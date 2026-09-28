Het lijkt er sterk op dat Sony en in het verlengde PlayStation Studios in aan het checken zijn bij verschillende partners, om te kijken hoe er gereageerd wordt op het besluit om te stoppen met het produceren van games op een fysieke disk.

Er is al lang en breed gesproken over dit omstreden besluit van de PlayStation-producent, en nog altijd staan veel reacties onder PlayStation-gerelateerd nieuws vol met vermeldingen van fysieke spellen. Een groep consumenten blijft vocaal over hun ongenoegen met deze beslissing, maar Sony PlayStation houdt publiekelijk voet bij stuk: digitalisering is volgens hen vooruitgang.

Nu blijkt echter wel dat het bedrijf een aantal partners en ontwikkelaars heeft benaderd met surveys en gesprekken die gerelateerd zijn aan deze gesprekken. Bijvoorbeeld het bedrijf NIS America, dat onder andere fysieke en collector’s editions voor verschillende kleinschalige spellen verzorgt - tegenover redelijkere prijzen dan de doos die Rockstar Games recent uit de doeken heeft gedaan .

© Rockstar Games

Kotaku sprak met de CEO van NIS America, Kenzu Saruhashi, die het volgende zei over Sony’s beslissing en de gesprekken die daarover gevoerd zijn: “In onze gesprekken met Sony tot dusver, denk ik dat ze veel van de feedback van klanten horen. Dus hoewel dat een punt is waar we mogelijk gaan arriveren [het bieden van codes in een doosje, net als Grand Theft Auto 6 ], is het mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren.”

Wijzigt Sony van koers?

Dit statement, samen met het nieuws dat Sony enquêtes naar gameontwikkelaars lijkt te sturen met vragen over hoeveel fysieke games zij verkopen, kunnen indicaties zijn van een bedrijf dat begint te twijfelen aan zijn besluit.

Tegelijkertijd lijkt het ook onwaarschijnlijk dat er nu nog van koers gewisseld gaat worden: Sony heeft dus aangegeven digitalisering te zien als vooruitgang, en de zelfs de verpakkingen van nieuwe PlayStation 5-consoles vermeldt dat disks gaan verdwijnen. Daarbij maakt de grootste diskproducent van PlayStation-games zich al klaar voor de verandering.

© Team Asobi

Dit zijn sterke indicaties van een besluit dat praktisch vaststaat voor Sony. Daarbij heeft het bedrijf al een manier om plastic doosjes in de handen van consumenten te krijgen: door codes in het doosje te stoppen, net als het geval is bij Grand Theft Auto 6. Saruhashi geeft ook aan dat dit een manier is voor NIS America om collector’s editions aan te blijven bieden.

Een aantal grote ontwikkelaars hebben ook aangegeven fysieke games niet geheel af te zweren wanneer Sony de diskproductie stopzet. Bijvoorbeeld Naoki Hamaguchi - de regisseur van Final Fantasy 7 Revelation - en werknemers van CD Projekt Red hebben aangegeven dat aankomende games als Kingdom Hearts 4 en The Witcher 4 absoluut een fysieke release krijgen.

Die eerder genoemde enquêtes die vermeld zijn richten zich ook niet specifiek op de vraag: "moeten we deze beslissing terugdraaien?" maar lijken eerder data te verzamelen rondom hoeveel verkopen bij verschillende ontwikkelaars digitaal plaatsvinden, en hoeveel daarvan fysiek verkocht zijn. We moeten er ook over nadenken dat Sony nog altijd doorwerkt aan de PlayStation 6, waarvan geruchten stellen dat die geen ingebouwde diskdrive bevat. Alles wat we tot nu toe weten over de PS6 lees je in dit overzicht.