centraal en het zou niet voor het eerst zijn dat dit een emotionele, traantrekkende ervaring is. Dat gaat gepaard met aanzienlijke grafische verbeteringen, want Ace Combat zag er nooit eerder zó mooi uit.

Je weet wat je krijgt wanneer je een Ace Combat-game koopt, maar voor de meesten is dat helemaal prima. Bandai Namco hoeft het wiel (of de vleugel?) niet opnieuw uit vinden; meer van hetzelfde, maar dan net iets beter is namelijk precies wat de fans willen. En het lijkt erop dat Ace Combat 8: Wings of Theve dat gaat geven.

Gears of War: E-Day

6 oktober – Xbox Series X en S en pc

Gears of War is één van de meest iconische franchises binnen het third-person shooter-genre. De langverwachte release van Gears of War: E-Day is daarom zonder twijfel één van de grootste releases van de maand en voor Xbox-spelers zelfs van het hele jaar. Voor de Amerikaanse uitgever staat er met E-Day misschien nog wel meer op het spel: dit is namelijk één van de weinige titels die exclusief op Xbox (en pc, maar dus niet op PlayStation) verschijnt, waarmee Xbox een signaal afgeeft: E-Day wordt vet en met moet spelers ervan overtuigen een Xbox te kopen. De game mag niet teleurstellen.

Gears of War: E-Day is een prequel op de originele Gears of War-game en speelt zich af tijdens de titulaire Emergence Day: hét grote evenement waarin de Locust Horde het menselijke ras van de planeet Sera volledig uit probeert te roeien. Voor het eerst ervaar je de brutaliteit van E-Day van dichtbij, alleen of met een squad aan je zijde. Want zoals ontwikkelaar The Coalition in de onderstaande video al aangeeft: Gears of War speel je het liefst met een paar vrienden.

Gears of War: E-Day komt met verschillende modi om samenspel mogelijk te maken. Naast dat je de verhalende campagne met compagnons kunt spelen keert de iconische PvE-modus Horde Siege terug. Hierin probeer je te overleven in een stad die belegerd wordt door golven aan vijanden. Ten slotte keert de vier-tegen-vier PvP-modus terug met nieuwe maps.

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Star Wars: Galactic Racer

6 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Het is eindelijk weer tijd om te gaan podracen! Na het succes van de tactische rpg Star Wars: Zero Company luidt de belofte van Star Wars: Galactic Racer compleet anders: de snelheid van het vliegensvlugge raceleven in het sci-fi-universum staat hier namelijk centraal, met speeders en het welbekende podracing uit The Phantom Menace op de voorgrond.

Nu zijn er door de jaren natuurlijk al meer podracingames uitgekomen – de één beter dan de ander – maar Galactic Racer komt met een origineel sausje. Naast een interessant ogend verhaal en een prachtige grafische stijl bevat de game namelijk een roguelike element. In plaats van traditionele races is ieder kampioenschap een ‘run’. Je kiest je route over verschillende planeten op hoge snelheid, waarbij het maken van te veel fouten je fataal wordt en je run beëindigt.

Naast de roguelike verhaalmodus komt Star Wars: Galactic Racer ook met de modi die je in een racegame gewend bent, zoals enkele arcademodi en time trials. Online kun je ook tegen andere spelers racen. Kortom, Star Wars: Galactic Racer is niet zomaar een simpele podracinggame. Zie hieronder de gameplaytrailer.

Silver Pines

8 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2, Switch en pc

Hoewel de nieuwe Resident Evil - en Silent Hill-games de horrormarkt dit jaar ongetwijfeld domineren, belooft Silver Pines een titel te worden om niet over het hoofd te zien. In de game speel je als Red Walker, een rechercheur die naar het half-verlaten dorpje Silver Pines afreist om een verdwenen muzikant op te sporen.

Silver Pines is een metroidvania in het survivalhorror-genre waarin je puzzels oplost, tegen angstaanjagende wezens vecht en je je af en toe een hoedje schrikt. Het spel is afkomstig van ontwikkelaar Wych Elm Games, een nieuwe studio bestaande uit personeel dat voorheen aan games als Helldivers 2, The Darkness en Yoku’s Island Express werkte. De game wordt uitgegeven door Team17, onder andere bekend van de Worms-games.

De toon van Silver Pines doet denken aan David Lynch-projecten als Twin Peaks, terwijl je de survivalhorrorgameplay herkent uit de eerder genoemde grootmachten van het genre: Resident Evil en Silent Hill.

Bekijk hieronder een trailer van Silver Pines. Er is tevens een demo beschikbaar op Steam .

Planet Zoo 2

13 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Frontier Developments keert terug naar de dierentuin met een vervolg op Planet Zoo uit 2019. Planet Zoo 2 is gewisseld van engine en dat komt de game op meerdere fronten ten goede. De belichting en schaduwen zijn een stuk beter, de dieren zien er mooier en realistischer uit dan ooit tevoren en ook moeder natuur was nog nooit zo kleurrijk en levendig.

Planet Zoo 2 voegt daarnaast mogelijkheden toe die je dierentuin completer maken dan ooit. Creëer bijvoorbeeld je eigen natuurreservaten, waar je meerdere diersoorten samen kunt huizen in een gigantisch natuurgebied dat bestaat uit meerdere ecosystemen. Ook is het voor het eerst mogelijk om aquariums te maken en vissen huis te vesten, evenals volières: grote verblijven waar vogels vrij rond kunnen vliegen.

Kortom, iedereen is van de partij. Tel daar de nodige quality of life-verbeteringen bij op – zoals een stuk natuurlijker werkende pathfinding tool bij het aanleggen van paden en hekken, en Planet Zoo 2 belooft de meest complete dierentuinbouwer ooit te worden. Het Planet Zoo 2 YouTube-kanaal staat vol met trailers, maar voor de gameplaytrailer klik je hieronder.

Valor Mortis

13 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Valor Mortis-ontwikkelaar One More Level ken je misschien wel van de parkour-gerichte Ghostrunner-games. Hun nieuwste game gooit het echter over een andere boeg. Valor Mortis is namelijk een first-person soulslikegame die zich afspeelt in het tijdperk van Napoleons heerschappij.

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Je speelt als een gevallen strijder van Napoleons leger die opstaat uit de dood om een complot te ontrafelen dat de mensheid in gevaar brengt. De wereld die je achterliet voordat je stierf is namelijk veranderd na je herrijzenis, met dank aan een allesvernietigende plaag die ook door jouw aderen raast. Hoewel het verhaal wel degelijk een rol speelt, valt of staat iedere soulslike natuurlijk bij de gameplay. Deze is first-person, wat anders is dan je waarschijnlijk gewend bent van het genre. Maar al snel herken je de welbekende gameplaypilaren: je rolt, springt, blokkeert aanvallen en deelt die zelf uit, of gebruikt verschillende soorten magie om je vijanden de baas te worden.

De demo van Valor Mortis toonde aan dat de game zeker niet eenvoudig wordt. Eindbazen hebben meerdere levensbalken, verschillende aanvalspatronen en worden agressiever hoe dieper in het gevecht je komt. Liefhebbers van het genre mogen Valor Mortis zeker niet over het hoofd zien in de oktoberdrukte.

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Castlevania: Belmont’s Curse

15 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch en pc

De geschiedenis van Castlevania is lang en iconisch, dankzij veel goede games en zelfs een uitstekende Netflix-serie. Castlevania: Belmont’s Curse is het volgende avontuur in de reeks, en speelt zich 23 jaar na Castlevania: Dracula’s Curse af. De game volgt het verhaal van Rose Belmont, de dochter van het Dracula’s Curse-hoofdpersonage Trevor Belmont. Het jaar is 1499 en Parijs staat in vuur en vlam. Monsters overlopen de stad en kunnen alleen verdreven worden door de Rose, haar vader en natuurlijk de ‘Vampire Killer’-zweep.

Castlevania Belmont’s Curse wordt uitgegeven door Konami en gemaakt door Evil Empire en Motion Twin, de studio’s achter het legendarische Dead Cells en zijn uitbreidingen. Ondanks die grote namen vraagt Konami slechts 29,99 euro voor de game. Een welkome meevaller!

Final Fantasy Resonance

22 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2, Switch en pc

HD-2D- en pixelartgames zijn hartstikke populair dankzij titels als Octopath Traveler en Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dus het hoeft niet als een verrassing te komen dat de koning van jrpg’s, Final Fantasy, er ook een uit wil brengen. Final Fantasy Resonance wordt dus de eerste HD-2D Final Fantasy-game, met een verhaal gebaseerd op de in 2015 uitgebrachte mobiele game Final Fantasy Brave Exvius.

Resonance is een traditionele turn-based game waarin je een stunmeter vult en normale aanvallen combineert met extra krachtige specials. Daarnaast kun je gebruikmaken van Visions, oftewel de geesten van iconische personages uit de Final Fantasy-games, zoals Cloud Strife. Onder andere hierdoor voelt Resonance als een warm dekentje, in ieder geval volgens onze Dwayne .

Het verhaal van Final Fantasy Resonance draait om de Earth Crystal, die in het begin van de game vernietigd wordt door de vijand Veritas of the Dark. Hiermee wordt de stabiliteit van het universum in gevaar gebracht, met alle gevolgen van dien.

Nintendo Switch Sports Resort

22 oktober – Nintendo Switch 2

Na Nintendo Switch Sport uit 2022, dat inspeelde op de nostalgie voor Wii Sports, komt de Japanse uitgever nu ook met een spirituele opvolger van Wii Sports Resort. In Nintendo Switch Sports Resort reizen we opnieuw af naar een eiland, ditmaal genaamd Wuhu-eiland. Hier kun je allerlei sporten beoefenen, alleen of met een paar vrienden.

De volgende sporten zijn speelbaar in Nintendo Switch Sports Resort: boksen, tafeltennis, boogschieten, tennis, volleybal, bowling, basketbal, golf, duimworstelen, skateboarden, sportvliegen en golven trotseren met een waterscooter. Veel sporten komen je vast bekend voor uit de eerdere games, hoewel er ook een paar nieuwe bij zitten. Begin je duimen maar alvast te trainen.

Nintendo Switch Sports Resort belooft net als zijn voorgangers een leuke lokale co-op-ervaring te worden, om met vrienden of familie in de woonkamer te spelen terwijl je overenthousiast met je Joy-con in het rondzwaait. In de multiplayer kun je het ook tegen online spelers opnemen om de ranglijsten te beklimmen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4

23 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

Na het teleurstellende Black Ops 7 uit 2025 moet Call of Duty: Modern Warfare 4 de franchise weer op de rit krijgen. Daarvoor gooit ontwikkelaar Infinity Ward het roer niet volledig om – want dat doet Call of Duty al jaren niet meer – maar wel door subtiele veranderingen door te voeren die het tij wellicht kunnen keren. Ten eerste komt de game niet meer naar de vorige console-generatie, wat suggereert dat Modern Warfare 4 qua techniek eindelijk weer eens een échte stap vooruit wil zetten.

De setting is ook relatief nieuw, aangezien we voor het eerst in een Call of Duty-game naar Korea afreizen. De campaign belooft een heus blockbuster-avontuur te worden, en hoewel het vast geen tientallen uren duurt lijkt Infinity Ward van de desastreuze Modern Warfare 3-campaign geleerd te hebben. De ontwikkelaar heeft er zelfs dusdanig veel vertrouwen in dat spelers lang voor release al met een missie aan de slag konden, tijdens de open bèta.

Een goede campaign is allemaal leuk en aardig, maar Call of Duty draait voor de meeste spelers voornamelijk om de multiplayer. Hier tref je weinig verrassingen aan. Je hebt bekende en nieuwe gamemodi, nieuwe maps en nieuwe wapens. De movement schijnt verbeterd te zijn en dat is goed nieuws, want dat was één van de grootste kritiekpunten op Black Ops 7.

Een verhalende trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4 zie je hier , of klik hieronder voor de multiplayertrailer.

Phantom Blade Zero

29 oktober – PlayStation 5 en pc

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar Phantom Blade Zero komt eind deze maand eindelijk uit. De verwachtingen die de eerste trailer opwekte zijn hoog, dus we gaan zien of de game ze waarmaakt. De gameplay oogt namelijk behoorlijk actievol en razendsnel.

Je slaat, springt, slingert en rolt alsof je leven er vanaf hangt – want niets is minder waar. Soul, het hoofdpersonage, heeft slechts zesenzestig dagen over om te leven door een verwoestende wond aan het hart, die hij verkrijgt nadat hij vals beschuldigd wordt voor de moord op zijn leermeester. Soul is alleen en wordt constant opgejaagd terwijl je de Phantom World verkent, geheimen ontrafelt en van het ene verhaal in het andere belandt.

Dankzij de vliegensvlugge zwaardactie noemt ontwikkelaar S-Game Studio Phantom Blade Zero géén soulslike. Vergelijk de game daarom eerder met games als Wo Long: Fallen Dynasty, Devil May Cry, Bayonetta en Black Myth: Wukong. Hieronder kun je een voorproefje krijgen van hoe dat er ongeveer uit ziet.

The Wolf Among Us Remastered

29 oktober – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch en pc

In de gloriedagen van Telltale bracht de ontwikkelaar jaarlijks geweldige verhaalgedreven games uit, maar die tijden zijn helaas al een tijdje voorbij. Toch is Telltale nog niet dood, en weet het zichzelf wellicht opnieuw uit te vinden met de aanstaande remaster van The Wolf Among Us – één van hun hoogst beoordeelde titels – waarmee je jezelf ook klaarstoomt voor het aankomende vervolg.

The Wolf Among Us is een noir-thriller geïnspireerd door de DC-comics genaamd Fables, die bekendstaat om zijn sterke personages, het scherpe schrijfwerk en de impactvolle keuzevrijheid van spelers. Als Bigby Wolf onderzoek je brute moorden, ondervraag je verdachten, verken je plaats delicten en doe je er alles aan om een groot conflict op de straten van Fabletown te begrijpen en de geheimen daarachter te ontrafelen.

The Wolf Among Us Remastered werd tegelijkertijd met The Wolf Among Us 2, het langverwachte vervolg op de iconische DC-game, aangekondigd. Een releasedatum voor dit vervolg is echter nog niet bekend, waardoor we voldoende tijd hebben om een opgefriste versie van het originele meesterwerk opnieuw – of voor de eerste keer – te spelen.

Alle releases

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 1 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 1 oktober End of Abyss (PS5, Series X en S en pc) – 1 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 1 oktober Ghost of Yotei Complete Edition (PS5) – 1 oktober

(PS5) – 1 oktober RetroSpace (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 1 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 1 oktober Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Series X en S en pc) – 2 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 2 oktober Gears of War: E-Day (Series X en S en pc) – 6 oktober

(Series X en S en pc) – 6 oktober Star Wars: Galactic Racer (PS5, Series X en S en pc) – 6 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 6 oktober Echo Weaver (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 8 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 8 oktober Forever Ago (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 8 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 8 oktober Kingdom Hearts Collection 1-3 (PS5, Series X en S en Switch 2) – 8 oktober

(PS5, Series X en S en Switch 2) – 8 oktober Order of the Sinking Star (PS5, Switch 2 en pc) – 8 oktober

(PS5, Switch 2 en pc) – 8 oktober Silver Pines (PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 8 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 8 oktober Sesame Street: Friends and Fun (PS5, PS4, Series X en S, Switch en pc) – 9 oktober

(PS5, PS4, Series X en S, Switch en pc) – 9 oktober Planet Zoo 2 (PS5, Series X en S en pc) – 13 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 13 oktober Valor Mortis (PS5, Series X en S en pc) – 13 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 13 oktober Over the Hill (pc) – 14 oktober

(pc) – 14 oktober Remote Reaper: FPV Combat Drone Simulator (pc) – 14 oktober

(pc) – 14 oktober Warhammer 40,000: Boltgun 2 (PS5, Series X en S en pc) – 14 oktober Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 15 oktober

(PS5, Series X en S, Switch en pc) – 15 oktober Enshrouded (PS5 en pc) – 15 oktober

(PS5 en pc) – 15 oktober Tales of Eternia Remastered (PS5, PS4, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 16 oktober

(PS5, PS4, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 16 oktober We Were Here Tomorrow (PS5, Series X en S en pc) – 20 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 20 oktober MapleStory Classic World (pc) – 21 oktober

(pc) – 21 oktober Final Fantasy Resonance (PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 22 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2, Switch en pc) – 22 oktober Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) – 22 oktober

(Switch 2) – 22 oktober Call of Duty: Modern Warfare 4 (PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 23 oktober

(PS5, Series X en S, Switch 2 en pc) – 23 oktober Dungeon Inn (pc) – 23 oktober

(pc) – 23 oktober One Piece: Grand Gourmet (Switch 2, Switch, pc, iOS en Android) – 23 oktober

(Switch 2, Switch, pc, iOS en Android) – 23 oktober Fangtopia (PS5, Switch 2 en pc) – 26 oktober

(PS5, Switch 2 en pc) – 26 oktober Space Savory (pc) – 26 oktober

(pc) – 26 oktober Danchi Days (pc) – 29 oktober

(pc) – 29 oktober Hello Kitty Party Land (Switch 2 en Switch) – 29 oktober

(Switch 2 en Switch) – 29 oktober Hunting Simulator 3 (PS5, Series X en S en pc) – 29 oktober

(PS5, Series X en S en pc) – 29 oktober Phantom Blade Zero (PS5 en pc) – 29 oktober

(PS5 en pc) – 29 oktober The Wolf Among Us Remastered (PS5, Series X en S, Switch en pc) – 29 oktober

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