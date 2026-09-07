Dat vertelde de regisseur van Revelation en dit remake-project - Naoki Hamaguchi - tijdens een panel op PAX West. Dit volledige panel, dat de naam ‘From Reunion to Resolve’ draagt, is hieronder te bekijken. Hamaguchi vertelde daarin dat Square met dit project een ‘werk wil maken dat nog twintig tot dertig jaar nieuwe fans creëert’.

Dit werd ondersteund met een slide in de presentatie, met de titel: “Final Fantasy 7 overdragen aan de nieuwe generatie’. Opvallend is daarin het punt "Uitbreiden van FF7’s toekomst”, waarvan de beschrijving luidt: “Het overstijgen van een ‘klassieker uit het verleden zijn’ en het IP schapen met een constant evoluerende toekomst".

Final Fantasy 7 overstijgt de remakes al

In 1997 kwam de originele Final Fantasy 7-rpg uit op de eerste PlayStation, waarna Square Enix in 2020 het eerste deel van de Final Fantasy 7 remake-trilogie uitbracht. Final Fantasy 7 Remake besloeg het begin van de originele game, en maakte al snel duidelijk dat er een aantal substantiële veranderingen aan het verhaal werden doorgevoerd. In 2024 zette Final Fantasy 7 Rebirth het verhaal door, en Revelation maakt de hervertelling van de klassieker af.

Schijnbaar wil Square Enix na Revelation door blijven gaan met projecten maken die gerelateerd zijn aan Final Fantasy 7, maar daarvan zijn er in de afgelopen jaren ook al een aantal verschenen. Zo zijn er verschillende geanimeerde films uitgebracht die de wereld van de games uitbreiden - zoals Advent Children en Last Order - en een aantal spin-off-games. Crisis Core: Final Fantasy 7 kwam bijvoorbeeld uit in 2007, en in 2022 kwam een remaster daarvan voor moderne consoles uit.

In een ander kaliber wordt de zevende Final Fantasy-game ook betrokken bij nieuwe projecten in de franchise: zo komen er personages uit de game voor in het aankomende Final Fantasy: Resonance, waarin Sephiroth tevens een baasgevecht is.

Revelation krijgt ook extra content

Na de onthulling tijdens de vorige State of Play dat Final Fantasy 7 Revelation op 8 april 2027 uitkomt, werd ook bekendgemaakt dat de game twee uitbreidingen krijgt. Wie de Premium Edition van het spel aanschaft krijgt de Story Expansion Pass, waarin twee uitbreidingen zitten die betrekking hebben op het verhaal.

De eerste Story Expansion draait om Sephiroth, de grote schurk van Final Fantasy 7, en de tweede uitbreiding richt zich op Vincent en de Turks. Vincent is de half-vampirische compagnon die ook speelbaar is in het hoofdverhaal van Revelation, en de Turks zijn in dat universum een soort krachtige groep aan geheim agenten.

Of deze uitbreidingen direct op release al beschikbaar zijn, of nog even op zich laten wachten is nog niet bekend. Op een later moment worden hierover meer details uit de doeken gedaan.

Veelgestelde vragen

Welke platforms krijgen Final Fantasy 7 Revelation?

Final Fantasy 7 Revelation staat gepland voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S en pc. Square Enix communiceert dat de game gelijktijdig op meerdere platforms verschijnt, waardoor spelers niet zoals bij eerdere delen eerst op één console hoeven te wachten. Voor Nederland betekent dit normaal gesproken digitale beschikbaarheid via de gebruikelijke Europese stores, afhankelijk van platform en editie.

Hoeveel delen heeft de Final Fantasy 7-remake?

De Final Fantasy 7-remake bestaat uit 3 hoofddelen: Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth en Final Fantasy VII Revelation. Het project is geen simpele één-op-één remake van de game uit 1997, maar een uitgebreide hervertelling met moderne gevechten, nieuwe scènes en aangepaste verhaallijnen. Revelation vormt volgens Square Enix het afsluitende deel van deze trilogie.

Wat is het verschil tussen Final Fantasy 7 Remake, Rebirth en Revelation?

Final Fantasy 7 Remake behandelt vooral het begin van het oorspronkelijke verhaal rond Midgar. Final Fantasy 7 Rebirth vervolgt de reis buiten die stad en vergroot de wereld aanzienlijk. Final Fantasy 7 Revelation moet de trilogie afronden en de belangrijkste verhaallijnen samenbrengen. Samen vormen de 3 games een moderne interpretatie van Final Fantasy 7, niet alleen een grafische opknapbeurt.

Moet je de originele Final Fantasy 7 uit 1997 hebben gespeeld?

Nee, je hoeft de originele Final Fantasy 7 uit 1997 niet te hebben gespeeld om de remake-trilogie te volgen. De moderne delen vertellen het verhaal opnieuw en introduceren personages, conflicten en locaties voor nieuwe spelers. Wie het origineel wel kent, ziet sneller waar Square Enix afwijkt of extra betekenis toevoegt. Dat maakt de trilogie vooral interessanter, maar niet noodzakelijk moeilijker.

Welke andere Final Fantasy 7-games en films zijn er?

Naast de remake-trilogie bestaat Final Fantasy 7 uit meerdere spin-offs en films. Bekende voorbeelden zijn Crisis Core: Final Fantasy VII, de latere remaster Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, de film Advent Children en de animatie Last Order. Die projecten vullen de wereld rond Cloud, Sephiroth en andere personages verder aan, maar zijn niet allemaal nodig om Revelation straks te kunnen spelen.