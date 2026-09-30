Microsoft is begonnen met de verspreiding van Windows 11 26H2, officieel de Windows 11 2026 Update. Gebruik je Windows 11 24H2 of 25H2, dan kan de nieuwe versie de komende tijd vanzelf op je pc verschijnen. De installatie moet bovendien een stuk sneller verlopen dan bij veel eerdere grote Windows-updates. Maar wat als je 26H2 nog niet ziet staan? Of als Windows Update blijft hangen tijdens het downloaden of installeren?

Windows 11 26H2 is sinds 29 september 2026 officieel beschikbaar. Microsoft verspreidt de update niet naar alle geschikte computers tegelijk. De uitrol gebeurt stap voor stap, waarbij de nieuwste versie eerst wordt aangeboden aan pc's waarop Microsoft geen problemen verwacht.

Wil je Windows 11 26H2 downloaden en installeren, controleer dan eerst of de update voor jouw pc beschikbaar is via Instellingen > Windows Update. Zet daar de optie Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn aan en klik vervolgens op Naar updates zoeken. Is je computer aan de beurt, dan verschijnt Windows 11 versie 26H2 tussen de beschikbare updates. Je kunt hem vervolgens downloaden en installeren.



Microsoft gebruikt voor 26H2 bij geschikte computers een zogeheten enablement package. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Een flink deel van wat Windows voor de nieuwe versie nodig heeft, is via eerdere maandelijkse updates namelijk al op je computer terechtgekomen. Het nieuwe pakket zet die onderdelen als het ware aan.



Daardoor hoeft Windows niet opnieuw een complete nieuwe versie van het besturingssysteem binnen te halen. Volgens Microsoft blijft de download relatief klein en is in veel gevallen maar één herstart nodig. Dat geldt voor geschikte pc's die Windows 11 24H2 of 25H2 gebruiken.

"Voor geschikte pc's met Windows 11 24H2 of 25H2 gebruikt Windows 11 26H2 een enablement package, waardoor geen volledige nieuwe Windows-versie hoeft te worden gedownload."

Windows 11 26H2 verschijnt niet? Dit kunnen de oorzaken zijn

Windows 11 26H2 verschijnt niet op elke geschikte pc meteen. Draait je computer op Windows 11 24H2 of 25H2, dan hoeft er dus niet direct iets mis te zijn.



Controleer wel eerst of je gewone Windows-updates zijn bijgewerkt. Voor de overstap naar 26H2 via het enablement package moet volgens Microsoft minimaal de cumulatieve update KB5124010 van 22 september 2026 of een latere cumulatieve update zijn geïnstalleerd. Loop je achter met Windows Update, dan kan dat dus een reden zijn waarom 26H2 nog niet verschijnt. Ga naar Instellingen > Windows Update en installeer eerst de updates die daar klaarstaan.



Daarnaast kan Microsoft 26H2 tijdelijk tegenhouden als bekend is dat een bepaalde combinatie van hardware, stuurprogramma's of software problemen kan veroorzaken. Microsoft noemt dit een safeguard hold. Zodra het betreffende probleem is opgelost, kan de update alsnog worden aangeboden. Zo'n blokkade proberen te omzeilen is voor de gemiddelde gebruiker niet verstandig: hij is er juist om te voorkomen dat een update je computer minder goed laat werken.



Gebruik je Windows 11 24H2 Home of Pro, dan is eindeloos afwachten geen goed idee: de ondersteuning voor Windows 11 24H2 eindigt op 13 oktober 2026. Daarna ontvangt deze versie geen maandelijkse beveiligingsupdates en bugfixes meer. Verschijnt 26H2 niet, controleer dan dus in ieder geval of alle gewone Windows-updates zijn geïnstalleerd en of Windows Update een melding over een compatibiliteitsprobleem geeft.

Foto: Microsoft

Is een Windows 11-update vastgelopen, dan lijkt het downloaden of installeren soms niet meer verder te gaan. Een percentage dat enige tijd niet verandert, betekent echter niet automatisch dat Windows Update echt is vastgelopen. Vooral grotere updates kunnen tijdens bepaalde onderdelen van de installatie een tijd op hetzelfde percentage blijven staan.



Blijft er na langere tijd echt niets gebeuren, begin dan eenvoudig. Start de computer opnieuw op en probeer Windows Update daarna nog een keer. Controleer ook of je internetverbinding werkt en koppel apparaten die je tijdens de update niet nodig hebt tijdelijk los. Denk aan externe harde schijven, usb-sticks en een dockingstation.

Ook weinig vrije opslagruimte kan Windows Update dwarszitten. Windows heeft namelijk ruimte nodig om updatebestanden te downloaden, uit te pakken en te installeren.



Ga naar Instellingen > Systeem > Opslag om te zien hoeveel vrije ruimte je nog hebt. Wil je in Windows 11 opslagruimte vrijmaken, dan kun je bij Aanbevelingen voor opschonen onder meer tijdelijke bestanden verwijderen.



Bij grote Windows-upgrades kan aanzienlijk meer vrije ruimte nodig zijn dan bij een gewone maandelijkse update. De overstap van Windows 11 24H2 of 25H2 naar 26H2 is op geschikte pc's juist kleiner, omdat Microsoft hiervoor een enablement package gebruikt. Toch kan het geen kwaad eerst wat opslagruimte vrij te maken wanneer Windows Update problemen geeft.

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Kom je nog steeds niet verder, dan heeft Windows een ingebouwde probleemoplosser. Open het startmenu, typ Hulp vragen en start de gelijknamige Windows-app. Daar kun je zoeken naar problemen met Windows Update en de voorgestelde controles uitvoeren.



Dit is een logische stap voordat je zelf mappen gaat verwijderen of met opdrachten aan de slag gaat. Werkt de update daarna nog altijd niet, dan kun je verder zoeken.

Windows bewaart gedownloade updatebestanden tijdelijk op je computer. Gaat daar iets mis, dan kan Windows telkens opnieuw proberen een beschadigd of onvolledig bestand te gebruiken. In zo'n geval kun je de Windows Update-cache wissen.



Druk op Windows-toets + R, typ services.msc en druk op Enter. Zoek in het venster Windows Update, klik erop met de rechtermuisknop en kies Stoppen. Open vervolgens in de Verkenner de map C:\Windows\SoftwareDistribution en verwijder de inhoud daarvan. Vraagt Windows om toestemming, klik dan op Doorgaan.



Ga terug naar het venster met services, klik opnieuw met de rechtermuisknop op Windows Update en kies Starten.



Je verwijdert hiermee geen geïnstalleerde updates en geen persoonlijke bestanden. Windows haalt de benodigde updatebestanden daarna gewoon opnieuw binnen.

Windows 11 repareren zonder apps en persoonlijke bestanden te verwijderen

Blijven updates mislukken, dan kun je proberen Windows 11 en Windows Update te repareren zonder direct je persoonlijke bestanden of geïnstalleerde programma's kwijt te raken. Ga naar Instellingen > Systeem > Herstel. Bij Problemen oplossen met Windows Update kun je kiezen voor Nu opnieuw installeren.



Windows downloadt dan een reparatieversie van dezelfde Windows-versie die al op je pc staat en installeert die opnieuw. Systeembestanden en Windows-onderdelen worden daarmee hersteld, terwijl je geïnstalleerde apps, persoonlijke bestanden en instellingen behouden blijven. Houd de computer tijdens deze procedure wel aangesloten op het stopcontact en verbonden met internet.

Dat maakt deze optie een stuk minder ingrijpend dan Windows volledig opnieuw installeren of de pc terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Zeker wanneer Windows Update structureel fouten blijft geven, is dit daarom een logische tussenstap.

Windows 11 26H2 afwachten of ingrijpen: zo herken je het verschil

Bij Windows 11 26H2 is het verschil tussen 'de update staat nog niet voor mij klaar' en 'Windows Update werkt niet' belangrijk. Gebruik je 25H2 en zie je 26H2 simpelweg nog niet, terwijl andere updates probleemloos binnenkomen? Dan kun je hem meestal rustig afwachten.



Bij Windows 11 24H2 ligt dat inmiddels anders. De Home- en Pro-versies daarvan krijgen vanaf 13 oktober 2026 geen reguliere beveiligingsupdates meer. Staat je pc nog op 24H2 en verschijnt 26H2 niet, zorg dan in ieder geval dat eerst alle gewone Windows-updates zijn geïnstalleerd.



Blijft Windows Update hangen, geeft een Windows 11-update een foutcode of mislukken ook gewone maandelijkse updates, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Begin dan met een herstart, controleer internetverbinding en opslagruimte en gebruik daarna de probleemoplosser. Pas als dat niets oplevert, zijn het wissen van de updatecache en het opnieuw installeren van Windows via de hersteloptie logische vervolgstappen.