Remedy Entertainment staat bekend om de breinbrekende werelden en verhalen die ze neerzetten in hun games, en Control Resonant is daar geen uitzondering op. Samen met bol geven wij daarom een PS5-exemplaar van de game weg, in een keiharde steelbook!

De game ploft dan dus op je mat in een erg mooi metalen doosje - uiteraard eerst netjes verpakt - waar nog een paar leuke extraatjes in zitten. Namelijk een poster van de cover-art en drie prints van artwork uit de game. Waaronder een ‘kinderfoto’ van Jessie en Dylan - de protagonisten van respectievelijk Control en nu Control Resonant.

In deze game krijg je dus Dylan onder de knoppen, die met zijn bovennatuurlijke krachten het einde der tijden van onze wereld moet voorkomen. Nadat Jessie daarin gefaald is, neemt haar broer het stokje over. Vrij letterlijk, want het continu veranderende pistool wordt in Resonant ingewisseld voor een stok die verschillende vormen aan kan nemen.

Met een melee-wapen in handen wordt de gameplay een stuk meer gericht op actie, en rijg je continu combo’s aan elkaar die doen denken aan spellen als Devil May Cry en Ninja Gaiden.

Maar wat vooral indruk maakt in Control Resonant, is de hoeveelheid breinbrekende visuele taferelen die Remedy Entertainment je voorschotelt. De spelwereld is bijna vierdimensionaal, en zwaartekracht is maar een vaag idee wanneer de stedelijke omgevingen vrijwel letterlijk in elkaar vouwen. Alsof je Inception aan het spelen bent, maar dan met wat meer monsters die je op de hielen zitten.

Luuc reviewde de game voor ID, en beloonde de ervaring met een acht.

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“Control Resonant zit vol bekende ingrediënten die samen een compleet unieke ervaring vormen. Inception-achtig levelontwerp, allerlei soorten media vermengen met gameplay en schrijfwerk dat het alledaagse ombuigt tot het abnormale: het resultaat is een unieke game-ervaring. Maar wel een ervaring die wordt bekleed met een vrij doorsnee vechtsysteem.”

© Remedy Entertainment

Win de game voor PS5

Wat moet je doen om Control Resonant te winnen? Ga naar de website van bol , vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!