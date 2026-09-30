Apple Wallet vs Apple Pay: wat is het verschil en wat kun je ermee in Nederland?

Apple Wallet en Apple Pay worden vaak door elkaar gehaald, maar het zijn twee verschillende dingen. Apple Wallet is de digitale portemonnee op je iPhone, terwijl Apple Pay de betaaldienst is waarmee je afrekent. We leggen uit wat het verschil is en wat je er in Nederland wel en niet mee kunt.

Wie bij de supermarkt met een iPhone betaalt, opent Wallet en gebruikt Apple Pay. Geen wonder dat de namen vaak door worden gebruikt. Toch is het handig om het verschil tussen Apple Wallet en Apple Pay te kennen. Veel functies waar je over leest, werken namelijk alleen in de Verenigde Staten.

Apple Wallet vs Apple Pay: wat is precies het verschil?

Apple Wallet is de app, Apple Pay is de betaaldienst die daarin zit. Vergelijk het met een gewone portemonnee: Wallet is het mapje, Apple Pay de pinpas die erin zit. In Wallet bewaar je veel meer dan alleen betaalpassen: je kunt er ook klantenkaarten, bioscoopkaartjes en instapkaarten voor het vliegtuig in kwijt. Die hebben niets met betalen te maken.



Apple Wallet werkt prima zonder Apple Pay. Andersom niet: op je iPhone en Apple Watch moet je betaalpas eerst in Wallet staan voordat je met Apple Pay kunt betalen. Dat doe je meestal via de app van je bank of rechtstreeks in Wallet met de plusknop.

Hoe werken Apple Wallet en Apple Pay op iPhone en Apple Watch?

Je opent beide op dezelfde manier: druk twee keer op de zijknop van je iPhone. Op de Apple Watch werkt dat net zo. Daarna bevestig je met Face ID, Touch ID of je toegangscode, zodat een vreemde niet zomaar met je telefoon kan betalen. Bij een betaling met Apple Pay krijgt de winkel bovendien je echte kaartnummer niet te zien. Je iPhone stuurt in plaats daarvan een vervangende code door.

Wat kun je in Apple Wallet bewaren en gebruiken?

Apple Wallet is vooral handig voor alles wat je anders als pasje of papiertje bij je draagt. Denk aan de klantenkaart van de supermarkt, een concertkaartje of je instapkaart. Wallet kan een kaart ook automatisch tonen op de plek waar je hem nodig hebt, bijvoorbeeld zodra je een winkel binnenloopt.

Sinds iOS 27, dat half september 2026 verscheen, kun je ook zelf kaarten aanmaken. Onder de plusknop staat de optie Maak een kaart aan. Je scant de streepjescode van een pasje dat Wallet officieel niet ondersteunt, zoals je sportschoolpas, waarna de app er een digitale versie van maakt. Wallet herkent nu ook de streepjescodes die in Europese winkels veel voorkomen.

Verder kun je in Wallet pakketjes van online bestellingen volgen. Dat gebeurt automatisch bij winkels die deze functie ondersteunen. Op iPhones met Apple Intelligence herkent iOS 27 bestellingen ook in je mail, en die functie werkt nu in Nederland. Sommige automerken, hotels en slimme deursloten bieden daarnaast een digitale sleutel in Wallet. Je houdt je iPhone bij het portier of de deur en die gaat open.

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Foto: Apple In Wallet kun je op je iPhone of Apple Watch een digitale versie van je pas aanmaken, bijvoorbeeld een klantenpas of lidmaatschapskaart. Zo heb je ze altijd bij de hand.

Wat kun je met Apple Pay en waar kun je ermee betalen?

Met Apple Pay kun je contactloos betalen op plekken waar je ook met je pinpas contactloos kunt afrekenen. Je houdt je iPhone of Apple Watch bij de betaalautomaat, kijkt even naar het scherm en hoort daarna de bevestigingstoon. Ook online en in apps kun je met Apple Pay betalen, als de winkel die betaaloptie aanbiedt.



Mobiel betalen is in Nederland inmiddels heel gewoon: in 2025 ging bijna de helft van alle betalingen met een telefoon of smartwatch. Apple Pay is hier sinds juni 2019 beschikbaar. ING was de eerste bank en inmiddels doen vrijwel alle Nederlandse banken mee, waaronder ABN AMRO, Rabobank, bunq, Knab en de banken van de Volksbank. Bij een aantal banken werkt ook de creditcard. Je moet wel minimaal 16 jaar zijn en je bank bepaalt hoeveel je per dag mag uitgeven.



Ook in het openbaar vervoer kun je Apple Pay gebruiken. Via OVpay check je in en uit bij poortjes en paaltjes met het OVpay-logo. Sinds deze zomer ondersteunt OVpay bovendien de Express-modus. Daarmee hoef je je telefoon niet meer te ontgrendelen. Je stelt dit in via Instellingen, Wallet en Apple Pay, Express-ov-kaart. Let wel op: check uit met hetzelfde apparaat waarmee je hebt ingecheckt.

Foto: Denys Prykhodov | DenPhoto - stock.adobe.com

"Apple Wallet is de digitale portemonnee op je iPhone; Apple Pay is de betaaldienst waarmee je vanuit die portemonnee afrekent."

Welke Apple Wallet- en Apple Pay-functies werken niet in Nederland?

Je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort kun je niet in Apple Wallet zetten. Die functie bestaat alleen in de Verenigde Staten. De Nederlandse overheid werkt wel aan een eigen digitale identiteitswallet, maar dat wordt een aparte app en geen onderdeel van Apple Wallet.



Ook geld sturen naar vrienden via Apple Cash kan hier niet. Daardoor werkt de nieuwe functie in iOS 27 om een restaurantrekening te splitsen alleen in de VS. Voor betaalverzoeken blijf je dus aangewezen op Tikkie of de app van je bank. Ook de creditcard van Apple zelf, Apple Card, is niet in Nederland verkrijgbaar.



iDEAL, dat stap voor stap overgaat in Wero, zit evenmin in Wallet. Bij een webshop is Apple Pay een aparte betaaloptie naast iDEAL. Ben je jonger dan 16? Dan kun je Apple Pay niet gebruiken, want in Nederland geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Sinds juni 2026 is er wel een alternatief: BUUT Pay van BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee kunnen kinderen vanaf 10 jaar met hun telefoon betalen via de BUUT Wallet. Dat werkt net als bij Apple Pay: je houdt de telefoon bij de betaalautomaat en bevestigt met je gezicht, vingerafdruk of pincode. Ouders bepalen of de functie wordt ingeschakeld en stellen zelf limieten in.

Foto: Apple De rekening splitsen met Apple Cash werkt op dit moment alleen in de VS.

Wanneer gebruik je Apple Wallet en wanneer heb je Apple Pay nodig?

Voor pasjes en kaartjes heb je genoeg aan Wallet, voor betalen komt Apple Pay erbij. Wallet werkt zonder bankrekening: je bewaart er je klantenkaarten en concertkaartjes in. Biedt een winkel geen digitale kaart aan? Sinds iOS 27 scan je de streepjescode en maak je die kaart zelf. Wil je ook met je telefoon afrekenen, voeg dan je betaalpas toe via de app van je bank. Dat is zo gebeurd, en daarna blijft je pinpas steeds vaker thuis.



Reis je vaak met het ov? Zet dan meteen de Express-ov-kaart aan, zodat je bij het poortje niet meer hoeft te ontgrendelen. Met een Apple Watch om je pols blijft je telefoon zelfs helemaal in je zak. Op een digitaal rijbewijs of geld sturen met Apple Cash moet je in Nederland nog wachten. Maar met wat nu al werkt, wordt je portemonnee flink een stuk dunner.

TL;DR Wat is Apple Wallet? Apple Wallet is de digitale portemonnee op je iPhone en Apple Watch. Wat is Apple Pay? Apple Pay is de betaaldienst die in Wallet zit en waarmee je contactloos kunt afrekenen.