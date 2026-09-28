Er is al lang en breed gesproken over dit omstreden besluit van de PlayStation-producent, en nog altijd staan veel reacties onder PlayStation-gerelateerd nieuws vol met vermeldingen van fysieke spellen. Een groep consumenten blijft vocaal over hun ongenoegen met deze beslissing, maar Sony PlayStation houdt publiekelijk voet bij stuk: digitalisering is volgens hen vooruitgang.

Nu blijkt echter wel dat het bedrijf een aantal partners en ontwikkelaars heeft benaderd met surveys en gesprekken die gerelateerd zijn aan deze gesprekken. Bijvoorbeeld het bedrijf NIS America, dat onder andere fysieke en collector’s editions voor verschillende kleinschalige spellen verzorgt - tegenover redelijkere prijzen dan de doos die Rockstar Games recent uit de doeken heeft gedaan.

Kotaku sprak met de CEO van NIS America, Kenzu Saruhashi, die het volgende zei over Sony’s beslissing en de gesprekken die daarover gevoerd zijn: “In onze gesprekken met Sony tot dusver, denk ik dat ze veel van de feedback van klanten horen. Dus hoewel dat een punt is waar we mogelijk gaan arriveren [het bieden van codes in een doosje, net als Grand Theft Auto 6], is het mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren.”

Wijzigt Sony van koers?

Dit statement, samen met het nieuws dat Sony enquêtes naar gameontwikkelaars lijkt te sturen met vragen over hoeveel fysieke games zij verkopen, kunnen indicaties zijn van een bedrijf dat begint te twijfelen aan zijn besluit.

Tegelijkertijd lijkt het ook onwaarschijnlijk dat er nu nog van koers gewisseld gaat worden: Sony heeft dus aangegeven digitalisering te zien als vooruitgang, en de zelfs de verpakkingen van nieuwe PlayStation 5-consoles vermeldt dat disks gaan verdwijnen. Daarbij maakt de grootste diskproducent van PlayStation-games zich al klaar voor de verandering.

Dit zijn sterke indicaties van een besluit dat praktisch vaststaat voor Sony. Daarbij heeft het bedrijf al een manier om plastic doosjes in de handen van consumenten te krijgen: door codes in het doosje te stoppen, net als het geval is bij Grand Theft Auto 6. Saruhashi geeft ook aan dat dit een manier is voor NIS America om collector’s editions aan te blijven bieden.

Een aantal grote ontwikkelaars hebben ook aangegeven fysieke games niet geheel af te zweren wanneer Sony de diskproductie stopzet. Bijvoorbeeld Naoki Hamaguchi - de regisseur van Final Fantasy 7 Revelation - en werknemers van CD Projekt Red hebben aangegeven dat aankomende games als Kingdom Hearts 4 en The Witcher 4 absoluut een fysieke release krijgen.

Die eerder genoemde enquêtes die vermeld zijn richten zich ook niet specifiek op de vraag: "moeten we deze beslissing terugdraaien?" maar lijken eerder data te verzamelen rondom hoeveel verkopen bij verschillende ontwikkelaars digitaal plaatsvinden, en hoeveel daarvan fysiek verkocht zijn. We moeten er ook over nadenken dat Sony nog altijd doorwerkt aan de PlayStation 6, waarvan geruchten stellen dat die geen ingebouwde diskdrive bevat. Alles wat we tot nu toe weten over de PS6 lees je in dit overzicht.

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Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met bestaande PlayStation-games op disk?

Bestaande PlayStation-games op disk blijven bruikbaar zolang je console een werkende diskdrive heeft en de game zelf ondersteund wordt. Sony’s aangekondigde overgang naar digitaal raakt vooral nieuwe releases na januari 2028. Games die al eerder op disk zijn verschenen, worden daardoor niet automatisch ongeldig. Wel kan online functionaliteit per game verdwijnen als servers later worden gesloten.

Hoe speel je fysieke games op een PS5 zonder ingebouwde diskdrive?

Een PS5 zonder ingebouwde diskdrive kan geen fysieke disks lezen zonder extra hardware. Bij recente PS5 Digital Edition-modellen uit de CFI-2000-reeks en bij de PS5 Pro kun je een losse PS5-diskdrive gebruiken. Die moet apart worden aangeschaft en gekoppeld. Oudere digitale PS5-modellen ondersteunen die losse drive niet, waardoor je daar alleen digitale games kunt spelen.

Waarom stappen uitgevers vaker over op digitale games?

Digitale games besparen uitgevers productie, logistiek en winkelvoorraad, terwijl updates, bundels en kortingsacties sneller kunnen worden aangepast. Voor spelers is downloaden vaak handiger, zeker bij grote bibliotheken. Daar staat tegenover dat je minder makkelijk tweedehands kunt kopen, uitlenen of verzamelen. Juist daarom blijft de discussie rond fysieke PlayStation-games zo gevoelig.

Welke rechten heb je bij een digitale PlayStation Store-aankoop?

Bij digitale PlayStation Store-aankopen kun je in veel gevallen binnen 14 dagen restitutie aanvragen, maar meestal alleen als de content nog niet is gedownload of gestreamd. Voor defecte content kunnen aanvullende consumentenrechten gelden. Bij pre-orders, abonnementen en verbruiksartikelen gelden aparte voorwaarden. Controleer daarom altijd de aankoopstatus voordat je een digitale game start.

Wat is het verschil tussen een fysieke game en een code in een doosje?

Een fysieke game op disk bevat speelbare data die de console via de diskdrive kan controleren. Een code in een doosje is in de praktijk een digitale aankoop in fysieke verpakking. Je krijgt dan wel een hoesje voor de kast of collector’s edition, maar de game wordt gekoppeld aan je account. Doorverkopen of uitlenen werkt dan meestal niet zoals bij een echte disk.