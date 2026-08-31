Hier kijk je de PlayStation State of Plays van 3 september - Tijden en wat te verwachten

Sony heeft twee nieuwe State of Play-presentaties aangekondigd, waarin verschillende PlayStation-games- waaronder Final Fantasy 7: Revelation - getoond worden.

De presentaties betreffen een State of Play en State of Play Japan, die allebei op donderdag 3 september uitgezonden worden. Je kunt ze bekijken op het YouTube-kanaal van PlayStation .

De twee presentaties volgen elkaar ook op: om 15:00 uur Nederlandse tijd begint de reguliere State of Play, waarna de State of Play Japan direct begint. Hoe lang de presentaties gaan duren is nog niet bekendgemaakt.

Yuki Kaji - de stemacteur van Eren Yeager in Attack On Titan en Shoto Todoroki in My Hero Academia - is overigens nogmaals de host van de State of Play Japan. Deze presentatie verschilt van een reguliere presentatie, in dat er specifiek games van Japanse bodem en andere Aziatische landen behandeld worden.

Wat te verwachten van de State of Plays?

Sony heeft op het eigen blog in ieder geval aangegeven dat Final Fantasy 7: Revelation aan bod komt tijdens de State of Play. Verder wordt alleen genoemd dat er PlayStation-games van first- en third-parties getoond zullen worden, dus het kan van alles zijn.

© Square Enix

Te verwachten is in ieder geval dat er nog wat laatste beelden van Marvel’s Wolverine worden getoond, gezien die release nog geen twee weken meer op zich laat wachten. De andere grote release van 2026 was Saros natuurlijk, dus het zou ook goed kunnen dat Housemarque een eventuele update of uitbreiding uit de doeken doet.

Qua first-party-releases van Sony PlayStation valt ook te hopen dat Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet voorbij komt. De aankondiging daarvan vond immers in 2024 plaats, en gezien de ontwikkeling schijnbaar al in 2020 is begonnen wordt het wel eens tijd om meer van de nieuwe Naughty Dog-productie te zien.

Een releasedatum binnen het komende halfjaar lijkt echter onwaarschijnlijk, gezien Santa Monica Studios allereerst God of War: Laufey uitbrengt in februari. Die titel werd uitgebreid onthuld in de vorige State of Play, dus wie weet wat Santa Monica daar nog van wil laten zien. Ook Until Dawn 2 werd een paar maanden geleden onthuld, en heeft geheid een plekje in de presentatie van 3 september.

Nu heeft Sony nog altijd grote plannen voor de toekomst met live service-games, al pakt dat dus niet altijd even lekker uit. De opzet van Guerilla Games’ Horizon: Hunters Gathering is recentelijk geheel op de schop gegaan, en we hebben al tijden niet meer van Fairgames gezien. Al kan daar tijdens deze State of Play uiteraard verandering in komen.

Nu mogen we hopen, dus wie weet zien we ook meer van Resident Evil: Veronica, de remake van Code: Veronica die tijdens Summer Game Fest dit jaar aan is gekondigd. En als ik dan een ontzettend onwaarschijnlijke, doch interessante theorie de wereld in mag slingeren: misschien komt Hideo Kojima wel langs om een paar castleden van Physint bekend te maken. Het is onwaarschijnlijk, ik weet het. Hij is bezig met OD. Maar hoop hebben kost niets.