Er zijn een flink aantal nieuwe details uitgebracht rondom Rockstar Games’ Grand Theft Auto 6, middels een uitgebreide preview van het gamemagazine Game Informer.

Een digitale versie van de preview is te lezen in de app van Game Informer - die beschikbaar is via de App Store en Google Play Store - en in de artikelen op de website. Er worden onder andere gameplaydetails onthuld die we vanaf 19 november kunnen aanschouwen, en er zijn een aantal gloednieuwe screenshots toegevoegd.

Het weer en Vice City

Een van de details waar in de rapportage van Game Informer op in wordt gegaan zijn de verschillende weerseffecten waar je in Grand Theft Auto 6 te maken mee gaat krijgen. Naast het zonnige klimaat waar Vice City en de staat Florida - de inspiratiebron voor deze locatie - bekend om staan, wordt ook de keerzijde van die pracht en praal overgeheveld naar GTA 6. Tropische stormen en orkanen komen aan bod in de game, en zijn zelfs fysiek te volgen zo stelt de preview.

De weersomstandigheden zijn dynamisch, dus zon, kou, stormen en bewolking volgen elkaar continu op. Er wordt verteld dat je een storm bijvoorbeeld in de verte kunt zien vormen, en als je nadat die overgewaaid is op de locatie arriveert is de omgeving duidelijk beïnvloed door het natte weer. Maar de elementen zijn op meer manieren aanwezig, bijvoorbeeld wanneer je op een dak loopt. Het is dan schijnbaar te zien dat haren meer heen en weer waaien dan op de grond.

Daarbij wordt er wat dieper ingegaan op Vice City en omstreden als locatie. De stad zelf staat op de voorgrond van veel GTA 6-marketing, maar de gebieden daaromheen komen ook uitgebreid aan bod. Volgens Rockstar is de map van deze game ongeveer twee keer zo groot als die van Grand Theft Auto 5, en zitten de activiteiten en details overal dichter op elkaar.

© Rockstar Games

Volgens Aaron Garbut - Head of Development bij Rockstar Games - is er een 'kritieke massa' bereikt met de hoeveelheid interieuren en de details daarin die de ontwikkelaars in het spel hebben gestoken, maar ook aan de bredere wereld heeft de studio wel moeite gestopt. Daken en steegjes worden bijvoorbeeld genoemd. Vice City moet Miami voorstellen in alle glamour en indrukwekkende architectuur, waar bijvoorbeeld de Grassrivers een open gebied is waar ogenschijnlijk vriendelijke maar ook gevaarlijke figuren rondlopen.

Sowieso is er ook in de npc's van Grand Theft Auto 6 veel moeite gestopt. Eerder werd al bekend dat een specifieke studio van Rockstar in Los Angeles praktisch continu alleen maar bezig is met het perfectioneren van de npc's en bijbehorende systemen.

Npc's verschillen nu in lengte, bouw, spiermassa, gewicht, maar ook valt te zien wie er langer dan een ander in de zon heeft liggen badderen. Michael Kane - Vice President of Dynamic Art - stelt ook dat er veel gekeken is naar de lokale tattoostijlen die voorbij komen in Florida om die zo accuraat mogelijk naar de game te vertalen. Ook gedragen kleren worden beïnvloedt door locatie, met nettere outfits in rijke buurten en vice versa in armere wijken.

© Rockstar Games

Heel veel dieren

Als onderdeel daarvan worden de meer dan 170 verschillende dieren in het spel beschreven. Hieronder vallen een flink aantal dieren die ook in het echte Florida te vinden zijn, zoals flamingo's, pelikanen, alligatoren, zeekoeien, iguana's, wilde katten - naast rustige katten in de stad - en makaak apen. In het water zijn tevens verschillende haaien, walvissen, kwallen, roggen en schildpadden onder ogen te komen.

Alle dieren worden net als in Red Dead Redemption 2 tot leven gewekt met eigen visuele identiteiten, bijvoorbeeld in de type veren en vacht, maar ook hoe goed ze te zien zijn tijdens het rondlopen in de wereld. Ook is het mogelijk om een aantal speciaal gecategoriseerde dieren tegen te komen, die categoriën zijn; Rare, Discoverable en Legendary. De tweede in dat trio wijst erop dat Jason en Lucia nog weleens geheel 'nieuwe' diersoorten kunnen ontdekken.

© Rockstar Games

Screenshots op een rij

Hieronder zijn alle nieuwe screenshots uit het artikel nogmaals op een rij gezet, zodat je die nog eens in detail kunt bestuderen.

Meer over Grand Theft Auto 6

GTA 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product

GTA 6 op Xbox Series-consoles

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product