Final Fantasy 7 is volgens Square Enix nog ‘niet klaar’ na het laatste deel van de remake

Volgend jaar komt Final Fantasy 7 Revelation uit. Dit is het laatste deel van de remake-trilogie die het verhaal van de PlayStation 1-klassieker op nieuwe wijzen uitbeeldt, maar schijnbaar is Square Enix na deze afsluiting nog niet klaar met Final Fantasy 7.

Dat vertelde de regisseur van Revelation en dit remake-project - Naoki Hamaguchi - tijdens een panel op PAX West. Dit volledige panel, dat de naam ‘From Reunion to Resolve’ draagt, is hieronder te bekijken. Hamaguchi vertelde daarin dat Square met dit project een ‘werk wil maken dat nog twintig tot dertig jaar nieuwe fans creëert’.

Dit werd ondersteund met een slide in de presentatie, met de titel: “Final Fantasy 7 overdragen aan de nieuwe generatie’. Opvallend is daarin het punt "Uitbreiden van FF7’s toekomst”, waarvan de beschrijving luidt: “Het overstijgen van een ‘klassieker uit het verleden zijn’ en het IP schapen met een constant evoluerende toekomst".

Final Fantasy 7 overstijgt de remakes al

In 1997 kwam de originele Final Fantasy 7-rpg uit op de eerste PlayStation, waarna Square Enix in 2020 het eerste deel van de Final Fantasy 7 remake-trilogie uitbracht. Final Fantasy 7 Remake besloeg het begin van de originele game, en maakte al snel duidelijk dat er een aantal substantiële veranderingen aan het verhaal werden doorgevoerd. In 2024 zette Final Fantasy 7 Rebirth het verhaal door, en Revelation maakt de hervertelling van de klassieker af.

Schijnbaar wil Square Enix na Revelation door blijven gaan met projecten maken die gerelateerd zijn aan Final Fantasy 7, maar daarvan zijn er in de afgelopen jaren ook al een aantal verschenen. Zo zijn er verschillende geanimeerde films uitgebracht die de wereld van de games uitbreiden - zoals Advent Children en Last Order - en een aantal spin-off-games. Crisis Core: Final Fantasy 7 kwam bijvoorbeeld uit in 2007, en in 2022 kwam een remaster daarvan voor moderne consoles uit.

In een ander kaliber wordt de zevende Final Fantasy-game ook betrokken bij nieuwe projecten in de franchise: zo komen er personages uit de game voor in het aankomende Final Fantasy: Resonance, waarin Sephiroth tevens een baasgevecht is.

© Square Enix

Revelation krijgt ook extra content

Na de onthulling tijdens de vorige State of Play dat Final Fantasy 7 Revelation op 8 april 2027 uitkomt, werd ook bekendgemaakt dat de game twee uitbreidingen krijgt. Wie de Premium Edition van het spel aanschaft krijgt de Story Expansion Pass, waarin twee uitbreidingen zitten die betrekking hebben op het verhaal.

De eerste Story Expansion draait om Sephiroth, de grote schurk van Final Fantasy 7, en de tweede uitbreiding richt zich op Vincent en de Turks. Vincent is de half-vampirische compagnon die ook speelbaar is in het hoofdverhaal van Revelation, en de Turks zijn in dat universum een soort krachtige groep aan geheim agenten.

Of deze uitbreidingen direct op release al beschikbaar zijn, of nog even op zich laten wachten is nog niet bekend. Op een later moment worden hierover meer details uit de doeken gedaan.