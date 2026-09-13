Met de komst van HD-2D-graphics brak jaren geleden de droom aan van klassieke JRPG-liefhebbers. Oude Dragon Quest-games kwamen allereerst terug met gelikte pixel art visuals, een toon die Square Enix doorzette met de Octopath Traveler-reeks. Nu staat ook Final Fantasy op de rand van entree in de HD-2D-wereld. De franchise gaat met Final Fantasy Resonance verder echter terug naar de basis. Na een uitgebreide sessie op Gamescom en de nodige uren met de demo, willen we alleen maar meer.

Je vraagt je af: waarom? Hoe kan het dat Square Enix nu pas met Final Fantasy naar de HD-2D-stal komt. Ik bedoel, dat de visuele stijl werkt is lang en breed duidelijk. Misschien heeft het te maken met de basis van Final Fantasy Resonance. De game is losjes gebaseerd op de eerste chapter van Final Fantasy Brave Exvius, een mobiele game die dik tien jaar geleden het levenslicht zag, maar inmiddels alweer een jaar of twee niet meer speelbaar is.

Square bouwde de game zowat van de grond af opnieuw op, sloopte alle microtransacties eruit en bedacht een meer gefocust verhaal. Het eindresultaat moet ons weer tientallen uren bezighouden en afgaande op mijn eerste uren met de game, gaat dat dubbel en dwars lukken! De opzet van het verhaal is vrij simpel: er zijn een paar kwaadaardige gasten, een soort knights in shining armor, maar dan slecht. Zij dreigen een stel krachtige kristallen die de wereld van energie voorzien, te vernietigen. Aan jou en je party om dat te voorkomen.

Staggeren alsof je leven ervan afhangt

Het narratief zit Final Fantasy Resonance dus als gegoten en dat geldt voor bijna alles in de game. Van de simpele effecten als wind die door gras en haar waait, lichtinval door gekleurd glas in lood tot golvend water, alles valt perfect op zijn plaats in de HD-2D-engine van Sqaure Enix. De mix van pixel-art en 3D-omgevingen valt heerlijk in elkaar en maakt van de Grandshelt Isles een spelwereld waar je in wil blijven vertoeven. Tel daar de fabelachtige muziek en lekkere voice-acting bij op, en er ligt een uiterst aantrekkelijk pakketje voor je dat blijft imponeren.

Op Gamescom kreeg ik een geïsoleerd stukje gameplay voorgeschoteld, namelijk een dungeon waarin het windelement centraal staat. In tegenstelling tot vorig jaar had ik dit jaar geen uitpuilende agenda gedurende de beurs, en daar genoot ik volop van tijdens de sessie. Ik kon lekker anderhalf uur blijven zitten in de stand van Square om de eindbaas te verslaan - en die tijd had ik nodig. Het segment bevindt zich wat later in de game, want de party bestaat al uit een man of vijf á zes. Strijdkracht die ik nodig heb in de dungeon, waar gevaar achter elke hoek wacht.

© Square Enix

Spelers van de reeks weten inmiddels wel wat ze kunnen verwachten met de turn-based combat: zoek de zwaktes van je tegenstander en buit die volledig uit. Met Resonance implementeert Square echter ook de stagger-mechaniek die je uit de latere games kent. Deze komt in de vorm van een balk die je leegt met aanvallen. Eenmaal leeg, dan ligt de vijand open voor extra dikke schade en kan hij bovendien een beurt lang niet aanvallen. Je wil dus alle aanvalskracht eruit gooien op deze momenten, temeer omdat je ook extra beurten verdient na een stagger en een extra sterke aanval van de tegenstander daarmee voorkomt.

Wie precies wanneer mag aanvallen zie je in een balk bovenaan het scherm. Er zijn personages met een baton pass-skill, waarmee je beurten kunt geven aan personages die juist in de desbetreffende strijd goed van pas komen. Het is een van de vele voorbeelden die het tactisch vernuft van de speler faciliteren en als een strategie tot uiting komt, voelt dat extra lekker. De eindbaas die ik na lang zwoegen versla op Gamescom, heeft nog een geinig verhalend haakje, zo blijkt na het gevecht. Hij is niet wie je denkt dat hij is, maar wie precies ga ik natuurlijk niet verklappen.

© Square Enix

Een stel bekende koppen

Misschien wel het meest meeslepende haakje aan de combat van Resonance zijn de Visions. Het zijn in feite herinneringen aan de grote helden van de franchise, die ook nog eens aan jouw zijde meevechten. Elk partylid kan één Vision achter zich hebben staan en ze hebben ook nog afzonderlijke rollen die extra goed bij een partylid passen. Denk aan Cloud Strife, Tidus of de Onion Knight. In Brave Exvius waren Visions een van de gacha-elementen; voor echt geld konden spelers ze kopen. Er waren honderden Visions beschikbaar, maar in Resonance is dat aantal teruggebracht tot een overzichtelijk roster om uit te kiezen.

Tijdens mijn Gamescom-sessie had ik helden als Noctis, Cloud en Tidus in mijn team, maar de demo die je nu kunt downloaden in verschillende digitale winkels, beperkt dat aantal tot een stuk of vijf. In de demo speelde ik Cloud, The Warrior of Light, Terra, White Mage en Black Mage vrij. Er zijn ook teasers die wijzen op de komst van big baddie Sephirot als Vision, maar de ontwikkelaar wil hier he-le-maal niets over kwijt. Dat is dus nog even afwachten. De Visions zijn denk ik de elementen waar fans van het eerste uur los mee zullen gaan. Ze hebben natuurlijk kenmerkende aanvallen, zo kan Cloud zijn Cross Slash en Climhazzard gebruiken. Alle Visions zijn ook nog afzonderlijk sterker te maken, wat de diepgang alleen maar vergroot.

© Square Enix

De grootste aanvallen komen allemaal met animaties die fans van de reeks geweldig zullen vinden. Ze variëren van een CGI-animatie tot een volledig in HD-2D-gerenderde genadeklap, met alle pracht van dien. Uiteraard hebben de afzonderlijke partyleden ook hun eigen super moves, genaamd Resonance-aanvallen, die geweldig in beeld worden gebracht. De voorwaarde voor dit soort manoeuvres is dat je het hele speelvlak van de tegenstander staggert, dus elke vijand moet aan gort geslagen worden voordat je Resonance kan gaan voor de finishing blow.

Onstilbare Final Fantasy-honger

Omdat het op Gamescom toch vooral proeven en leren was in Final Fantasy Resonance, was de komst van de demo onlangs een prima reden om er helemaal in te duiken. Ik heb mijn 3-koppige party naar het maximum beschikbare van level 15 gebracht en alle beschikbare Visions naar hun maximum van level 5. Alle mogelijke vijanden, ook de sterkste spin van level 20, heb ik verslagen en het heeft me een uur of zes gekost om alles gezien te hebben. Omdat de voortgang in de demo mee gaat naar de volledige games, is er ook een motief om de demo volledig uit te wonen.

Ik blijf dus enthousiast achter, hongerig naar meer van Final Fantasy Resonance. Wie bang is dat dit een luie remake is van een mobiele gachagame: staakt uw scepsis! Dit wordt volgende maand een volwaardige JRPG waarin je je potentieel gaat verliezen. Voor iemand die het origineel helemaal niet gespeeld heeft, is het natuurlijk nog even afwachten hoe alle personages zich zullen ontwikkelen. Omdat Resonance slechts delen leent van Brave Exvius, is het ook nog te bezien welke verrassingen er zijn voor spelers van het eerste uur. Duidelijk is in ieder geval dat fans van HD-2D er weer een game bij hebben om reikhalzend naar uit te kijken.

Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, pc Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.