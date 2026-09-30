Samsung heeft de Galaxy Tab S12 Series aangekondigd. De nieuwe Android-tablets richten zich op werk, studie en creatie, met grote amoledschermen, meegeleverde S Pen, Android 17 en Galaxy AI.

De Galaxy Tab S12 Series bestaat uit twee modellen: de Galaxy Tab S12 Ultra en de Galaxy Tab S12+. Samsung kiest dus opnieuw voor grote tablets die dicht tegen een laptop aan schuren, zeker met toetsenbordhoes en desktopachtige software. Wie wil weten hoe zo’n werkomgeving op Galaxy-apparaten aanvoelt, kan ook onze uitleg over Samsung DeX erbij pakken.

Foto: Samsung

Gróte schermen

De Galaxy Tab S12 Ultra heeft een 14,6-inch Dynamic amoled-2X-scherm, de Tab S12+ komt met een 12,6-inch scherm. Beide panelen hebben een verversingssnelheid van 120 Hz, een piekhelderheid van 1600 nits en een hoge helderheidsmodus van 1000 nits. De Ultra is 5,1 millimeter dun en weegt 692 gram als wifi-model. De Plus is met 5,3 millimeter iets dikker, maar met 553 gram lichter.

Binnenin zit in beide modellen een MediaTek Dimensity 9500. De Ultra verschijnt met maximaal 16 GB werkgeheugen en 1 TB opslag, terwijl de Plus tot 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslag gaat. In beide gevallen kun je de opslag uitbreiden met een microSD-kaart tot 2 TB. De tablets draaien op Android 17 met One UI 9 en krijgen volgens Samsung tot zeven OS-upgrades en beveiligingsupdates.

Samsung levert de S Pen mee in de doos. Daarmee richt de fabrikant de Galaxy Tab S12 Series nadrukkelijk op notities, schetsen en nauwkeurige bewerkingen. Multi Window kan het scherm in maximaal drie delen opsplitsen, zodat je bijvoorbeeld een videoles, notities en een AI-assistent naast elkaar gebruikt. Dat sluit aan bij de richting die we eerder zagen bij de Samsung Galaxy Tab S11: veel tablet, maar vooral interessant als je het grote scherm ook echt gebruikt.

Foto: Samsung

Alle ballen op AI!

Galaxy AI speelt een grotere rol. Note Assist kan notities samenvatten, Gemini is ingebouwd en Samsung levert zes maanden Google AI Pro op proef mee. Ook noemt Samsung Browser functies die geopende pagina’s en eerdere browsegeschiedenis kunnen gebruiken om informatie terug te vinden. Voor creatievelingen staat Adobe Photoshop vooraf geïnstalleerd, met vier maanden toegang tot het mobiele Photoshop-abonnement. Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint en andere apps krijgen eveneens proefperiodes of kortingen.

De accu van de Tab S12 Ultra heeft een capaciteit van 11.600 mAh, die van de Tab S12+ 10.600 mAh. Samsung noemt een gebruiksduur tot 23 uur voor de Ultra en tot 21 uur voor de Plus. Opladen kan met 45 watt, waarbij een volledige lading volgens Samsung ongeveer 95 minuten duurt met een geschikte adapter. Beide tablets hebben IP68-certificering tegen stof en water, een vingerafdrukscanner in het scherm en ondersteuning voor 5G-uitvoeringen.

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Foto: Samsung

Prijs en release

Samsung brengt de Galaxy Tab S12 Series vanaf 7 oktober uit in geselecteerde markten. De kleuren zijn Gray en Silver. Er zijn inmiddels ook al wat prijzen bekend, en die zijn niet mals. De Tab S12 Ultra komt in wifi- en 5G-versies met 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag en heeft een vanafprijs van 1539 euro. De Tab S12+ verschijnt eveneens met wifi of 5G, maar maximaal met 512 GB opslag en is leverbaar vanaf 1299 euro.

Voor accessoires noemt Samsung onder meer het Pro Keyboard, de Book Cover Keyboard Slim, een Book Cover en een antireflecterende screenprotector. Alleen de Ultra krijgt daarnaast een Frame Cover. Wie nog twijfelt tussen een grote Android-tablet en een compactere werktablet, vindt in ons bredere overzicht van Android-tablets en grote schermen meer context over apps, multitasking en tabletgebruik.

In het kort Samsung Galaxy Tab S12 Series bestaat uit de Galaxy Tab S12 Ultra van 14,6 inch en de Galaxy Tab S12+ van 12,6 inch. Beide tablets draaien op Android 17 met One UI 9, hebben een meegeleverde S Pen en ondersteunen 45W-laden. De serie is vanaf 7 oktober 2026 verkrijgbaar in geselecteerde markten, maar Nederlandse adviesprijzen zijn nog niet genoemd.