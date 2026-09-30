Pdf-documenten samenvoegen, pagina’s herschikken, formulieren invullen of scans omzetten naar bewerkbare tekst: vaak betekent dat een abonnement op commerciële software. Dat is niet het geval met Stirling PDF: ook vanuit een lokale desktopapplicatie heb je toegang tot enkele tientallen pdf-tools.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

Website: www.stirling.com

Hoewel Stirling PDF ook als cloudservice beschikbaar is, kun je na aanmelding eveneens een desktop-app gebruiken. Omdat de software lokaal op je pc draait, verlaten documenten nooit je eigen apparaat, wat belangrijk kan zijn voor je privacy. De app start snel op en verbruikt weinig systeembronnen. Je kunt pdf’s rechtstreeks vanuit het contextmenu van de Verkenner openen, maar bestanden ook gewoon naar het programmavenster slepen.

Basisfunctionaliteit

Alle basistaken, zoals het samenvoegen, splitsen, roteren en ondertekenen van documenten, werken behoorlijk intuïtief. Je kunt ook meerdere bewerkingen na elkaar uitvoeren en eerdere stappen ongedaan maken zonder het bestand telkens opnieuw te moeten openen of laden. Sommige meer geavanceerde menu’s ogen door de vele opties en knoppen wel wat onoverzichtelijk.

De tool biedt meer dan 60 pdf-bewerkingen aan.

Geavanceerde opties

Stirling PDF gaat duidelijk verder dan de meeste klassieke desktop-pdf-editors. Zo kun je documenten vergelijken, gevoelige informatie zwart maken, formulieren invullen, pagina’s via miniaturen herschikken en documenten automatisch optimaliseren. Er is ook een nieuwe teksteditor, weliswaar nog in alfaversie, waarmee je bestaande tekst in een pdf rechtstreeks kunt aanpassen in plaats van alleen tekstvakken of annotaties toe te voegen.

OCR is eveneens beschikbaar om gescande documenten doorzoekbaar te maken, maar hier wringt de schoen van de desktop-app wat. Een aantal geavanceerde functies, zoals OCR en bepaalde conversies, werkt namelijk modulair. Om ze lokaal te gebruiken moet je extra afhankelijkheden installeren, zoals Tesseract (voor OCR) of LibreOffice (voor conversies). Je kunt de app ook koppelen aan de cloudomgeving.

Daarmee komen we bij de geavanceerde editie, Stirling Processor. Deze richt zich vooral op bedrijven, maar je kunt de gratis versie ook gebruiken voor maximaal 500 documenten. Hiermee automatiseer je uiteenlopende bewerkingen en processen via API’s, webhooks en AI.

Multi-tool: meerdere bewerkingen na elkaar op geselecteerde pagina’s.

Conclusie

Stirling PDF is een krachtige en privacyvriendelijke tool voor het bewerken van pdf-documenten. Het is momenteel wellicht de veelzijdigste app die ook gratis beschikbaar is. De gebruiksvriendelijkheid neemt wel merkbaar af zodra je lokaal geavanceerde functies zoals OCR en AI-gerelateerde bewerkingen wilt gebruiken zonder technische omwegen. Zoek je krachtige automatiseringen, dan kun je daarvoor de meegeleverde Processor inzetten. Al zijn de mogelijkheden in de gratis versie niet onbeperkt.

Stirling PDF Editor 4 / 5 Score De Pluspunten Zeer uitgebreide pdf-toolset

Kan geheel lokaal werken De Minpunten Sommige functies omslachtig

Soms wat overweldigend

In het kort Stirling PDF is een gratis Windows-app voor pdf-documenten met functies voor samenvoegen, splitsen, roteren, ondertekenen, redigeren en formulieren invullen. De software kan lokaal op de pc werken, zodat documenten het apparaat niet hoeven te verlaten. Voor OCR en bepaalde conversies zijn extra afhankelijkheden nodig, zoals Tesseract en LibreOffice. Stirling Processor automatiseert pdf-processen via API’s, webhooks en AI, met een gratis versie voor maximaal 500 documenten. Het oordeel voor Stirling PDF Editor is 4 sterren.